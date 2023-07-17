"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
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"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту
"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту
Главное, что произошедшему дана правовая оценка как терроризм. Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв в студии РТК "Забайкалье" прокомментировал теракт на Крымском мосту
2023-07-17T12:04
2023-07-17T12:04
новости
россия (рф)
крым
крымский мост
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Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к теракту на Крымском мосту.
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новости, россия (рф), крым, крымский мост
Новости, Россия (РФ), Крым, Крымский мост

"Сделать выводы и провести анализ". Депутат Гурулев прокомментировал теракт на Крымском мосту

12:04 17.07.2023
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Главное, что произошедшему дана правовая оценка как терроризм. Депутат Госдумы России Андрей Гурулёв в студии РТК "Забайкалье" прокомментировал теракт на Крымском мосту
"Первое и самое главное - возбуждено уголовное дело по статье терроризм, то есть дана правовая оценка всего произошедшего. Второй момент - на войне бывает все, к этому надо готовиться. Третий - из этой атаки на Крымский мост можно сделать хорошие выводы и провести анализ".
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. При этом повреждения получил автомобиль, внутри которого находилась семья из Белгородской области — ребенок получил травмы, его родители погибли.
В Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что террористический акт на Крымском мосту был совершен в 3:05 17 июля двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают личности из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастных к теракту на Крымском мосту.
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
11:41
Теракт с жертвами. Что известно о ЧП на Крымском мосту на 11:40Ранним утром 17 июля на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов
 
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