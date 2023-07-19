Андрей Грозин: США дрессируют своих боевых холопов на Украине для войны с Китаем - 19.07.2023 Украина.ру
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Андрей Грозин: США дрессируют своих боевых холопов на Украине для войны с Китаем
Андрей Грозин: США дрессируют своих боевых холопов на Украине для войны с Китаем - 19.07.2023 Украина.ру
Андрей Грозин: США дрессируют своих боевых холопов на Украине для войны с Китаем
Украина для Эрдогана один из множества столов, на которых ему, претендующего на возродителя новой Османской империи, приходится играть, считает руководитель... Украина.ру, 19.07.2023
2023-07-19T06:28
2023-07-19T08:55
интервью
андрей грозин
украина
китай
турция
сша
россия (рф)
зерновая сделка
война
польша
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Украина для Эрдогана один из множества столов, на которых ему, претендующего на возродителя новой Османской империи, приходится играть, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.После того как Россия заявила о приостановке своего участия в Черноморской зерновой инициативе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин хотел бы, чтобы этот гуманитарный мост возобновил свою работу. Продление зерновой сделки, по словам Эрдогана, станет одной из тем переговоров лидеров двух стран.— Андрей Валентинович, откуда такая уверенность у Эрдогана?— Здесь делается хорошая мина при плохой игре, потому что вчера же прозвучало заявление того же Эрдогана о том, что зерновая сделка стала историей. Потом, чтобы смягчить не слишком приятную для турецких мукомолов ситуацию, было сказано то, что сказано. К тому же Дмитрий Песков сказал, что Россия не исключает возвращения в зерновую сделку, если будут учтены российские интересы.Мы имеем дело с постепенным подходом к созданию двустороннего соглашения между Москвой и Турцией с параметрами того, что до вчерашнего дня мы все знали как зерновая сделка.То есть те же турецкие мукомольные предприятия по мере того, как Украина, в силу естественных причин, будет все меньше влиять на зерновой рынок, могут счесть для себя интересным заключение соглашений непосредственно с ведущим в мире зерновым производителем, с нашей с вами страной.То есть возвращение в сделку необязательно возвращение в то, что кончилось вчера. Это может быть переформатирование. И если такое соглашение появится, оно в меньшей степени будет включать в себя портовые мощности в Николаеве и Одессе и зерновозы, которые везут украинский фураж.По мере того как Украину будут вышвыривать с рынка зерна Россия будет пытаться заключить новые глобальные соглашения по продовольственному рынку. Они будут включать накачку продовольствия не только ЕС и Китая, но и Ближнего Востока и стран Африки.— А выгодно ли Эрдогану, чтобы Украина продолжала сопротивление и несла эти безумные потери при попытках наступать?— Безусловно, как и всем другим производителям оружия, начиная от современного и тем хламом, который выгребают со складов некоторых европейских государств. Отсюда и заявления о начале строительства завода по производству «Байрактаров» на Украине. Производителям из корпорации, в которой трудится родственник господина Эрдогана, выгодно об этом заявить во всеуслышание, потому что ценные бумаги подскакивают, растет капитализация, узнаваемость.Хотя украинская сторона сделала очень много для того, чтобы положительный имидж турецких беспилотников опустить. А необходимо всячески демонстрировать, что это оружие «вундерваффе», а «тупые украинцы» не умеют им правильно пользоваться. Ставки на мировых военных площадках играют гораздо больше, чем практическое применение тех или иных образцов техники.— При этом Турция не отметилась какими-то мирными инициативами, а отпускает неонацистов «Азова»* ...— Турция — сложный партнёр. У нас, даже когда говорят про «друга Реджепа», обязательно это закавычивают. Сейчас он больше смещается в сторону западной позиции. После вильнюсского саммита это стало заметно. Две трети новых министров в правительстве Турции — это люди, тесно аффилированные с Западом.Колебания турецкого маятника, когда он то с нами, то против нас, — сейчас этот маятник движется скорее в сторону Запада. Эрдоган — человек очень изворотливый, с очень развитым политическим чутьем, помноженным на хорошее умение торговаться как на восточном базаре. Но он же продолжает строить нашу АЭС, реализовывать проект газового хаба за счет российского сырья. С учетом того что экономика находится в, мягко говоря, неудовлетворительном состоянии, ему надо искать самые разные источники пополнения бюджета.После катастрофического землетрясения параметры социального недовольства очень сильно выросли. Итоги выборов это показали. С Кылычдароглу они разошлись чуть меньше, чем на 5% голосов. Это хорошие перспективы, чтобы организовать «майдан». Но этого не случилось, прозападная оппозиция, видимо, получила соответствующие указания — сидеть и не высовываться.Эрдоган, видимо, тогда понял, что необходимо учитывать в большей мере американские интересы. Турецкое общество сильно расколото, и при внешнем заинтересованном участии можно попытаться раскачать ситуацию в Турции. С этим Эрдогану приходится жить. Чтобы не провоцировать затухающего гегемона на неадекватные действия, в отношении Турции принимаются решения, которые укладываются в западную парадигму давления на Россию через Украину.Но Турция тоже не слишком усердствует в этом. Это не сопоставимо с тем, что делают немцы, французы или англичане. Турция так и будет стараться усидеть на двух-трех стульях.Украина для Эрдогана один из множества столов, на которых ему, претендующему на возродителя новой Османской империи, приходится играть. Главное поле деятельности для него — это Ближний Восток, Сирия, Иран, Средиземноморье, Йемен. Записывать Эрдогана в пророссийские или протурецкие политики — глупость несусветная. Он даже не протурецкий политик, он проэрдогановский.— Китаеведы считают, что украинский конфликт постепенно затухает и США, чтобы консолидировать своих союзников, развяжут новую войну в Азии против Китая. Как вы оцениваете такой сценарий?— На Украине американцы выстраивают модель блока абсолютно лояльных государств, которые будут, как в старые добрые времена, когда Америка была еще о-го-го, выполнять все их команды со рвением, как это делает Украина. Но с Китаем так вряд ли получится, потому что экономика КНР оценивается как первая в мире, потеснив американцев по ряду рейтинговых номинаций еще несколько лет назад.Поэтому бодаться с Китаем могут такие безмозглые боевые холопы, как Литва или Латвия. А уже Польша или Чехия, то есть боевые холопы, но с некоторой свободой, вряд ли побегут впереди паровоза. Поэтому их надо мотивировать дрессировать, вот для этого служит украинская кампания. Полтора года американцы только этим и занимаются относительно своих союзников. Вассалов, точнее говоря.Украина смогла создать некую единую базу, когда союзники, вновь постепенно скривившись, но ложатся под США. Но с Китаем так не получится, учитывая его влияние на товарные потоки в Европу. У России остаются только отдельные значимые позиции по различным направлениям экономики: зерно, нефть, газ, некоторые металлы. Неприятно, когда приходится отказываться от экспорта относительно дешевых российских энергоносителей, но раз старший сказал, найдем замену...А вот найти замену китайской электронике, бытовой технике, инвестициям гораздо труднее. Американцы замещать это не собираются. Предполагается, что боевые холопы будут делать это, потому что им надо находиться на правильной стороне истории.Но к этому готовы не все. Украина показала, что при внешнем показном единодушии возникают трещинки. Поляки собачатся с немцами, потому что хотят развести их на деньги за ремонт немецких танков. Это маленькая трещинка, но она демонстрирует, что если дело дойдет до серьезных испытаний, а война с Китаем, пусть даже гибридная, пусть экономическая, это как раз такое испытание, это единство развалится как карточный домик за несколько месяцев.Точно так же, как оно развалится относительно Украины, когда станет понятно, что украинцы, оружие и подготовленные кадры заканчиваются. Поэтому все это единство до первого серьезного испытания. Война на Украине серьезным испытанием для украинцев не стала.* Деятельность организации запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20201023/1029376988.html
https://ukraina.ru/20230718/1048083506.html
https://ukraina.ru/20230711/1047946812.html
https://ukraina.ru/20230718/1048085787.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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интервью, андрей грозин, украина, китай, турция, сша, россия (рф), зерновая сделка, война, польша, литва, bayraktar tb2 (байрактар)
Интервью, Андрей Грозин, Украина, Китай, Турция, США, Россия (РФ), зерновая сделка, война, Польша, Литва, Bayraktar TB2 (Байрактар)

Андрей Грозин: США дрессируют своих боевых холопов на Украине для войны с Китаем

06:28 19.07.2023 (обновлено: 08:55 19.07.2023)
 
© РИА Новости . Александр НатрускинАндрей Грозин интервью
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Украина для Эрдогана один из множества столов, на которых ему, претендующего на возродителя новой Османской империи, приходится играть, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
После того как Россия заявила о приостановке своего участия в Черноморской зерновой инициативе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин хотел бы, чтобы этот гуманитарный мост возобновил свою работу. Продление зерновой сделки, по словам Эрдогана, станет одной из тем переговоров лидеров двух стран.
— Андрей Валентинович, откуда такая уверенность у Эрдогана?
— Здесь делается хорошая мина при плохой игре, потому что вчера же прозвучало заявление того же Эрдогана о том, что зерновая сделка стала историей. Потом, чтобы смягчить не слишком приятную для турецких мукомолов ситуацию, было сказано то, что сказано. К тому же Дмитрий Песков сказал, что Россия не исключает возвращения в зерновую сделку, если будут учтены российские интересы.
Мы имеем дело с постепенным подходом к созданию двустороннего соглашения между Москвой и Турцией с параметрами того, что до вчерашнего дня мы все знали как зерновая сделка.
То есть те же турецкие мукомольные предприятия по мере того, как Украина, в силу естественных причин, будет все меньше влиять на зерновой рынок, могут счесть для себя интересным заключение соглашений непосредственно с ведущим в мире зерновым производителем, с нашей с вами страной.
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября 2020, 19:15
Андрей Грозин: кто онРуководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук, политолог
То есть возвращение в сделку необязательно возвращение в то, что кончилось вчера. Это может быть переформатирование. И если такое соглашение появится, оно в меньшей степени будет включать в себя портовые мощности в Николаеве и Одессе и зерновозы, которые везут украинский фураж.
По мере того как Украину будут вышвыривать с рынка зерна Россия будет пытаться заключить новые глобальные соглашения по продовольственному рынку. Они будут включать накачку продовольствия не только ЕС и Китая, но и Ближнего Востока и стран Африки.
— А выгодно ли Эрдогану, чтобы Украина продолжала сопротивление и несла эти безумные потери при попытках наступать?
— Безусловно, как и всем другим производителям оружия, начиная от современного и тем хламом, который выгребают со складов некоторых европейских государств. Отсюда и заявления о начале строительства завода по производству «Байрактаров» на Украине. Производителям из корпорации, в которой трудится родственник господина Эрдогана, выгодно об этом заявить во всеуслышание, потому что ценные бумаги подскакивают, растет капитализация, узнаваемость.
Хотя украинская сторона сделала очень много для того, чтобы положительный имидж турецких беспилотников опустить. А необходимо всячески демонстрировать, что это оружие «вундерваффе», а «тупые украинцы» не умеют им правильно пользоваться. Ставки на мировых военных площадках играют гораздо больше, чем практическое применение тех или иных образцов техники.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Вчера, 12:03
Зерновая сделка закончилась. На что теперь может пойти УкраинаВо вторник, 18 июля, официально прекращено действие так называемой зерновой сделки – соглашения об экспорте украинского зерна, кукурузы и подсолнечника по Черному морю в Турцию
— При этом Турция не отметилась какими-то мирными инициативами, а отпускает неонацистов «Азова»* ...
— Турция — сложный партнёр. У нас, даже когда говорят про «друга Реджепа», обязательно это закавычивают. Сейчас он больше смещается в сторону западной позиции. После вильнюсского саммита это стало заметно. Две трети новых министров в правительстве Турции — это люди, тесно аффилированные с Западом.
Колебания турецкого маятника, когда он то с нами, то против нас, — сейчас этот маятник движется скорее в сторону Запада. Эрдоган — человек очень изворотливый, с очень развитым политическим чутьем, помноженным на хорошее умение торговаться как на восточном базаре. Но он же продолжает строить нашу АЭС, реализовывать проект газового хаба за счет российского сырья. С учетом того что экономика находится в, мягко говоря, неудовлетворительном состоянии, ему надо искать самые разные источники пополнения бюджета.
После катастрофического землетрясения параметры социального недовольства очень сильно выросли. Итоги выборов это показали. С Кылычдароглу они разошлись чуть меньше, чем на 5% голосов. Это хорошие перспективы, чтобы организовать «майдан». Но этого не случилось, прозападная оппозиция, видимо, получила соответствующие указания — сидеть и не высовываться.
Эрдоган, видимо, тогда понял, что необходимо учитывать в большей мере американские интересы. Турецкое общество сильно расколото, и при внешнем заинтересованном участии можно попытаться раскачать ситуацию в Турции. С этим Эрдогану приходится жить. Чтобы не провоцировать затухающего гегемона на неадекватные действия, в отношении Турции принимаются решения, которые укладываются в западную парадигму давления на Россию через Украину.
Но Турция тоже не слишком усердствует в этом. Это не сопоставимо с тем, что делают немцы, французы или англичане. Турция так и будет стараться усидеть на двух-трех стульях.
Время нажать педаль тормоза: Стародубцев о выходке Турции и реакции России. Видео
11 июля, 15:36
Время нажать педаль тормоза: Стародубцев о выходке Турции и реакции России. Видео
Украина для Эрдогана один из множества столов, на которых ему, претендующему на возродителя новой Османской империи, приходится играть. Главное поле деятельности для него — это Ближний Восток, Сирия, Иран, Средиземноморье, Йемен. Записывать Эрдогана в пророссийские или протурецкие политики — глупость несусветная. Он даже не протурецкий политик, он проэрдогановский.
— Китаеведы считают, что украинский конфликт постепенно затухает и США, чтобы консолидировать своих союзников, развяжут новую войну в Азии против Китая. Как вы оцениваете такой сценарий?
— На Украине американцы выстраивают модель блока абсолютно лояльных государств, которые будут, как в старые добрые времена, когда Америка была еще о-го-го, выполнять все их команды со рвением, как это делает Украина. Но с Китаем так вряд ли получится, потому что экономика КНР оценивается как первая в мире, потеснив американцев по ряду рейтинговых номинаций еще несколько лет назад.
Поэтому бодаться с Китаем могут такие безмозглые боевые холопы, как Литва или Латвия. А уже Польша или Чехия, то есть боевые холопы, но с некоторой свободой, вряд ли побегут впереди паровоза. Поэтому их надо мотивировать дрессировать, вот для этого служит украинская кампания. Полтора года американцы только этим и занимаются относительно своих союзников. Вассалов, точнее говоря.
Ван Ивэй интервью
Вчера, 13:09
Ван Ивэй: "Кредит доверия НАТО давно исчерпан". Что в Китае думают об отношениях с ЕС и НАТОКитай и Россия должны поддерживать послевоенную систему международных отношений и признанный мировым сообществом порядок вещей. Это также поможет предостеречь сами Соединенные Штаты от совершения ещё больших ошибок, ведь абсолютная власть ведет к абсолютной коррупции.
Украина смогла создать некую единую базу, когда союзники, вновь постепенно скривившись, но ложатся под США. Но с Китаем так не получится, учитывая его влияние на товарные потоки в Европу. У России остаются только отдельные значимые позиции по различным направлениям экономики: зерно, нефть, газ, некоторые металлы. Неприятно, когда приходится отказываться от экспорта относительно дешевых российских энергоносителей, но раз старший сказал, найдем замену...
А вот найти замену китайской электронике, бытовой технике, инвестициям гораздо труднее. Американцы замещать это не собираются. Предполагается, что боевые холопы будут делать это, потому что им надо находиться на правильной стороне истории.
Но к этому готовы не все. Украина показала, что при внешнем показном единодушии возникают трещинки. Поляки собачатся с немцами, потому что хотят развести их на деньги за ремонт немецких танков. Это маленькая трещинка, но она демонстрирует, что если дело дойдет до серьезных испытаний, а война с Китаем, пусть даже гибридная, пусть экономическая, это как раз такое испытание, это единство развалится как карточный домик за несколько месяцев.
Точно так же, как оно развалится относительно Украины, когда станет понятно, что украинцы, оружие и подготовленные кадры заканчиваются. Поэтому все это единство до первого серьезного испытания. Война на Украине серьезным испытанием для украинцев не стала.
* Деятельность организации запрещена в РФ.
 
ИнтервьюАндрей ГрозинУкраинаКитайТурцияСШАРоссия (РФ)зерновая сделкавойнаПольшаЛитваBayraktar TB2 (Байрактар)
 
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Заголовок открываемого материала
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