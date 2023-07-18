https://ukraina.ru/20230718/1048086572.html

Украина использует "зерновой коридор" в боевых целях - Песков

Украина использует "зерновой коридор" в боевых целях - Песков - 18.07.2023 Украина.ру

Украина использует "зерновой коридор" в боевых целях - Песков

Коридор в Черном море для осуществления зерновой сделки используется киевским режимом в боевых целях. Об этом 18 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-07-18T13:18

2023-07-18T13:18

2023-07-18T13:18

зерновая сделка

дмитрий песков

новости

киевский режим

военные

украина

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"Даже если взять вот эту зону, скажем так, осуществления зерновой сделки. Уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режимом в боевых целях. Это очень важный аспект, который тоже нельзя забывать", - сказал Песков.Отвечая на вопрос, могла ли Украина использовать зерновые коридоры для атаки по Крымскому мосту в понедельник, он отметил, что не будет "говорить что-то конкретное на этот счет".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля. Накануне РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Россия незамедлительно вернется к реализации инициативы, как только ее российская часть будет выполнена, заверял Песков. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России, Киев ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции.

https://ukraina.ru/20230718/1048083506.html

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зерновая сделка, дмитрий песков, новости, киевский режим, военные, украина