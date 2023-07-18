https://ukraina.ru/20230718/1048078675.html

Молния попала в трансформаторы во Львове

Молния попала в трансформаторы во Львове - 18.07.2023 Украина.ру

Молния попала в трансформаторы во Львове

Во Львове молния попала в два трансформатора. Об этом сообщил поздно вечером 17 июля мэр города Андрей Садовый в своем телеграм-канале

2023-07-18T10:10

2023-07-18T10:10

2023-07-18T10:10

электричество

львов

андрей садовый

мэр

молния

новости

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"Есть сообщения о попадании в два трансформатора. Возможны перебои с электричеством", — написал он.Накануне вечером на Львов обрушился ливень с грозой. По данным местного Гидрометцентра, во второй половине дня в городе прогнозировались кратковременные дожди с грозами, местами град. Синоптики также предупреждали об усилении порывов ветра.

https://ukraina.ru/20230425/1045663444.html

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электричество, львов, андрей садовый, мэр, молния, новости