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Турция не будет сопровождать суда с зерном по просьбе Украины - Bloomberg

Турция не будет сопровождать суда с зерном по просьбе Украины - Bloomberg - 19.07.2023 Украина.ру

Турция не будет сопровождать суда с зерном по просьбе Украины - Bloomberg

После завершения зерновой сделки Украине необходимо получить поддержку со стороны Турции в плане сопровождения судов, но Анкара не хочет идти на риск. Об этом 19 июля пишут журналисты агентства Bloomberg

2023-07-19T12:08

2023-07-19T12:08

2023-07-19T12:08

новости

зерновая сделка

турция

украина

черное море

порты

россия (рф)

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Украине не стоит рассчитывать на поддержку со стороны Турции в вопросе военного сопровождения судов, покидающих украинские порты, пишет Bloomberg. Анкара не хочет подвергать свои корабли опасности и рассчитывает на "возобновлении сделки с участием России".Руководитель украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding рассказал изданию, что "главная задача для Украины сейчас - получить поддержку Турции".Выход Росси из "зерновой сделки означает", что она больше не будет гарантировать безопасный проход по водному пути, говорится в материале агентства. Украина призывает другие страны помочь облегчить поставки из трех своих глубоководных портов, на которые распространяется соглашение.По мнению директора греческой судоходной компании Doric Shipbrokers SA Василиса Муйиса, ни один здравомыслящий владелец не будет заходить в морской коридор незастрахованным. Он отметил, что без защиты безопасного коридора "торговля Украины мертва".По словам журналистов издания, с конца прошлого месяца для присоединения к зерновой сделке не было одобрено ни одного нового судна, а Россия заблокировала один из трех открытых портов.Когда сделка была подписана, в ООН согласились улучшить доступ к российскому экспорту продовольствия и удобрений, пишет Bloomberg. Россия потребовала удалить препятствия для поддержки торговли, включая повторное подключение сельскохозяйственного банка к международной платежной системе SWIFT.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Накануне РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заверял Песков.Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.

https://ukraina.ru/20230718/1048083506.html

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новости, зерновая сделка, турция, украина, черное море, порты, россия (рф)