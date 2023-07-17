"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту
Главное, что произошедшему дана правовая оценка как терроризм. Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв в студии РТК "Забайкалье" прокомментировал теракт на Крымском мосту
"Первое и самое главное - возбуждено уголовное дело по статье терроризм, то есть дана правовая оценка всего произошедшего. Второй момент - на войне бывает все, к этому надо готовиться. Третий - из этой атаки на Крымский мост можно сделать хорошие выводы и провести анализ".
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к теракту на Крымском мосту.