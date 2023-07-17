https://ukraina.ru/20230717/1048051263.html

Губернатор Белгородской области рассказал о погибших в результате ЧП на Крымском мосту

Губернатор Белгородской области рассказал о погибших в результате ЧП на Крымском мосту - 17.07.2023 Украина.ру

Губернатор Белгородской области рассказал о погибших в результате ЧП на Крымском мосту

Девочка пострадала в происшествии на Крымском мосту, а ее родители погибли. Об этом 17 июля сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-07-17T07:40

2023-07-17T07:40

2023-07-17T07:40

крымский мост

новости

вячеслав гладков

белгородская область

автомобиль

врачи

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"Сегодня утро у нас всех началось с информации о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Крымском мосту. Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами. Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу ее перевезем к нам в Белгородскую область", - написал ГладковОн добавил, что погибли родители девочки - папа и мама. Губернатор дал поручение главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными, власти будут оказывать всю необходимую помощь.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ukraina.ru/20230717/1048050848.html

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крымский мост, новости, вячеслав гладков, белгородская область, автомобиль, врачи