https://ukraina.ru/20230717/1048051263.html
Губернатор Белгородской области рассказал о погибших в результате ЧП на Крымском мосту
Губернатор Белгородской области рассказал о погибших в результате ЧП на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру
Губернатор Белгородской области рассказал о погибших в результате ЧП на Крымском мосту
Девочка пострадала в происшествии на Крымском мосту, а ее родители погибли. Об этом 17 июля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
2023-07-17T07:40
2023-07-17T07:40
2023-07-17T07:40
крымский мост
новости
вячеслав гладков
белгородская область
автомобиль
врачи
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"Сегодня утро у нас всех началось с информации о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Крымском мосту. Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область", - написал ГладковОн добавил, что погибли родители девочки - папа и мама. Губернатор дал поручение главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными, власти будут оказывать всю необходимую помощь.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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Украина.ру
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Украина.ру
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крымский мост, новости, вячеслав гладков, белгородская область, автомобиль, врачи
Крымский мост, Новости, Вячеслав Гладков, Белгородская область, автомобиль, врачи
Губернатор Белгородской области рассказал о погибших в результате ЧП на Крымском мосту
Девочка пострадала в происшествии на Крымском мосту, а ее родители погибли. Об этом 17 июля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Сегодня утро у нас всех началось с информации о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Крымском мосту. Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область", - написал Гладков
Он добавил, что погибли родители девочки - папа и мама.
Губернатор дал поручение главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными, власти будут оказывать всю необходимую помощь.
"В последние дни мы отправляли наших детей в крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает, и (министр по делам образования - ред.) Андрей Викторович Милёхин сейчас на связи со всеми руководителями лагерей. Поэтому - в пути, самое главное, у нас не находится никто", - добавил Гладков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.