Молния попала в трансформаторы во Львове - 18.07.2023 Украина.ру
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Молния попала в трансформаторы во Львове
Молния попала в трансформаторы во Львове - 18.07.2023 Украина.ру
Молния попала в трансформаторы во Львове
Во Львове молния попала в два трансформатора. Об этом сообщил поздно вечером 17 июля мэр города Андрей Садовый в своем телеграм-канале
2023-07-18T10:10
2023-07-18T10:10
электричество
львов
андрей садовый
мэр
молния
новости
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"Есть сообщения о попадании в два трансформатора. Возможны перебои с электричеством", — написал он.Накануне вечером на Львов обрушился ливень с грозой. По данным местного Гидрометцентра, во второй половине дня в городе прогнозировались кратковременные дожди с грозами, местами град. Синоптики также предупреждали об усилении порывов ветра.
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электричество, львов, андрей садовый, мэр, молния, новости
электричество, Львов, Андрей Садовый, мэр, молния, Новости

Молния попала в трансформаторы во Львове

10:10 18.07.2023
 
© pixabayМолния, погода
Молния, погода
© pixabay
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Во Львове молния попала в два трансформатора. Об этом сообщил поздно вечером 17 июля мэр города Андрей Садовый в своем телеграм-канале
"Есть сообщения о попадании в два трансформатора. Возможны перебои с электричеством", — написал он.
Накануне вечером на Львов обрушился ливень с грозой. По данным местного Гидрометцентра, во второй половине дня в городе прогнозировались кратковременные дожди с грозами, местами град. Синоптики также предупреждали об усилении порывов ветра.
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электричествоЛьвовАндрей СадовыймэрмолнияНовости
 
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