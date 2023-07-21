"3000 евро за кровать, где спал президент". Литовские журналисты показали, где жили Байден и Зеленский - 21.07.2023 Украина.ру
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"3000 евро за кровать, где спал президент". Литовские журналисты показали, где жили Байден и Зеленский
"3000 евро за кровать, где спал президент". Литовские журналисты показали, где жили Байден и Зеленский - 21.07.2023 Украина.ру
"3000 евро за кровать, где спал президент". Литовские журналисты показали, где жили Байден и Зеленский
Украинская делегация проживала в пятизвёздочном отеле Narutis в Старом городе Вильнюса, заявила представитель отеля Инга Гагилене. Об этом сообщили журналисты литовского портала Žmones.lt
2023-07-21T12:37
2023-07-21T12:37
новости
зарубежье
литва
вильнюс
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нато
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елена зеленская
джо байден
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Президент Украины Владимир Зеленский, его жена Елена и украинская делегация во время саммита НАТО в Вильнюсе останавливались в гостинице Narutis.Как сообщили владельцы отеля, о том, что в Вильнюсе будет проходить саммит НАТО они узнали ещё в конце прошлого года, а более точную информацию получили уже в 2023 году. До последнего оставалось неясным, сможет ли Зеленский приехать в Литву на саммит НАТО.Владимира и Елену Зеленских поселили в президентских апартаментах. На сайте отеля цена за президентский номер составляет 900 евро за ночь.Ранее литовские журналисты узнали, в каких отелях Вильнюса останавливались мировые лидеры.Президент Франции Эммануэль Макрон жил в отеле Stikliai, британский премьер-министр Риши Сунак выбрал отель Pacai, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган остановился в гостинице Imperial.Президент США Джо Байден выбрал самый дорогой и престижный Grand Hotel Kempinski. Журналисты литовского портала LRT.lt со ссылкой на гендиректора отеля Кая Шуковски сообщили, что визит Джо Байдена принёс самый высокий ежедневный доход за 11 лет работы отеля.Гендиректор также выразил надежду, что визит американского лидера повысит привлекательность отеля в мировом масштабе.В течение 24 часов после отъезда Байдена апартаменты нельзя посещать из соображений безопасности, но уже есть желающие остановиться там, пишет издание. Даже высокие цены не отпугнули людей.Менеджеры отелей Stikliai и Pacai, где останавливались французский и британский лидеры соответственно, заявили, что разницы в выручке и спросе на номера не заметили.
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новости, зарубежье, литва, вильнюс, саммит, нато, владимир зеленский, елена зеленская, джо байден, эммануэль макрон, риши сунак, эрдоган, отели, гостиницы
Новости, Зарубежье, Литва, Вильнюс, саммит, НАТО, Владимир Зеленский, Елена Зеленская, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Риши Сунак, Эрдоган, отели, гостиницы

"3000 евро за кровать, где спал президент". Литовские журналисты показали, где жили Байден и Зеленский

12:37 21.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Украинская делегация проживала в пятизвёздочном отеле Narutis в Старом городе Вильнюса, заявила представитель отеля Инга Гагилене. Об этом сообщили журналисты литовского портала Žmones.lt
Президент Украины Владимир Зеленский, его жена Елена и украинская делегация во время саммита НАТО в Вильнюсе останавливались в гостинице Narutis.
"В гостинице должны были разместиться две важные делегации: довольно большая команда от Украины - президент Владимир Зеленский, первая леди Елена Зеленская (45 лет) и еще десяток человек - и чуть меньшая команда от Европейской комиссии во главе с ее председателем Урсулой фон дер Ляйен", - говорится в материале.
Как сообщили владельцы отеля, о том, что в Вильнюсе будет проходить саммит НАТО они узнали ещё в конце прошлого года, а более точную информацию получили уже в 2023 году. До последнего оставалось неясным, сможет ли Зеленский приехать в Литву на саммит НАТО.
Владимира и Елену Зеленских поселили в президентских апартаментах. На сайте отеля цена за президентский номер составляет 900 евро за ночь.
© synxis.com Президентские апартаменты отеля Narutis в Вильнюсе
 Президентские апартаменты отеля Narutis в Вильнюсе
© synxis.com
Президентские апартаменты отеля Narutis в Вильнюсе
Ранее литовские журналисты узнали, в каких отелях Вильнюса останавливались мировые лидеры.
Президент Франции Эммануэль Макрон жил в отеле Stikliai, британский премьер-министр Риши Сунак выбрал отель Pacai, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган остановился в гостинице Imperial.
Президент США Джо Байден выбрал самый дорогой и престижный Grand Hotel Kempinski. Журналисты литовского портала LRT.lt со ссылкой на гендиректора отеля Кая Шуковски сообщили, что визит Джо Байдена принёс самый высокий ежедневный доход за 11 лет работы отеля.
Гендиректор также выразил надежду, что визит американского лидера повысит привлекательность отеля в мировом масштабе.
В течение 24 часов после отъезда Байдена апартаменты нельзя посещать из соображений безопасности, но уже есть желающие остановиться там, пишет издание. Даже высокие цены не отпугнули людей.
"Цена зависит от дня. Во время пребывания президента все было немного иначе. Со следующего месяца ночь в этой квартире будет стоить 2500-3000 евро. Мы считаем, что это достойная цена за кровать, на которой спал президент, - отмечает Шуковски.
© kempinski.com Президентские апартаменты отеля Grand Hotel Kempinski в Вильнюсе
 Президентские апартаменты отеля Grand Hotel Kempinski в Вильнюсе
© kempinski.com
Президентские апартаменты отеля Grand Hotel Kempinski в Вильнюсе
Менеджеры отелей Stikliai и Pacai, где останавливались французский и британский лидеры соответственно, заявили, что разницы в выручке и спросе на номера не заметили.
13 июля, 15:29
Байден указал Украине её место. Зеленский повёз в Киев плохие новостиНа полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля президент Украины Владимир Зеленский провёл отдельную встречу с коллегой, от которого его страна зависит сильнее всего, - с американским лидером Джо Байденом
 
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