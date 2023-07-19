https://ukraina.ru/20230719/1048100341.html

Андрей Грозин: США дрессируют своих боевых холопов на Украине для войны с Китаем

Андрей Грозин: США дрессируют своих боевых холопов на Украине для войны с Китаем - 19.07.2023 Украина.ру

Андрей Грозин: США дрессируют своих боевых холопов на Украине для войны с Китаем

Украина для Эрдогана один из множества столов, на которых ему, претендующего на возродителя новой Османской империи, приходится играть, считает руководитель... Украина.ру, 19.07.2023

2023-07-19T06:28

2023-07-19T06:28

2023-07-19T08:55

интервью

андрей грозин

украина

китай

турция

сша

россия (рф)

зерновая сделка

война

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/10/1037740917_39:10:868:476_1920x0_80_0_0_d4a9b28dea8b48f304095e31c705faaa.jpg

Украина для Эрдогана один из множества столов, на которых ему, претендующего на возродителя новой Османской империи, приходится играть, считает руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.После того как Россия заявила о приостановке своего участия в Черноморской зерновой инициативе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин хотел бы, чтобы этот гуманитарный мост возобновил свою работу. Продление зерновой сделки, по словам Эрдогана, станет одной из тем переговоров лидеров двух стран.— Андрей Валентинович, откуда такая уверенность у Эрдогана?— Здесь делается хорошая мина при плохой игре, потому что вчера же прозвучало заявление того же Эрдогана о том, что зерновая сделка стала историей. Потом, чтобы смягчить не слишком приятную для турецких мукомолов ситуацию, было сказано то, что сказано. К тому же Дмитрий Песков сказал, что Россия не исключает возвращения в зерновую сделку, если будут учтены российские интересы.Мы имеем дело с постепенным подходом к созданию двустороннего соглашения между Москвой и Турцией с параметрами того, что до вчерашнего дня мы все знали как зерновая сделка.То есть те же турецкие мукомольные предприятия по мере того, как Украина, в силу естественных причин, будет все меньше влиять на зерновой рынок, могут счесть для себя интересным заключение соглашений непосредственно с ведущим в мире зерновым производителем, с нашей с вами страной.То есть возвращение в сделку необязательно возвращение в то, что кончилось вчера. Это может быть переформатирование. И если такое соглашение появится, оно в меньшей степени будет включать в себя портовые мощности в Николаеве и Одессе и зерновозы, которые везут украинский фураж.По мере того как Украину будут вышвыривать с рынка зерна Россия будет пытаться заключить новые глобальные соглашения по продовольственному рынку. Они будут включать накачку продовольствия не только ЕС и Китая, но и Ближнего Востока и стран Африки.— А выгодно ли Эрдогану, чтобы Украина продолжала сопротивление и несла эти безумные потери при попытках наступать?— Безусловно, как и всем другим производителям оружия, начиная от современного и тем хламом, который выгребают со складов некоторых европейских государств. Отсюда и заявления о начале строительства завода по производству «Байрактаров» на Украине. Производителям из корпорации, в которой трудится родственник господина Эрдогана, выгодно об этом заявить во всеуслышание, потому что ценные бумаги подскакивают, растет капитализация, узнаваемость.Хотя украинская сторона сделала очень много для того, чтобы положительный имидж турецких беспилотников опустить. А необходимо всячески демонстрировать, что это оружие «вундерваффе», а «тупые украинцы» не умеют им правильно пользоваться. Ставки на мировых военных площадках играют гораздо больше, чем практическое применение тех или иных образцов техники.— При этом Турция не отметилась какими-то мирными инициативами, а отпускает неонацистов «Азова»* ...— Турция — сложный партнёр. У нас, даже когда говорят про «друга Реджепа», обязательно это закавычивают. Сейчас он больше смещается в сторону западной позиции. После вильнюсского саммита это стало заметно. Две трети новых министров в правительстве Турции — это люди, тесно аффилированные с Западом.Колебания турецкого маятника, когда он то с нами, то против нас, — сейчас этот маятник движется скорее в сторону Запада. Эрдоган — человек очень изворотливый, с очень развитым политическим чутьем, помноженным на хорошее умение торговаться как на восточном базаре. Но он же продолжает строить нашу АЭС, реализовывать проект газового хаба за счет российского сырья. С учетом того что экономика находится в, мягко говоря, неудовлетворительном состоянии, ему надо искать самые разные источники пополнения бюджета.После катастрофического землетрясения параметры социального недовольства очень сильно выросли. Итоги выборов это показали. С Кылычдароглу они разошлись чуть меньше, чем на 5% голосов. Это хорошие перспективы, чтобы организовать «майдан». Но этого не случилось, прозападная оппозиция, видимо, получила соответствующие указания — сидеть и не высовываться.Эрдоган, видимо, тогда понял, что необходимо учитывать в большей мере американские интересы. Турецкое общество сильно расколото, и при внешнем заинтересованном участии можно попытаться раскачать ситуацию в Турции. С этим Эрдогану приходится жить. Чтобы не провоцировать затухающего гегемона на неадекватные действия, в отношении Турции принимаются решения, которые укладываются в западную парадигму давления на Россию через Украину.Но Турция тоже не слишком усердствует в этом. Это не сопоставимо с тем, что делают немцы, французы или англичане. Турция так и будет стараться усидеть на двух-трех стульях.Украина для Эрдогана один из множества столов, на которых ему, претендующему на возродителя новой Османской империи, приходится играть. Главное поле деятельности для него — это Ближний Восток, Сирия, Иран, Средиземноморье, Йемен. Записывать Эрдогана в пророссийские или протурецкие политики — глупость несусветная. Он даже не протурецкий политик, он проэрдогановский.— Китаеведы считают, что украинский конфликт постепенно затухает и США, чтобы консолидировать своих союзников, развяжут новую войну в Азии против Китая. Как вы оцениваете такой сценарий?— На Украине американцы выстраивают модель блока абсолютно лояльных государств, которые будут, как в старые добрые времена, когда Америка была еще о-го-го, выполнять все их команды со рвением, как это делает Украина. Но с Китаем так вряд ли получится, потому что экономика КНР оценивается как первая в мире, потеснив американцев по ряду рейтинговых номинаций еще несколько лет назад.Поэтому бодаться с Китаем могут такие безмозглые боевые холопы, как Литва или Латвия. А уже Польша или Чехия, то есть боевые холопы, но с некоторой свободой, вряд ли побегут впереди паровоза. Поэтому их надо мотивировать дрессировать, вот для этого служит украинская кампания. Полтора года американцы только этим и занимаются относительно своих союзников. Вассалов, точнее говоря.Украина смогла создать некую единую базу, когда союзники, вновь постепенно скривившись, но ложатся под США. Но с Китаем так не получится, учитывая его влияние на товарные потоки в Европу. У России остаются только отдельные значимые позиции по различным направлениям экономики: зерно, нефть, газ, некоторые металлы. Неприятно, когда приходится отказываться от экспорта относительно дешевых российских энергоносителей, но раз старший сказал, найдем замену...А вот найти замену китайской электронике, бытовой технике, инвестициям гораздо труднее. Американцы замещать это не собираются. Предполагается, что боевые холопы будут делать это, потому что им надо находиться на правильной стороне истории.Но к этому готовы не все. Украина показала, что при внешнем показном единодушии возникают трещинки. Поляки собачатся с немцами, потому что хотят развести их на деньги за ремонт немецких танков. Это маленькая трещинка, но она демонстрирует, что если дело дойдет до серьезных испытаний, а война с Китаем, пусть даже гибридная, пусть экономическая, это как раз такое испытание, это единство развалится как карточный домик за несколько месяцев.Точно так же, как оно развалится относительно Украины, когда станет понятно, что украинцы, оружие и подготовленные кадры заканчиваются. Поэтому все это единство до первого серьезного испытания. Война на Украине серьезным испытанием для украинцев не стала.* Деятельность организации запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20201023/1029376988.html

https://ukraina.ru/20230718/1048083506.html

https://ukraina.ru/20230711/1047946812.html

https://ukraina.ru/20230718/1048085787.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, андрей грозин, украина, китай, турция, сша, россия (рф), зерновая сделка, война, польша, литва, bayraktar tb2 (байрактар)