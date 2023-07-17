https://ukraina.ru/20230717/1048059601.html
В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту - мэр
В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту - мэр - 17.07.2023 Украина.ру
В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту - мэр
Меры общественной безопасности усилены в Краснодаре, заявил мэр города Евгений Наумов в своём телеграм-канале 17 июля
2023-07-17T12:33
2023-07-17T12:33
2023-07-17T12:33
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Мэр Краснодара Евгений Наумов выразил соболезнования от имени краснодарцев близким погибших во время происшествия на Крымском мосту и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.Наумов попросил автомобилистов заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста, а горожан - доверять только официальным источникам информации.Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
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Украина.ру
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новости, россия (рф), краснодар, крым, крымский мост, наумов, сергей аксенов
Новости, Россия (РФ), Краснодар, Крым, Крымский мост, Наумов, Сергей Аксенов
В Краснодаре усилили меры безопасности после теракта на Крымском мосту - мэр
Меры общественной безопасности усилены в Краснодаре, заявил мэр города Евгений Наумов в своём телеграм-канале 17 июля
Мэр Краснодара Евгений Наумов выразил соболезнования от имени краснодарцев близким погибших во время происшествия на Крымском мосту и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей девочке.
"В связи с ночным событием в городе усилены меры общественной безопасности", - заявил мэр Краснодара.
Наумов попросил автомобилистов заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути в объезд Крымского моста, а горожан - доверять только официальным источникам информации.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал жителей и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост после теракта.
Альтернативный маршрут в Крым проложен от Таганрога Ростовской области через Мариуполь Донецкой Народной Республики, Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.