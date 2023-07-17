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Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин

Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин - 17.07.2023 Украина.ру

Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин

Строители проводят обследование Крымского моста для оценки сроков его восстановления, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин

2023-07-17T14:17

2023-07-17T14:17

2023-07-17T14:17

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Ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту займется правительственная комиссия. Комиссию возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. После заседания 17 июля Хуснуллин перечислил основные принятые решения. Хуснуллин поручил организовать проезд в Крым по новым регионам России. Сухопутный коридор должен работать круглосуточно, с возможностью ускоренной проверки документов. Кроме этого, комиссия решила запустить паромную переправу. Крымский мост будут ремонтировать - на место происшествия направили бригаду строителей. Члены комиссии лично осмотрят Крымский мост, после оценки и осмотра места происшествия примут управленческие решения, заявил Хуснуллин.В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.

https://ukraina.ru/20230717/1048060251.html

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новости, россия (рф), крым, крымский мост, марат хуснуллин