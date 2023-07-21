https://ukraina.ru/20230721/1048160204.html

"3000 евро за кровать, где спал президент". Литовские журналисты показали, где жили Байден и Зеленский

"3000 евро за кровать, где спал президент". Литовские журналисты показали, где жили Байден и Зеленский - 21.07.2023 Украина.ру

"3000 евро за кровать, где спал президент". Литовские журналисты показали, где жили Байден и Зеленский

Украинская делегация проживала в пятизвёздочном отеле Narutis в Старом городе Вильнюса, заявила представитель отеля Инга Гагилене. Об этом сообщили журналисты литовского портала Žmones.lt

2023-07-21T12:37

2023-07-21T12:37

2023-07-21T12:37

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Президент Украины Владимир Зеленский, его жена Елена и украинская делегация во время саммита НАТО в Вильнюсе останавливались в гостинице Narutis.Как сообщили владельцы отеля, о том, что в Вильнюсе будет проходить саммит НАТО они узнали ещё в конце прошлого года, а более точную информацию получили уже в 2023 году. До последнего оставалось неясным, сможет ли Зеленский приехать в Литву на саммит НАТО.Владимира и Елену Зеленских поселили в президентских апартаментах. На сайте отеля цена за президентский номер составляет 900 евро за ночь.Ранее литовские журналисты узнали, в каких отелях Вильнюса останавливались мировые лидеры.Президент Франции Эммануэль Макрон жил в отеле Stikliai, британский премьер-министр Риши Сунак выбрал отель Pacai, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган остановился в гостинице Imperial.Президент США Джо Байден выбрал самый дорогой и престижный Grand Hotel Kempinski. Журналисты литовского портала LRT.lt со ссылкой на гендиректора отеля Кая Шуковски сообщили, что визит Джо Байдена принёс самый высокий ежедневный доход за 11 лет работы отеля.Гендиректор также выразил надежду, что визит американского лидера повысит привлекательность отеля в мировом масштабе.В течение 24 часов после отъезда Байдена апартаменты нельзя посещать из соображений безопасности, но уже есть желающие остановиться там, пишет издание. Даже высокие цены не отпугнули людей.Менеджеры отелей Stikliai и Pacai, где останавливались французский и британский лидеры соответственно, заявили, что разницы в выручке и спросе на номера не заметили.

https://ukraina.ru/20230713/1047998222.html

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новости, зарубежье, литва, вильнюс, саммит, нато, владимир зеленский, елена зеленская, джо байден, эммануэль макрон, риши сунак, эрдоган, отели, гостиницы