Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту

Платон Беседин о теракте на Крымском мосту: Нужен план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времени

В ночь с 16 на 17 июля был атакован Крымский мост, в результате террористического акта одна из секций моста была повреждена, двое человек погибли, несовершеннолетняя девочка была ранена