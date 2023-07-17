Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой - 17.07.2023 Украина.ру
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Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой
Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой - 17.07.2023 Украина.ру
Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой
После теракта на Крымском мосту несколько поездов "Таврия" следуют с задержкой по обоим направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 17 июля
2023-07-17T12:03
2023-07-17T12:21
новости
транспорт
крым
крымский мост
поезда
расписание
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Из-за теракта на Крымском мосту задерживаются несколько поездов "Таврия", сообщили в пресс-службе компании. Время задержки рейсов в обоих направлениях составляет от 5 часов до одного часа. В Крым:Из Крыма:Сообщается, что время задержки поезда может существенно сократится к моменту прибытия в пункт назначения. Руководством компании принимаются все меры, чтобы составы вовремя пришли на конечную станцию. Также в компании сообщили о создании оперативного штаба, который будет оперативно решать все возникающие задачи.В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь. Сообщается, что все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме. Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы.Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. После оперштаб Кубани информировал, что в результате ЧП пострадал ребенок, он был доставлен в Темрюкскую центральную больницу.
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новости, транспорт, крым, крымский мост, поезда, расписание
Новости, транспорт, Крым, Крымский мост, поезда, расписание

Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой

12:03 17.07.2023 (обновлено: 12:21 17.07.2023)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкЗапуск поездов "Таврия" между Москвой и Феодосией
Запуск поездов Таврия между Москвой и Феодосией - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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После теракта на Крымском мосту несколько поездов "Таврия" следуют с задержкой по обоим направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 17 июля
Из-за теракта на Крымском мосту задерживаются несколько поездов "Таврия", сообщили в пресс-службе компании. Время задержки рейсов в обоих направлениях составляет от 5 часов до одного часа.
В Крым:
  • поезд №396 "Волгоград - Симферополь": задержка более 5 часов;
  • поезд №174 "Москва – Евпатория": задержка более 5 часов;
  • поезд № 99 "Ростов - Симферополь": задержка более 4 часов;
  • поезд №177 "Москва - Симферополь": задержка около 5 часов;
  • поезд №028 "Москва – Симферополь": задержка около 4 часов;
  • поезд №179 "СПб - Евпатория": задержка более 1 часа;
  • поезд №184 "Мурманск-Севастополь" (с прицепной группой "Архангельск/Обозерская – Севастополь") задержка около 2 часов.

Из Крыма:
  • поезд №178 "Симферополь - Москва": задержка более 4 часов;
  • поезд №092 "Севастополь - Москва": задержка более 5 часов;
  • поезд №176 "Симферополь - Москва": менее 1 часа;
  • поезд №183 "Севастополь-Мурманск" (с прицепной группой "Севастополь-Архангельск/Обозерская"): задержка около полутора часов.
Сообщается, что время задержки поезда может существенно сократится к моменту прибытия в пункт назначения. Руководством компании принимаются все меры, чтобы составы вовремя пришли на конечную станцию. Также в компании сообщили о создании оперативного штаба, который будет оперативно решать все возникающие задачи.
В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь.
Сообщается, что все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме. Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы.
Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. После оперштаб Кубани информировал, что в результате ЧП пострадал ребенок, он был доставлен в Темрюкскую центральную больницу.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
11:24
"Международная ОПГ". Захарова назвала организаторов теракта на Крымском мостуАтака на Крымский мост совершена киевским террористическим режимом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале
 
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