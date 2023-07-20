Ермак предложил оперативно заключить договоры о гарантиях безопасности для Украины - 20.07.2023 Украина.ру
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Ермак предложил оперативно заключить договоры о гарантиях безопасности для Украины
Ермак предложил оперативно заключить договоры о гарантиях безопасности для Украины - 20.07.2023 Украина.ру
Ермак предложил оперативно заключить договоры о гарантиях безопасности для Украины
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что заключить двусторонние договоры о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца года, передает 20 июля "Левый берег"
2023-07-20T15:23
2023-07-20T15:23
гарантии безопасности
новости
андрей ермак
украина
россия (рф)
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"Очень реально, очень реально. Я не думаю, что здесь нужно очень много времени для того, чтобы появились первые проекты этих условий", - сказал Ермак.Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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гарантии безопасности, новости, андрей ермак, украина, россия (рф)
гарантии безопасности, Новости, Андрей Ермак, Украина, Россия (РФ)

Ермак предложил оперативно заключить договоры о гарантиях безопасности для Украины

15:23 20.07.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Пресс-служба президента Украины
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что заключить двусторонние договоры о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца года, передает 20 июля "Левый берег"
"Очень реально, очень реально. Я не думаю, что здесь нужно очень много времени для того, чтобы появились первые проекты этих условий", - сказал Ермак.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией.
Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
12 июля, 14:00
"Чрезвычайно ошибочно": Кремль отреагировал на предоставление гарантий безопасности Украине Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России. Об этом заявил журналистам 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
 
гарантии безопасностиНовостиАндрей ЕрмакУкраинаРоссия (РФ)
 
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