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"Противник еще очень силен". Военный эксперт рассказал, где ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы

"Противник еще очень силен". Военный эксперт рассказал, где ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы - 21.07.2023 Украина.ру

"Противник еще очень силен". Военный эксперт рассказал, где ВСУ могут преподнести неприятные сюрпризы

В первую очередь надо обратить внимание на возможности форсирования Днепра. Это принципиально важно, если у противника совсем не пойдут дела на Запорожском направлении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-07-21T07:47

2023-07-21T07:47

2023-07-21T07:47

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По его словам, форсировать Днепр ВСУ могут в нескольких местах, в том числе в районе сильно сократившегося Каховского водохранилища. Пока там не пройдет БМП, но в целом подсыхание Днепра представляет для нас опасность.У российской армии тем не менее есть резервы из новых контрактников и мобилизованных. Вопрос в их обученности. Возможно, и "Вагнер" примет участие в новых боях, особенно в наступательных действиях. Может быть, другие частные военные компании также будут в них задействованы.Полностью интервью можно прочитать здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, днепр, сумская область, харьковская область, аэс, чвк "вагнер"