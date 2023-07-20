https://ukraina.ru/20230720/1048143481.html
Ермак предложил оперативно заключить договоры о гарантиях безопасности для Украины
Ермак предложил оперативно заключить договоры о гарантиях безопасности для Украины - 20.07.2023 Украина.ру
Ермак предложил оперативно заключить договоры о гарантиях безопасности для Украины
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что заключить двусторонние договоры о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца года, передает 20 июля "Левый берег"
2023-07-20T15:23
2023-07-20T15:23
2023-07-20T15:23
гарантии безопасности
новости
андрей ермак
украина
россия (рф)
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"Очень реально, очень реально. Я не думаю, что здесь нужно очень много времени для того, чтобы появились первые проекты этих условий", - сказал Ермак.Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ukraina.ru/20230712/1047967730.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
гарантии безопасности, новости, андрей ермак, украина, россия (рф)
гарантии безопасности, Новости, Андрей Ермак, Украина, Россия (РФ)
Ермак предложил оперативно заключить договоры о гарантиях безопасности для Украины
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что заключить двусторонние договоры о гарантиях безопасности для Украины возможно до конца года, передает 20 июля "Левый берег"
"Очень реально, очень реально. Я не думаю, что здесь нужно очень много времени для того, чтобы появились первые проекты этих условий", - сказал Ермак.
Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке Киева, а также планы на случай нового конфликта с Россией.
Сколько времени потребуется на реализацию этих рамочных договоренностей, в документе не указывается. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".