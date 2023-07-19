О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео - 19.07.2023 Украина.ру
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О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео
О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео - 19.07.2023 Украина.ру
О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру оценил ситуацию на разных направлениях фронта и объяснил, почему бессмысленны... Украина.ру, 19.07.2023
2023-07-19T11:09
2023-07-19T11:09
михаил онуфриенко
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
киев
донбасс
купянск
шебекино
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру оценил ситуацию на разных направлениях фронта и объяснил, почему бессмысленны наступательные потуги ВСУ: 00:25 – О тактических успехах России на купянском и краснолиманском направлениях;11:15 – Каким регионам России нужно быть особенно бдительными? 18:25 – Как ВСУ накапливают силы? 26:15 – Чего выжидают ВС РФ?
купянск
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михаил онуфриенко, видео, россия (рф), украина, сво, всу, киев, донбасс, купянск, шебекино, дрг, авиация, запорожье, видео
Михаил Онуфриенко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Киев, Донбасс, Купянск, Шебекино, ДРГ, авиация, Запорожье

О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео

11:09 19.07.2023
 
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру оценил ситуацию на разных направлениях фронта и объяснил, почему бессмысленны наступательные потуги ВСУ:
00:25 – О тактических успехах России на купянском и краснолиманском направлениях;
11:15 – Каким регионам России нужно быть особенно бдительными?
18:25 – Как ВСУ накапливают силы?
26:15 – Чего выжидают ВС РФ?
 
Михаил ОнуфриенкоВидеоРоссия (РФ)УкраинаСВОВСУКиевДонбассКупянскШебекиноДРГавиацияЗапорожье
 
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