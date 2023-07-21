https://ukraina.ru/20230721/1048151696.html
"Противник еще очень силен". Военный эксперт рассказал, где ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы
"Противник еще очень силен". Военный эксперт рассказал, где ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы - 21.07.2023 Украина.ру
"Противник еще очень силен". Военный эксперт рассказал, где ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы
В первую очередь надо обратить внимание на возможности форсирования Днепра. Это принципиально важно, если у противника совсем не пойдут дела на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-07-21T07:47
2023-07-21T07:47
2023-07-21T07:47
новости
всу
днепр
сумская область
харьковская область
аэс
чвк "вагнер"
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По его словам, форсировать Днепр ВСУ могут в нескольких местах, в том числе в районе сильно сократившегося Каховского водохранилища. Пока там не пройдет БМП, но в целом подсыхание Днепра представляет для нас опасность.У российской армии тем не менее есть резервы из новых контрактников и мобилизованных. Вопрос в их обученности. Возможно, и "Вагнер" примет участие в новых боях, особенно в наступательных действиях. Может быть, другие частные военные компании также будут в них задействованы.Полностью интервью можно прочитать здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, днепр, сумская область, харьковская область, аэс, чвк "вагнер"
Новости, ВСУ, Днепр, Сумская область, Харьковская область, АЭС, ЧВК "Вагнер"
"Противник еще очень силен". Военный эксперт рассказал, где ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы
В первую очередь надо обратить внимание на возможности форсирования Днепра. Это принципиально важно, если у противника совсем не пойдут дела на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
По его словам, форсировать Днепр ВСУ могут в нескольких местах, в том числе в районе сильно сократившегося Каховского водохранилища. Пока там не пройдет БМП, но в целом подсыхание Днепра представляет для нас опасность.
"Еще нам надо быть готовыми к атакам противника со стороны Сумской и Харьковской области. Мы уже отселили население приграничных областей на 5 километров, но это не спасет их от огня украинской артиллерии, которая стреляет на 20 километров. И там ВСУ могут накапливать силы для диверсионных рейдов. Тем более, многие в России уже задаются вопросом, насколько у нас защищена Курская АЭС", - сказал эксперт.
У российской армии тем не менее есть резервы из новых контрактников и мобилизованных. Вопрос в их обученности. Возможно, и "Вагнер" примет участие в новых боях, особенно в наступательных действиях. Может быть, другие частные военные компании также будут в них задействованы.
Полностью интервью можно прочитать здесь
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