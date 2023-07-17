Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
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Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту
Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту
Заместитель председателя Госдумы России Евгений Попов призвал отомстить за погибшую семью на Крымском мосту. Об этом он написал в своём телеграм-канале
2023-07-17T13:08
2023-07-17T13:08
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Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что уже поручил связаться с родными пострадавшей семьи. "Будем сейчас оказывать всю необходимую помощь", добавил Гладков.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о коварности киевского режима. "Сегодня Киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена и об этом надо говорить, чтобы все это слышали. Это все дело рук Киевского режима", заявил Песков. Пресс-секретарь отметил, что "все мы будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий".В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к теракту на Крымском мосту.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия (рф), крым, крымский мост, госдума, вячеслав гладков, дмитрий песков
Новости, Россия (РФ), Крым, Крымский мост, Госдума, Вячеслав Гладков, Дмитрий Песков

Депутат Попов призвал отомстить за погибших на Крымском мосту

13:08 17.07.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВсероссийский политический марафон "Ночь выборов-2021. Время избранных"
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© РИА Новости . Алексей Майшев
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Заместитель председателя Госдумы России Евгений Попов призвал отомстить за погибшую семью на Крымском мосту. Об этом он написал в своём телеграм-канале
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
"Погибшая на мосту семья должна быть отомщена", - написал Попов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что уже поручил связаться с родными пострадавшей семьи. "Будем сейчас оказывать всю необходимую помощь", добавил Гладков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о коварности киевского режима. "Сегодня Киевский режим убил молодую семью, родителей девочки, девочка ранена и об этом надо говорить, чтобы все это слышали. Это все дело рук Киевского режима", заявил Песков.
Пресс-секретарь отметил, что "все мы будем работать и сохранять бдительность и собранность с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий".
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к теракту на Крымском мосту.
Платон Беседин интервью
12:03
Платон Беседин о теракте на Крымском мосту: Нужен план, чтобы не оставить противнику ни шанса, ни времениВ ночь с 16 на 17 июля был атакован Крымский мост, в результате террористического акта одна из секций моста была повреждена, двое человек погибли, несовершеннолетняя девочка была ранена
 
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