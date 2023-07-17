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Подрыв Крымского моста, остановка зерновой сделки. Главное на Украине на 13:00 17 июля

Подрыв Крымского моста, остановка зерновой сделки. Главное на Украине на 13:00 17 июля - 17.07.2023 Украина.ру

Подрыв Крымского моста, остановка зерновой сделки. Главное на Украине на 13:00 17 июля

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи 17 июля совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Украина.ру, 17.07.2023

2023-07-17T13:25

2023-07-17T13:25

2023-07-17T13:59

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крымский мост

зерновая сделка

политика

хроники

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Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи 17 июля совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок."С террористами нельзя договариваться"Противник готов идти на любые злодеяния, теракт на Крымском мосту это подтверждает, заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, которые приводит РИА Новости, враг пытается свои неудачи перекрыть ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Пушилин подчеркнул, что власти Украины сейчас преподносят террористическую атаку на Крымский мост как национальное достижение, возводят в культ.Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что Украина нанесла удар по крымскому мосту НАТОвскими беспилотниками-брандерами."Произошел удар… с помощью брандеров - это беспилотные аппараты надводного типа, скорее всего, производства стран НАТО, потому что на Украине производства таких аппаратов нет. Можно отметить, что во время ударов по мосту в небе над Черным морем находился американский беспилотный разведывательный летательный аппарат, скорее всего, наведение производилось именно с его борта", - сказал Гагин РИА Новости. Он назвал атаку на мост терактом и подчеркнул, что с террористами нельзя договариваться, их надо уничтожать, что череда терактов против России и ее граждан "прекратится лишь при полной безоговорочной победе".В МИД РФ заявили, что в принятии решений об ударе по Крымскому мосту участвовали американские и британские спецслужбы. В Киеве в неофициальном порядке признают свое "авторство". Спикер СБУ Артем Дегтяренко заявил, что детали атаки на Крымский мост спецслужба раскроет после "победы" (в СБУ надеются на победу Украины). Об этом пишет телеграм-канл РБК-Украина.Телеграм-канал "Легитимный" отмечает, что "СБУ сразу приписала это себе, чтобы забрать хайп от ГУР и Буданова – между ведомствами идет "тихая война за пиар и сферы влияния".В Главном управлении разведки (ГУР) заявили, что не комментируют инцидент, но напомнили о словах главы ГУР Кирилла Буданова, сказавшего, что "Крымский мост – конструкция там лишняя". Об этом сказал советник ГУР Андрей Юсов в интервью Общественному ТВ.Отреагировали и в Лондоне. Председатель спецкомитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд в эфире телеканала Sky News высказал мнение, что произошедшее свидетельствует о переходе украинского контрнаступления на новую ступень.Каким может быть ответЭто не первая атака на Крымский мост, в октябре 2022 года на мосту был подорван начиненный взрывчаткой грузовик. Тогда погибли четыре человека, обрушились два пролета автодорожной части моста. Ответной мерой стали удары ВС РФ по объектам энергетики на территории, подконтрольной киевскому режиму.И сейчас украинские паблики советуют согражданам не игнорировать сигналы воздушной тревоги."Сейчас РФ ударов по энергетике не наносит, а, как сообщали украинские власти, сосредоточена на военных объектах и складах. Но в теории могут снова начать бомбить энергетику, - отмечает издание "Страна.ua".И напоминает, что "российские военные паблики давно призывают подрывать украинские мосты через Днепр, чтобы усложнить логистику для ВСУ".Ответ будет в любом случае. Сенатор РФ Владимир Джабаров в своём телеграм-канале заявил, что угрозу Крыму со стороны киевского режима можно устранить, отрезав Украине выход к Чёрному морю.Возможно, военный ответ нужен и украинским властям, предполагает телеграм-канал "ЗеРада" - это вызовет нужные эмоции у западного обывателя и побудит западных партнеров дать Киеву оружие.Зерновая сделкаВ связи с ЧП на Крымском мосту эксперты обсуждают судьбу зерновой сделки, истекающей 17 июля.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила РИА Новости, что Россия в понедельник, 17 июля, уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против продления зерновой сделки. По ее словам, "в ближайшее время будет опубликовано заявление МИД с детальными разъяснениями российской позиции".Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия вернется к ее реализации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, в продлении сделки заинтересована не только Турция, но и сама Украина – "иначе убыток, который она будет нести ежемесячно, огромный".По информации агентства, "Посольство РФ в Минске сообщило, что передало Киеву ноту по зерновой сделке: выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля".Тревога на Украине и обстрелы ДонбассаУтром в понедельник воздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской. Ночью сообщалось о взрывах в Запорожье (подконтрольном киевскому режиму – Ред.).ВСУ тем временем продолжают обстреливать города Донбасса. Украинские войска с применением авиации в 9.30 в понедельник, 17 июля, выпустили неуправляемую ракету по Петровскому району Донецка - представительство ДНР в СЦКК. Также в понедельник утром за 15 минут вооруженные формирования Украины выпустили восемнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Горловке и Ясиноватскому району в ДНР.

https://ukraina.ru/20230717/1048055804.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, крымский мост, зерновая сделка, политика, хроники