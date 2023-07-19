https://ukraina.ru/20230719/1048110242.html
Турция не будет сопровождать суда с зерном по просьбе Украины - Bloomberg
Турция не будет сопровождать суда с зерном по просьбе Украины - Bloomberg - 19.07.2023 Украина.ру
Турция не будет сопровождать суда с зерном по просьбе Украины - Bloomberg
После завершения зерновой сделки Украине необходимо получить поддержку со стороны Турции в плане сопровождения судов, но Анкара не хочет идти на риск. Об этом 19 июля пишут журналисты агентства Bloomberg
2023-07-19T12:08
2023-07-19T12:08
2023-07-19T12:08
новости
зерновая сделка
турция
украина
черное море
порты
россия (рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040926428_0:390:2947:2048_1920x0_80_0_0_fc2b0a404e6e42d21ee62eedde6486ca.jpg.webp
Украине не стоит рассчитывать на поддержку со стороны Турции в вопросе военного сопровождения судов, покидающих украинские порты, пишет Bloomberg. Анкара не хочет подвергать свои корабли опасности и рассчитывает на "возобновлении сделки с участием России".Руководитель украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding рассказал изданию, что "главная задача для Украины сейчас - получить поддержку Турции".Выход Росси из "зерновой сделки означает", что она больше не будет гарантировать безопасный проход по водному пути, говорится в материале агентства. Украина призывает другие страны помочь облегчить поставки из трех своих глубоководных портов, на которые распространяется соглашение.По мнению директора греческой судоходной компании Doric Shipbrokers SA Василиса Муйиса, ни один здравомыслящий владелец не будет заходить в морской коридор незастрахованным. Он отметил, что без защиты безопасного коридора "торговля Украины мертва".По словам журналистов издания, с конца прошлого месяца для присоединения к зерновой сделке не было одобрено ни одного нового судна, а Россия заблокировала один из трех открытых портов.Когда сделка была подписана, в ООН согласились улучшить доступ к российскому экспорту продовольствия и удобрений, пишет Bloomberg. Россия потребовала удалить препятствия для поддержки торговли, включая повторное подключение сельскохозяйственного банка к международной платежной системе SWIFT.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Накануне РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заверял Песков.Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.
https://ukraina.ru/20230718/1048083506.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/11/1040926428_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_059d42552fbfc4175193baf346bcd2db.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, зерновая сделка, турция, украина, черное море, порты, россия (рф)
Новости, зерновая сделка, Турция, Украина, Черное море, порты, Россия (РФ)
Турция не будет сопровождать суда с зерном по просьбе Украины - Bloomberg
После завершения зерновой сделки Украине необходимо получить поддержку со стороны Турции в плане сопровождения судов, но Анкара не хочет идти на риск. Об этом 19 июля пишут журналисты агентства Bloomberg
Украине не стоит рассчитывать на поддержку со стороны Турции в вопросе военного сопровождения судов, покидающих украинские порты, пишет Bloomberg. Анкара не хочет подвергать свои корабли опасности и рассчитывает на "возобновлении сделки с участием России".
Руководитель украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding рассказал изданию, что "главная задача для Украины сейчас - получить поддержку Турции".
"Украина настаивает на продолжении экспорта зерна из ключевых портов после выхода России из сделки по зерну в Черном море. Страховщики и грузоотправители так не уверены", - пишет Bloomberg.
Выход Росси из "зерновой сделки означает", что она больше не будет гарантировать безопасный проход по водному пути, говорится в материале агентства. Украина призывает другие страны помочь облегчить поставки из трех своих глубоководных портов, на которые распространяется соглашение.
По мнению директора греческой судоходной компании Doric Shipbrokers SA Василиса Муйиса, ни один здравомыслящий владелец не будет заходить в морской коридор незастрахованным. Он отметил, что без защиты безопасного коридора "торговля Украины мертва".
По словам журналистов издания, с конца прошлого месяца для присоединения к зерновой сделке не было одобрено ни одного нового судна, а Россия заблокировала один из трех открытых портов.
Когда сделка была подписана, в ООН согласились улучшить доступ к российскому экспорту продовольствия и удобрений, пишет Bloomberg. Россия потребовала удалить препятствия для поддержки торговли, включая повторное подключение сельскохозяйственного банка к международной платежной системе SWIFT.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Накануне РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.
Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заверял Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.