https://ukraina.ru/20230713/1047983498.html

Кто они "Друзья НАТО". Как Запад использует немецких и российских неонацистов на Украине

Кто они "Друзья НАТО". Как Запад использует немецких и российских неонацистов на Украине - 13.07.2023 Украина.ру

Кто они "Друзья НАТО". Как Запад использует немецких и российских неонацистов на Украине

На фоне закончившегося саммита НАТО почти незаметным прошел в Вильнюсе саммит организации со схожим названием, в которой нашли себе приют (и работу) откровенные неонацисты, работающие на североатлантический блок. Речь идет о NAFONorth Atlantic Fella Organization (Организация друзей Североатлантического блока).

2023-07-13T05:00

2023-07-13T05:00

2023-07-13T05:00

эксклюзив

нато

нацисты

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россия (рф)

украина

украинские неонацисты

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Ее члены собирались в Вильнюсе 8-9 июля. На открытии вступительную речь произнёс глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, а видеоприветствие участникам встречи направила премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Участников саммита NAFO поздравил также министр обороны Украины Алексей Резников.Организация (по сути, ферма троллей) была создана "для противодействия российской дезинформации" весной 2022 года. Западные издания, включая TheEconomist, называли ее "успешной формой информационной войны". Основателем ее является гражданин Польши Камиль Дышевский (он же Kama Kamilla), который ранее прославился публикацией антисемитских карикатур и прославлением Адольфа Гитлера.Группа собирает деньги для ВСУ, а также занимается расчеловечиванием русских. В частности, особой гордостью они считают информационную кампанию, высмеивающую недавнюю гибель российского туриста в Египте в результате нападения акулы. На саммите в Вильнюсе в качестве символа мероприятия была использована игрушечная резиновая акула. Первый день их саммита в Вильнюсе заканчивался репетицией пляжной вечеринки в Крыму, куда они собираются приехать после "освобождения".По оценкам немецкой газеты Berliner Kurier, по состоянию на сентябрь 2022 года, группа насчитывает десятки тысяч участников, среди которых военнослужащие стран НАТО. Работают они преимущественно в англо- и немецкоязычном сегменте Twitter, представляя россиян недоумками и дегенератами, что вписывается в традиционную нацистскую пропаганду.Среди тех, кого пиарит и поддерживает NAFO, Немецкий добровольческий корпус (Deutsches Freiwilligen Korps), украинский "Азов" * и Русский добровольческий корпус (РДК), который участвовал в террористических нападениях на Белгородскую область. Все они состоят из убежденных неонацистов.Для немецких нацистов, участвующих в боях на стороне Украины, это попытка отыграть назад поражение в 1945 году. В годовщину начала Великой отечественной войны, 22 июня, немецкие неонацисты (НДК) сообщили на своей странице, что они возобновили русскую кампанию и "вышли на поля сражений восточно-украинского фронта". - говорится в сообщении Немецкого добровольческого корпуса, как передаетнемецкое издание JungeWelt.Telegram-канал DeutschesFreiwilligenKorps прославляет Третий рейх, украинский "Азов"*, перемежая посты видеоотчетами Зеленского. Символика немецких боевиков-нацистов – немецкие имперские орлы, свастики, символы СС, которые на родине у них запрещены, но на Украине они могут не стесняться их демонстрировать.Костяк НДК был сформирован, по их заявлениям, в феврале 2023 года, но пока можно говорить лишь о небольшой группе немецких боевиков-нацистов. Преимущественно это члены неонацистской группировки "Третий путь", которую власти Германии классифицируют, как антиконституционную и запрещают ее деятельность у себя.У них существуют давние налаженные связи с боевиками украинского "Азова"*. Недавно немецкие нацисты поздравляли с днем рождения одного из командиров "Азова"* Дениса Прокопенко, отпущенного на днях из Турции.Как пишет Junge Welt, через предполагаемого основателя НДК Стефана К. из Золингена у них существуют особенно тесные связи с "Русским добровольческим корпусом" (РДК), который во главе с родившимся в Москве неонацистом Денисом "Белым Рексом" Капустиным участвовал в нападениях на Белгородскую область. Примечательно, что Капустин иммигрировал в Германию в 2001 году как "еврейский беженец" и ранее проживал в Кельне (с 2017 года – на Украине). Министерство внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия называло его "одним из самых влиятельных неонацистских активистов" в Германии.В мае 2023 года американская The New-York Times называла эту группировку "союзниками, вызывающими тревогу" и "неоднозначными людьми", признавая их связи с нацистами, но в целом одобряя их действия. Единственное, что вызывает тревогу у спецслужб ЕС и США, это то, что они когда-нибудь могут вернуться обратно в западные страны, поэтому на всякий случай им ограничивают такую возможность, лишая вида на жительство, чтобы они не вздумали бежать с "российского фронта".""Бойцов "Русского добровольческого корпуса" и нашего "Немецкого добровольческого корпуса" связывает фронтовое товарищество, сообщество, окрепшее под градом русских снарядов и сохранившее верность нибелунгам", - пишут неонацисты из НДК. Одной из заявленных целей НДК является восстановление старых границ Германии и возвращение Восточной Пруссии, то есть Калининградской области (о той половине Восточной Пруссии, которая отошла Польше, на Западе обычно не вспоминают).И "Друзья НАТО" или NAFO сегодня вполне нормально воспринимают идеи этих нацистов и их операцию "Барбаросса 2.0.", собирая деньги на их вооружение, пишет JungeWelt. По мнению друзей НАТО, "даже нацист может найти путь к добру". Таковым считается разрушение РФ и подчинение ее населения европейской "цивилизационной миссии".В своих комментариях "Друзья НАТО" всегда стремятся свести в шутку свои связи с неонацистами, но поддержку им стараются оказывать вполне реальную, пользуясь в свою очередь поддержкой президентов и министров восточноевропейских стран и генералов НАТО.Как гласит русская пословица, скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты.*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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эксклюзив, нато, нацисты, германия, зарубежье, россия (рф), украина, украинские неонацисты