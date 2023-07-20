https://ukraina.ru/20230720/1048142278.html

"Турецкие обезьяны". В финском правительстве нашли очередного нациста

"Турецкие обезьяны". В финском правительстве нашли очередного нациста - 20.07.2023 Украина.ру

"Турецкие обезьяны". В финском правительстве нашли очередного нациста

Правительство "Национальной коалиции", которое руководит Финляндией меньше месяца, спровоцировало серию скандалов, потому что его представителей уличили в неприемлемой расистской риторике.

2023-07-20T15:44

2023-07-20T15:44

2023-07-20T16:07

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После того, как финские ультраправые стали властью, их высказывания наконец-то стали известны широкой международной общественности.Юсси Халла-ахо, бывший лидер партии "Истинные финны", ранее был официально осужден финским судом за разжигание ненависти.Он оскорбительно отзывался об исламе, писал комментарии о неполноценности африканцев, требовал подавить танками забастовку в Греции, а также призвал "убивать и демонизировать" россиян.Однако этот фанатик, который когда-то работал в Киеве, а после выборов отметил победу бутылкой дорогой украинской водки, возглавляет сегодня национальный парламент.Его однопартиец Вильгельм Юннила зиговал на собраниях запрещенных расистских группировок, добивался государственного финансирования для организации финских эсэсовцев, и предлагал ограничить рождаемость в странах Африки, чтобы спасти планету от глобального потепления.Этот "истинный финн" отпускал двусмысленные шутки на тему немецких газовых камер и рассказывал про "замечательное" число 88, популярное у современных нацистов – потому что в нем закодировано приветствие "Хайль Гитлер!".Но, несмотря на характерный послужной список, Вильгельма пригласили в новое правительство, выделив ему пост министра экономического развития.Протесты против этого назначения поначалу не принесли никаких результатов. Финский парламент во главе с ультраправым спикером демонстративно проголосовал за вотум доверия Юнниле. Скандальный нацист лишился высокой должности только потому, что он предоставил фиктивные данные о своем образовании и работе.А теперь в Европе обсуждают Риикку Пурра – нынешнего лидера партии "Истинные финны", которая получила в правительстве портфель министра финансов.Как оказалось, в начале политической карьеры она вела в соцсетях блог под своим собственным именем, и систематически публиковала в нем слова ненависти вместе с открытыми призывами к физическому насилию."Кто готов пойти плеваться на попрошаек и дубасить детей нигеров сегодня в Хельсинки?"."Я так полна ненависти и чистой ярости, что вот-вот расплавлюсь на своем стуле. Черт возьми, что ты делаешь с моей психикой, ислам?"."Если бы мне дали оружие, в пригородном поезде (где ехали иностранные беженцы мигранты) тоже были бы трупы".В комментариях Риикки также обнаружили оскорбительную фразу "турецкие обезьяны". Ее охотно процитировали европейские медиа. А в Турции с возмущением констатируют, что демократическая европейская страна, которую они только что пустили в военный блок НАТО, находится под управлением откровенных нацистов, которые даже не думают скрывать ненависть к мусульманам.Главе финского внешнеполитического ведомства Элине Валтонен пришлось извиняться за свою коллегу перед министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. А европейские правозащитники заговорили о том, что Пурра должна покинуть правительство."У министра финансов на одной и той же платформе не только расистский, но и насильственный контент. Где раскаяние? Где заявление об отставке?", – возмущается Мария Охисало, представляющая финских "Зеленых".Однако Риикка остается на своем посту, ощущая за собой поддержку ультраправого большинства в финском парламенте.Она всего лишь назвала свои скандальные комментарии "глупыми", добавив, что иногда совершает ошибки – "как все остальные люди". А значит, финское общество обязано понять и простить ее нацистские фразы.Ультраправое правительство Финляндии может развалиться уже в ближайшее время. Популярность "истинных финнов" и их политических союзников стремительно снижается, но бесконечные скандалы вокруг министров-расистов играет в этом второстепенную роль.Финские избиратели больше недовольны экономической стагнацией и инфляцией, которая ускорилась в этом году до рекордного показателя 8,8%.Разрыв экономических связей с восточным соседом обошелся Финляндии очень дорого. По данным телерадиовещательной компании Yle, в прошлом году финны заплатили по счетам за электроэнергию на 5 миллиардов евро больше по сравнению с 2021 годом. А рост цен на энергоносители спровоцировал общее подорожание услуг и товаров.Недовольство действиями либерального правительства стало главной причиной успеха финских ультраправых, которые победили весной на выборах. Однако финские радикальные националисты проводят ту же самую политику в интересах Киева, Брюсселя и Вашингтона, ни интересуясь интересами своих граждан.Впрочем, когда они потеряют власть, политическая ситуация в Финляндии практически не изменится.На днях в газетах появились фотографии нового лидера финских либералов Антти Линдтмана, на которых он вскидывает руку в нацистском приветствии. Соратник бывшего премьер-министра Санны Марин уже признал подлинность этих скандальных снимков, сделанных когда-то на вечеринке. И тоже считает свои действия несущественными ошибками молодости.Радикальные националистические взгляды являются нормой для нового поколения финских политиков, невзирая на их партийную принадлежность, и постепенно стали для финского общества чем-то приемлемым и терпимым.Либералы и ультраправые могут расходиться в разных вопросах, однако они в один голос поддерживают США и НАТО, и активно помогают украинским единомышленникам из "Азова"* и подобных ему структур. Представители финской элиты могут озвучивать повестку мультикультурности, но большинство из них в или иной степени презирают жителей Третьего мира, которым не посчастливилось родиться в "диких джунглях", за пределами "цветущего европейского сада", о котором тревожился Жозеп Боррель.А многие из истинных финнов до сих пор помнят "клятву меча", которую дважды приносил фельдмаршал Густав Маннергейм, обещая вернуть "захваченную большевиками" Карелию – мечтая о реванше за поражение во Второй мировой войне, которое окончательно похоронило идею создания Великой Финляндии.* Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20230703/1047766515.html

https://ukraina.ru/20230627/1047604111.html

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Александр Савко

эксклюзив, финляндия, украина, нацизм, жозеп боррель, нато, турция