https://ukraina.ru/20230717/1048057987.html

Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой

Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой - 17.07.2023 Украина.ру

Поезда "Таврия" из Крыма и на полуостров следуют с задержкой

После теракта на Крымском мосту несколько поездов "Таврия" следуют с задержкой по обоим направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" 17 июля

2023-07-17T12:03

2023-07-17T12:03

2023-07-17T12:21

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Из-за теракта на Крымском мосту задерживаются несколько поездов "Таврия", сообщили в пресс-службе компании. Время задержки рейсов в обоих направлениях составляет от 5 часов до одного часа. В Крым:Из Крыма:Сообщается, что время задержки поезда может существенно сократится к моменту прибытия в пункт назначения. Руководством компании принимаются все меры, чтобы составы вовремя пришли на конечную станцию. Также в компании сообщили о создании оперативного штаба, который будет оперативно решать все возникающие задачи.В министерстве курортов и туризма Республики Крым заявили о создании оперативного штаба по взаимодействию с туристами, им будет оказана вся необходимая помощь. Сообщается, что все пункты пропуска на севере Крыма (Армянск, Джанкой и Перекоп) работают в обычном режиме. Крымчанам и гостям полуострова рекомендовано воздержаться от поездок по мосту и пользоваться альтернативным автомобильным маршрутом через новые регионы.Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. После оперштаб Кубани информировал, что в результате ЧП пострадал ребенок, он был доставлен в Темрюкскую центральную больницу.

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новости, транспорт, крым, крымский мост, поезда, расписание