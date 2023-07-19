https://ukraina.ru/20230719/1048109599.html
О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео
О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео - 19.07.2023 Украина.ру
О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру оценил ситуацию на разных направлениях фронта и объяснил, почему бессмысленны... Украина.ру, 19.07.2023
2023-07-19T11:09
2023-07-19T11:09
2023-07-19T11:09
михаил онуфриенко
видео
россия (рф)
украина
сво
всу
киев
донбасс
купянск
шебекино
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру оценил ситуацию на разных направлениях фронта и объяснил, почему бессмысленны наступательные потуги ВСУ: 00:25 – О тактических успехах России на купянском и краснолиманском направлениях;11:15 – Каким регионам России нужно быть особенно бдительными? 18:25 – Как ВСУ накапливают силы? 26:15 – Чего выжидают ВС РФ?
купянск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Михаил Онуфриенко, Видео, Россия (РФ), Украина, СВО, ВСУ, Киев, Донбасс, Купянск, Шебекино, ДРГ, авиация, Запорожье