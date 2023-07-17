https://ukraina.ru/20230717/1048058584.html

"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту

"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру

"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту

Главное, что произошедшему дана правовая оценка как терроризм. Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв в студии РТК "Забайкалье" прокомментировал теракт на Крымском мосту

2023-07-17T12:04

2023-07-17T12:04

2023-07-17T12:04

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крымский мост

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Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к теракту на Крымском мосту.

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новости, россия (рф), крым, крымский мост