https://ukraina.ru/20230721/1048100643.html

Кючук-Кайнарджи: окно в Европу Екатерины Великой

Кючук-Кайнарджи: окно в Европу Екатерины Великой - 21.07.2023 Украина.ру

Кючук-Кайнарджи: окно в Европу Екатерины Великой

Название местечка Кючук-Кайнарджи нелегко воспринимается славянским ухом, а обойти его нельзя – ведь именно там 21 июля 1774 года был подписан мирный договор, завершавший Русско-турецкую войну 1768-74 годов. Этот договор стал переломным для судеб Новороссии и всей России

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:00

2023-07-21T08:00

история

история

история новороссии

российская империя

османская империя

xviii век

екатерина ii

петр румянцев

александр суворов

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/16/1036768812_0:159:2697:1677_1920x0_80_0_0_ec6e6b527e032b502624afdd814c9aa2.jpg

Первая война с Турцией в правление Екатерины II разразилась в 1768 году, на шестом году её царствования. Поводом стало вмешательство в польские дела: под нажимом России сейм Речи Посполитой уравнял права православных подданных с католиками, это спровоцировало восстание радикальной шляхты (т.н. Барскую конфедерацию), ответное восстание православных крестьян и казаков и, наконец, ввод российских войск.Отряд пророссийских повстанцев — гайдамаков, — увлекшись преследованием поляков, укрывшихся в турецком пограничном городке Балта, захватил и сжёг его. Несмотря на все попытки российской дипломатии принести извинения и замять инцидент, османы, подстрекаемые Францией, объявили России войну, бросив русского посланника Алексея Обрескова в тюремный замок.Начало войны, которую Россия вынуждена была вести на два фронта, продолжая борьбу с мятежными поляками, особых успехов не принесло. Но затем русские победы последовали одна за другой.К осени 1771 года Екатерина добилась невиданных ранее успехов. Дунайские княжества, ногайские орды и Крымское ханство контролировались русскими войсками, а мощный флот безраздельно господствовал в Эгейском море.Однако успехи русской армии вызывали в Европе не только восхищение, но и откровенное беспокойство, поскольку грозили нарушением баланса сил в пользу России. Наибольшие основания для тревоги были у Австрии, поскольку русская армия уже заняла Дунайские княжества, на которые традиционно претендовали Габсбурги, а победы России над турками вызывали очередную волну энтузиазма православного населения Балкано-Дунайского региона, включая и подданных самой Австрии.При посредничестве Фридриха Прусского австрийский канцлер Кауниц предложил Екатерине свои услуги для начала переговоров с Турцией. Но императрица отвергла это предложение, сославшись на то, что прямой переговорный процесс между Российской империей и Блистательной Портой уже начался.Для того чтобы ослабить дипломатическое давление со стороны Пруссии и Австрии, Екатерине пришлось пожертвовать Польшей. К апрелю 1772 года был ликвидирован последний очаг Барских конфедератов — Краков. Несмотря на вступление в войну Турции и прямое участие в ней французских офицеров и генералов на стороне повстанцев, они были разгромлены. Однако Екатерина вынуждена была удовлетворить желания Фридриха и согласиться на раздел Речи Посполитой. Пруссии достались земли на севере вплоть до Торуня, исключая Гданьськ, Австрии — Галичина со Львовом, Пшемышлем и Белзом, России — Восточная Белоруссия с Полоцком и Витебском.Турция, поняв, что поддержки от Австрии, на которую она всерьез рассчитывала, не будет, 19 мая в Журже подписала перемирие, а 27 июля в Фокшанах открылся мирный конгресс, который должен был завершить войну с Турцией. Россию на нем представляли граф Григорий Орлов и выпущенный из заточения резидент в Стамбуле Обресков.Вскоре после вступления Екатерины на престол канцлер Михаил Воронцов представил императрице доклад "О Малой Татарии", в котором указывал большую потенциальную пользу от морской торговли со странами Средиземноморья и Турцией, развитию которой препятствует отсутствие у России выхода к Черному морю. Также он констатировал, что содержание в мирное время на границах Крымского ханства большой армии влечет за собой огромные расходы, которых можно было бы избежать, если бы Россия вышла к "естественным границам" по Чёрному морю.Что касается Крыма, то Воронцов писал о том, что "полуостров Крым расположением своим столь важен, что действительно может почитаться ключом российских и турецких владений; доколе он остается в турецком подданстве, то всегда страшен будет для России, а напротиву того, когда бы находился под российскою державою, или бы ни от кого зависим не был, то не токмо безопасность России надежно и прочно утверждена была, но тогда находилось бы Азовское и Черное море под ею властью".Из двух предложенных вариантов — включение Крыма в состав России или превращение его в независимый от Стамбула протекторат — большей популярностью пользовалась именно вторая идея. Многие считали, что Крым представляет из себя пустынную и бесплодную землю, большинство населения которой будет вечно враждебно России. Именно такое видение перспектив ханства было зафиксировано в протоколе государственного совета от 15 марта 1770 года, и именно этой линии держалась в Фокшанах российская делегация. Более того, Екатерина выполнила обещание, данное Австрии и Пруссии, и отказалась от притязаний на Дунайские княжества.Однако австрийские и французские дипломаты, по-прежнему враждебно настроенные в отношении России и заинтересованные в продолжении войны, мотивировали турок отбросить требования Орлова и Обрескова о предоставлении Крыму независимости. Конгресс длился месяц и был прерван по инициативе турецкой стороны. Однако сил для продолжения наступательной войны у османов практически не было, и вскоре они вновь предложили мирные переговоры.Новый конгресс открылся в Бухаресте 31 октября. Россию на нем представлял Обресков. Турки приняли идею независимости Крымского ханства при сохранении над мусульманами полуострова духовной власти турецкого султана как халифа всех правоверных. Однако новым камнем преткновения стали требования России, которая еще с петровских времен претендовала на крепости, прикрывавшие выход из Азовского моря в Черное — Керчь и Еникале.Вновь не обошлось без французских дипломатов, которые убеждали султана продолжать войну, обещая помощь французской эскадры в Средиземноморье и скорое вступление в войну с Россией короля Швеции (там снова взяла верх "партия шляп").Хотя формально переговоры продолжались, для принуждения турок к миру российское правительство решило провести еще одну кампанию, на этот раз уже за Дунаем.В апреле и мае подразделения корпуса Петра Салтыкова во главе с генералами Отто Вейсманом и Александром Суворовым, наконец добившимся назначения в воюющую с турками армию, переправляются через Дунай. Вслед за ними с главными силами 9 июня реку форсирует и сам Пётр Румянцев. Его целью был крупный турецкий город Силистрия, однако за 12 дней осады русская армия сумела овладеть только её предместьями, и фельдмаршал решил, что с имеющимися силами город ему не взять.На помощь к осаждённым двигалось тридцатитысячное подкрепление, навстречу которому Румянцев направил авангард Вейсмана. Турки заняли хорошо укреплённые позиции у с. Кючук-Кайнарджи, но всё равно были разбиты, однако в сражении был убит и сам Вейсман. В одном из писем Суворов так отозвался о гибели этого талантливого и популярного военачальника: "Вейсмана не стало — я остался один".Несмотря на успех под Кайнарджи, оценив обстановку, Румянцев принимает решение возвратиться за Дунай. После этого была отражена попытка турецкого наступления в Валахии, но Екатерина требовала более решительных наступательных действий. Румянцев в сентябре выслал за Дунай отряд генерал-поручиков барона Карла Унгерна и князя Юрия Долгорукова, который нанёс поражение туркам у Карасу, но после неудачной атаки Варны вынужден был отойти за Дунай. После этого на правом берегу Дуная оставался только Суворов, оборонявший Гирсово и разбивший здесь турок 14 сентября.В 1773 году наиболее успешными действиями средиземноморской эскадры было взятие Бейрута, помощь в котором оказали восставшие христиане и друзы.Несмотря на то что русские войска владели инициативой и практически всегда выходили победителями из столкновений с турками, война начала приобретать затяжной характер. Основные задачи русская армия выполнила еще в 1770-71 годах, и дальнейшее продолжение боевых действий было вызвано неуступчивостью подстрекаемых европейцами турок. Румянцев не хотел рисковать достигнутыми успехами, углубляясь далеко на правый берег Дуная.Между тем и внутренняя, и внешняя обстановка всё меньше способствовали продолжению дорогостоящей войны. Ещё в 1771 году занесенная армией с юга чума спровоцировала в Москве бунт, а в сентябре 1773 года началось восстание Пугачёва, вскоре переросшее в гражданскую войну. В то же самое время войной грозила Швеция, за которой стояла Франция. В этой обстановке заканчивать войну и подписывать мир было необходимо как можно скорей. А единственным способом добиться этого было массированное наступление за Дунай. Главный удар армии Румянцева должен был быть нанесен на крупный город Шумла, в котором располагалась ставка Великого Визиря.Во второй половине апреля через Дунай переправились дивизия генерал-поручика графа Михаила Каменского и резервный корпус свежепроизведённого в генерал-поручики Суворова. Заняв ряд пунктов, два отряда соединились недалеко от Козлуджи и 21 июня разбили здесь турецкую армию. После этого дорога на Шумлу была свободна, и Каменский с Суворовым подошли к городу, отправив кавалерию под командованием бригадира Ивана Заборовского в глубокий тыловой рейд.Действия русских произвели на противника сильнейшее впечатление — гарнизон Шумлы поднял мятеж, и, несмотря на то что визирь сумел его подавить, дальнейшего желания сопротивляться он не имел. После того как Румянцев отверг предложенное ему перемирие, турки были вынуждены согласиться на заключение полноценного мирного договора.По условиям договора Крымское ханство получало независимость, за Россией остаются форпосты на Азовском и Черном морях: Азов, Таганрог, Керчь, Еникале и Кинбурн с прилегающей территорией и земли между Днепром и Южным Бугом, кроме Очакова, а также Большая и Малая Кабарда. На Чёрном море Россия получила право на военный флот, торговый флот имел те же привилегии, что у англичан и французов, турки были обязаны пропускать русские корабли через проливы. Христиане, выступавшие с оружием в руках на стороне России в Закавказье, на Балканах, Архипелаге и на Ближнем Востоке, получили амнистию, турецкий султан признал за российскими монархами императорский титул, а самих монархов покровителями христиан в своих владениях. Россия устанавливала дипломатические отношения с Дунайскими княжествами, а сверх того Турция обязывалась выплатить контрибуцию в 4,5 миллиона рублей.Так, спустя почти 80 лет после попытки Петра I закрепиться на Чёрном море Екатерина II реализовала замысел великого реформатора, продолжательницей дел которого она себя называла. Но эта победа над Турцией была хоть и важнейшим, но лишь первым шагом. Предстояло еще присоединить Крым и отодвинуть границу с Турками по Днестру, основать Николаев и Одессу, чтобы в полной мере соответствовало действительности утверждение Григория Потёмкина: "граница России – Чёрное море".

https://ukraina.ru/20200308/1026956973.html

https://ukraina.ru/20221121/1040988093.html

https://ukraina.ru/20200115/1026309685.html

https://ukraina.ru/20221202/1041456786.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Васильев https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802972_346:0:900:554_100x100_80_0_0_de34ee273612966cdb48dca6cff8f0c9.jpg

история, история новороссии, российская империя, османская империя, xviii век, екатерина ii, петр румянцев, александр суворов, война, мир