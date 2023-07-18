Движение автобусов в Крым возобновлено по сухопутному пути - Минтранс ДНР - 18.07.2023 Украина.ру
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Движение автобусов в Крым возобновлено по сухопутному пути - Минтранс ДНР
Движение автобусов в Крым возобновлено по сухопутному пути - Минтранс ДНР - 18.07.2023 Украина.ру
Движение автобусов в Крым возобновлено по сухопутному пути - Минтранс ДНР
Автобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР 18 июля
2023-07-18T10:49
2023-07-18T10:49
новости
днр
транспорт
автобусы
крым
новые регионы
крымский мост
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Возобновлено автобусное сообщение между Крымом и ДНР, маршрут будет временно изменен, говорится в сообщении Минтранса. Автобусы будут следовать по сухопутному пути через новые российские территории.Сообщается, что время отправления и количество автобусных рейсов останется прежним. Для проезда через Херсонскую и Запорожскую области пассажирам не понадобятся дополнительные документы.17 июля в пресс-службе филиала № 3 предприятия "Автовокзалы Донбасса" сообщили о прекращении регулярных рейсов и продажи билетов в Крым "до особого распоряжения".Движение в Крым через территорию ДНР будет круглосуточным. Комендантский час временно отменен. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
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новости, днр, транспорт, автобусы, крым, новые регионы, крымский мост
Новости, ДНР, транспорт, автобусы, Крым, Новые регионы, Крымский мост

Движение автобусов в Крым возобновлено по сухопутному пути - Минтранс ДНР

10:49 18.07.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПервые за восемь лет пассажирские автобусы начинают курсировать между Крымом, Херсоном и Мелитополем
Первые за восемь лет пассажирские автобусы начинают курсировать между Крымом, Херсоном и Мелитополем - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Автобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР 18 июля
Возобновлено автобусное сообщение между Крымом и ДНР, маршрут будет временно изменен, говорится в сообщении Минтранса. Автобусы будут следовать по сухопутному пути через новые российские территории.
"По альтернативным маршрутам, по наземному сухопутному пути, те же самые направления в сторону Крыма функционируют. И все пассажиры могут свои билет поменять на альтернативный маршрут", - сообщил заместитель министра транспорта ДНР Артём Бафанов.
Сообщается, что время отправления и количество автобусных рейсов останется прежним. Для проезда через Херсонскую и Запорожскую области пассажирам не понадобятся дополнительные документы.
17 июля в пресс-службе филиала № 3 предприятия "Автовокзалы Донбасса" сообщили о прекращении регулярных рейсов и продажи билетов в Крым "до особого распоряжения".
Движение в Крым через территорию ДНР будет круглосуточным. Комендантский час временно отменен. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.
Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
10:27
Автомобильное движение по Крымскому мосту открыто в реверсивном режиме - Минтранс РФПосле теракта на Крымском мосту движение автотранспорта запущено в реверсивном режиме, сообщили в пресс-службе Минтранса 18 июля
 
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