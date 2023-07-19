https://ukraina.ru/20230719/1048109599.html

О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео

О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео - 19.07.2023 Украина.ру

О контрударе, которого боятся ВСУ, и местах, куда могут просочиться украинские ДРГ - Онуфриенко. Видео

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру оценил ситуацию на разных направлениях фронта и объяснил, почему бессмысленны... Украина.ру, 19.07.2023

2023-07-19T11:09

2023-07-19T11:09

2023-07-19T11:09

михаил онуфриенко

видео

россия (рф)

украина

сво

всу

киев

донбасс

купянск

шебекино

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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру оценил ситуацию на разных направлениях фронта и объяснил, почему бессмысленны наступательные потуги ВСУ: 00:25 – О тактических успехах России на купянском и краснолиманском направлениях;11:15 – Каким регионам России нужно быть особенно бдительными? 18:25 – Как ВСУ накапливают силы? 26:15 – Чего выжидают ВС РФ?

купянск

шебекино

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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