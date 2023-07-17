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Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин
Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин - 17.07.2023 Украина.ру
Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин
Строители проводят обследование Крымского моста для оценки сроков его восстановления, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин
2023-07-17T14:17
2023-07-17T14:17
2023-07-17T14:17
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Ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту займется правительственная комиссия. Комиссию возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. После заседания 17 июля Хуснуллин перечислил основные принятые решения. Хуснуллин поручил организовать проезд в Крым по новым регионам России. Сухопутный коридор должен работать круглосуточно, с возможностью ускоренной проверки документов. Кроме этого, комиссия решила запустить паромную переправу. Крымский мост будут ремонтировать - на место происшествия направили бригаду строителей. Члены комиссии лично осмотрят Крымский мост, после оценки и осмотра места происшествия примут управленческие решения, заявил Хуснуллин.В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
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новости, россия (рф), крым, крымский мост, марат хуснуллин
Новости, Россия (РФ), Крым, Крымский мост, Марат Хуснуллин
Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин
Строители проводят обследование Крымского моста для оценки сроков его восстановления, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин
Ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту займется правительственная комиссия. Комиссию возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. После заседания 17 июля Хуснуллин перечислил основные принятые решения.
Хуснуллин поручил организовать проезд в Крым по новым регионам России. Сухопутный коридор должен работать круглосуточно, с возможностью ускоренной проверки документов. Кроме этого, комиссия решила запустить паромную переправу. Крымский мост будут ремонтировать - на место происшествия направили бригаду строителей.
"Строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по сроку и возможности его восстановления", - заявил Хуснуллин.
Члены комиссии лично осмотрят Крымский мост, после оценки и осмотра места происшествия примут управленческие решения, заявил Хуснуллин.
В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.
Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.