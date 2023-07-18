Движение автобусов в Крым возобновлено по сухопутному пути - Минтранс ДНР
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПервые за восемь лет пассажирские автобусы начинают курсировать между Крымом, Херсоном и Мелитополем
Автобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР 18 июля
Возобновлено автобусное сообщение между Крымом и ДНР, маршрут будет временно изменен, говорится в сообщении Минтранса. Автобусы будут следовать по сухопутному пути через новые российские территории.
"По альтернативным маршрутам, по наземному сухопутному пути, те же самые направления в сторону Крыма функционируют. И все пассажиры могут свои билет поменять на альтернативный маршрут", - сообщил заместитель министра транспорта ДНР Артём Бафанов.
Сообщается, что время отправления и количество автобусных рейсов останется прежним. Для проезда через Херсонскую и Запорожскую области пассажирам не понадобятся дополнительные документы.
17 июля в пресс-службе филиала № 3 предприятия "Автовокзалы Донбасса" сообщили о прекращении регулярных рейсов и продажи билетов в Крым "до особого распоряжения".
Движение в Крым через территорию ДНР будет круглосуточным. Комендантский час временно отменен. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.
Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.