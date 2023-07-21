https://ukraina.ru/20230721/1048165954.html
Путин поручил Нарышкину внимательно отслеживать действия Польши по Украине
Путин поручил Нарышкину внимательно отслеживать действия Польши по Украине - 21.07.2023 Украина.ру
Путин поручил Нарышкину внимательно отслеживать действия Польши по Украине
Президент России Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину внимательно отслеживать планы Польши касательно Украины. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 июля
2023-07-21T13:49
2023-07-21T13:49
2023-07-21T13:49
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Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что официальная Варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину в тех целях, которые были заложены в эту помощь. Более того, приходит осознание того, что вопрос поражения Украины – это вопрос только времени.В связи с этим, польское руководство рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Такой шаг как один из вариантов планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник, добавил глава СВР.Путин отметил, что подобная информация появилась уже и в европейской, в частности, во французской прессе.
https://ukraina.ru/20230721/1048163409.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, россия, владимир путин, нарышкин, польша, украина, западная украина, зарубежье, свр
Новости, Россия, Владимир Путин, Нарышкин, Польша, Украина, Западная Украина, Зарубежье, СВР
Путин поручил Нарышкину внимательно отслеживать действия Польши по Украине
Президент России Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину внимательно отслеживать планы Польши касательно Украины. Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совбеза РФ 21 июля
"Сергей Евгеньевич (Нарышкин. - Ред.), надеюсь, что ваша служба, так же, как и другие наши специальные службы, будут внимательно следить за развитием событий", - сказал Путин на совещании.
Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что официальная Варшава постепенно приходит к осознанию того, что никакая западная помощь Киеву не способна поддержать Украину в тех целях, которые были заложены в эту помощь. Более того, приходит осознание того, что вопрос поражения Украины – это вопрос только времени.
В связи с этим, польское руководство рассматривает возможность введения своих войск на территорию Западной Украины. Такой шаг как один из вариантов планируется оформить как исполнение союзнических обязательств в рамках польско-литовско-украинской инициативы в сфере безопасности – это так называемый Люблинский треугольник, добавил глава СВР.
Путин отметил, что подобная информация появилась уже и в европейской, в частности, во французской прессе.