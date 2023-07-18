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Движение автобусов в Крым возобновлено по сухопутному пути - Минтранс ДНР

Движение автобусов в Крым возобновлено по сухопутному пути - Минтранс ДНР - 18.07.2023 Украина.ру

Движение автобусов в Крым возобновлено по сухопутному пути - Минтранс ДНР

Автобусное движение в Крым из ДНР возобновлено в полном объёме, транспорт будет следовать по альтернативному сухопутному маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса ДНР 18 июля

2023-07-18T10:49

2023-07-18T10:49

2023-07-18T10:49

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Возобновлено автобусное сообщение между Крымом и ДНР, маршрут будет временно изменен, говорится в сообщении Минтранса. Автобусы будут следовать по сухопутному пути через новые российские территории.Сообщается, что время отправления и количество автобусных рейсов останется прежним. Для проезда через Херсонскую и Запорожскую области пассажирам не понадобятся дополнительные документы.17 июля в пресс-службе филиала № 3 предприятия "Автовокзалы Донбасса" сообщили о прекращении регулярных рейсов и продажи билетов в Крым "до особого распоряжения".Движение в Крым через территорию ДНР будет круглосуточным. Комендантский час временно отменен. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Врио главы ДНР сообщил о мерах по ускоренному прохождению КПП на административной границе республик. По пути следования автомобилистов все АЗС будут обеспечены бензином и товарами первой необходимости.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.

https://ukraina.ru/20230718/1048078792.html

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новости, днр, транспорт, автобусы, крым, новые регионы, крымский мост