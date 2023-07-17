Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин - 17.07.2023 Украина.ру
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Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин
Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин - 17.07.2023 Украина.ру
Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин
Строители проводят обследование Крымского моста для оценки сроков его восстановления, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин
2023-07-17T14:17
2023-07-17T14:17
новости
россия (рф)
крым
крымский мост
марат хуснуллин
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Ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту займется правительственная комиссия. Комиссию возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. После заседания 17 июля Хуснуллин перечислил основные принятые решения. Хуснуллин поручил организовать проезд в Крым по новым регионам России. Сухопутный коридор должен работать круглосуточно, с возможностью ускоренной проверки документов. Кроме этого, комиссия решила запустить паромную переправу. Крымский мост будут ремонтировать - на место происшествия направили бригаду строителей. Члены комиссии лично осмотрят Крымский мост, после оценки и осмотра места происшествия примут управленческие решения, заявил Хуснуллин.В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
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новости, россия (рф), крым, крымский мост, марат хуснуллин
Новости, Россия (РФ), Крым, Крымский мост, Марат Хуснуллин

Строители оценят сроки восстановления Крымского моста - Хуснуллин

14:17 17.07.2023
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкБрифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Брифинг вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Александр Астафьев
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Строители проводят обследование Крымского моста для оценки сроков его восстановления, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин
Ликвидацией последствий теракта на Крымском мосту займется правительственная комиссия. Комиссию возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. После заседания 17 июля Хуснуллин перечислил основные принятые решения.
Хуснуллин поручил организовать проезд в Крым по новым регионам России. Сухопутный коридор должен работать круглосуточно, с возможностью ускоренной проверки документов. Кроме этого, комиссия решила запустить паромную переправу. Крымский мост будут ремонтировать - на место происшествия направили бригаду строителей.
"Строители занимаются обследованием моста, к вечеру будет понятна ситуация по сроку и возможности его восстановления", - заявил Хуснуллин.
Члены комиссии лично осмотрят Крымский мост, после оценки и осмотра места происшествия примут управленческие решения, заявил Хуснуллин.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
13:29
Теракт на Крымском мосту: что происходит на полуострове. ФОТО и ВИДЕОВ понедельник, 17 июля, рано утром произошла диверсия на Крымском мосту. Из-за повреждения полотна все машины развернули на сухопутный коридор, через новые территории, на Джанкой и Армянск
В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.
Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Обстановка у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
13:31
Россиянам, направляющимся в Крым на автомобилях, предложили пересесть на поезда Пассажиры, отправившиеся на личном транспорте к Крыму, могут продолжить путь на поезде, оставив машины у железнодорожного вокзала Тамань-Пассажирская. Об этом 17 июля сообщили в министерстве транспорта России
 
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