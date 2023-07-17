Кирилл Фролов: Освободить митрополита Павла из тюрьмы поможет только взятие Киева русской армией
© из личного архиваКирилл Фролов интервью
© из личного архива
Митрополита Павла посадили, чтобы дожать киевское духовенство до перехода в Константинопольский патриархат. Это свидетельствует о том, что бесполезно договариваться с киевскими режимом, цель которого уничтожить православие.
Об этом изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации Православных экспертов, завотделом по взаимодействию с Русской православной Церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, ранее находившийся под круглосуточным домашним арестом, 14 июля был взят под стражу и помещен в тюрьму. На следующий день Святейший Патриарх Кирилл призвал предстоятелей поместных православных церквей и представителей международных организаций защитить епископа УПЦ от незаконного преследования.
— Кирилл Александрович, почему изменили меру пресечения митрополиту Павлу?
— Меру пресечения митрополиту Павлу изменили для того, чтобы доломать его и заставить согласиться на переход братии Киев-Печерской лавры либо в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ), либо в Константинопольский патриархат, о чем мы с вами говорили в предыдущем интервью.
— Митрополит Павел согласится на какой-либо из вышеуказанных вариантов?
— Он не согласится, поэтому его арест будет фактором устрашения для ректора Киевских духовных школ архиепископа Сильвестра (Стойчева), которого хотят заставить предать православие и переманить в Константинопольский патриархат. Этого желает укрорейх и как можно скорее: Зеленский хочет пригласить Варфоломея на праздник Успения Божией Матери по новому стилю 14 августа.
То, что СБУ требует посадить митрополита Павла на 8 лет, свидетельствует о том, что бесполезно договариваться с киевскими режимом, контролируемым США. Их цель — уничтожить православие. Вытащить его из тюрьмы поможет только взятие русской армией Киева — только это, и больше ничего, так как в Киеве и на Западе нас не слышат.
— А как же утверждение, что церковь и вера вне политики и денег?
— Такие утверждения — это наследие Дидро и Вольтера, призванное ограничить влияние церкви на жизнь общества и выдавить церковь в маргинальную нишу. Все русские святые имели гражданскую позицию, например, считали что Новороссия и Малоросиия — русские земли. Говоря об отношении церкви к политической власти — она обязана обличать государственность и квазигосударственность, которая уничтожает православие.
Власть церкви — это не про политику и про деньги. Она гораздо больше — власть, которую Христос дал апостолам. Именно исходя из этого патриарх Кирилл "разрешил от грехов" всех погибающих в СВО, так как они погибают за православную веру.
— Арест митрополита Павла может быть частью игры Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и его могут обменять на убийцу русского офицера Сергея Денисенко, пишут в СМИ. Вы согласны с такой версией?
— Я не согласен с данной точкой зрения, потому что, если его обменяют, то этим никого не сломаешь. Кроме того, обмен Денисенко вызовет в России ярость рассерженных патриотов, особенно после того, как нацисты из "Азова"* вернулись в Киев. Для того, чтобы запугать православных, по мнению украинских агрессоров, митрополитов Павла, Феодосия и Ионофана нужно посадить по-настоящему, как сидит [на Украине] православный журналист Дмитрий Скворцов.
Пример митрополита Павла также учит православных тому, что никакие компромиссы с режимом Зеленского не спасут от СИЗО, и УПЦ, пойдя на них, получила только войну и позор.
Но всех не запугать. Весть об изменении меры пресечения митрополиту Павлу привела к тому, что огромное число прежде аполитичных или лояльных укрорейху людей теперь ждёт русскую армию. Россия, на мой взгляд, должна дать ясный сигнал православному русскому подполью в Киеве — не поддаваться давлению Эрдогана и Абрамовича и ни в коем случае не продлевать кабальную для России зерновую сделку.
15 июля, 14:54Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел может умереть в СИЗО - патриарх КириллПатриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 июля направил обращение к религиозным лидерам и главам международных организаций, в котором он рассказал о преследованиях на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) и высказал опасения за его жизнь
— Патриарх Кирилл в связи с арестом митрополита Павла обратился к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с призывом защитить верующих людей от беззакония. Услышат ли его в мировом сообществе?
— Мировому сообществу не просто нет дела до происходящего на Украине — оно является глобалистским и антихристианским. США и их прислужники из Ватикана активно поддерживают уничтожение православия. Русская церковь в этом случае становится светочем для всех наций и государств, которые противостоят американскому диктату.
Ключевым примером является создание Русской церкви Патриаршего экзархата в Африке, который, по моему мнению, явился реакцией на события на Украине. Его возглавляет ревностный миссионер митрополит Леонид; он активно высказывается в том числе по всем вопросам Новороссии и Малоросии.
Русское православие и Московский патриархат по сути стали символами антиколониальной антиамериканской борьбы африканского континента. Выступление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Леонида на предстоящем саммите "Россия-Африка" должно быть триумфальным. Потому что РПЦ действительно может крестить население растущего континента и показать, что она всех врагов способна разгромить своей апостольской миссией и неповрежденным православием.
Однако африканский триумф РПЦ никак не отменяет необходимость победы в СВО. Спецоперация является православной религиозной войной.
— Сами африканцы готовы стать православными?
— Да, конечно, готовы и ждут этого с энтузиазмом. Многие африканские президенты заканчивали МГУ и РУДН, с благодарностью вспоминают СССР и с огромным энтузиазмом встречают миссионеров патриаршего экзархата РПЦ в Африке.
Например, в Уганде православие является второй религией по числу верующих, там будет строиться огромный религиозный православный центр, а президент страны резко осудил ЛГБТ и жестко отверг лжеценности Запада.
— Как еще в православном сообществе реагировали на арест митрополита Павла?
— Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) выступил против решений Собора в Феофании, которые были фактическим провозглашением самочинной автокефалии в Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси.
Это стало ответом церкви на помещение митрополита Павла в СИЗО и предварившую его встречу митрополита Климента и архиепископа Сильвестра с "дьявольским обер-прокурором" укрорейха Еленским. Там УПЦ было ультимативно предложено в качестве альтернативы СИЗО провозгласить самочинную автокефалию теперь уже де-юре, объединение с ПЦУ и перевод Киево-Печерской Лавры в Константинопольский Патриархат.
В ответ на этот ультиматум митрополит Феодосий ясно сказал, что церковь его отвергает и предпочитает СИЗО отречению от православия. Он также обратился к Архиерейскому совещанию Русской церкви 19 июля, точнее к некой околоцерковной партии ( я считаю их предателями православия), которая "чтобы не усугублять положение УПЦ", предлагает признать собрание в Феофании и отпустить УПЦ в автокефалию.
Исповедники православия в Малороссии, в свою очередь, просят не выталкивать их в унию, шагом к которой является автокефалия УПЦ. Важно, чтобы епархии на новоиспеченных территориях присоединились к Русской православной церкви, покинув УПЦ, канонический статус которой неясен — она находится на пути к расколу. Однако по этому вопросу взгляды внутри РПЦ расходятся.
Так называемая православная 5-я колонна в Москве придумывает поводы не принимать епархии освобождённых территорий, якобы "чтобы не усугублять положение УПЦ и дождаться, когда президентом Украины станет православный Усик". Я считаю, что положение УПЦ уже никак не усугубишь, о чем говорит настоящий арест митрополита Павла — повторюсь, никакое заискивание перед киевской властью не спасёт.
Поэтому, по моему мнению, нужно не только принять вышеупомянутые епархии в РПЦ, но и отправить из Москвы временно управляющего в освобождённые части Херсонской и Запорожской епархий и освобождать быстрее их центры.
— На Украине идет религиозная война с православием. А что происходит в СНГ в этом плане?
— Россию здесь переиграли: секулярное мышление нашего экспертного сообщества привело к тому, что от решения церковных вопросов у нас отмахивались, как не важных и не первостепенных. А другая сторона [Украина, Запад] работала над этим. Сейчас территории бывшего СССР — это эпицентры религиозной войны за уничтожение русской православной церкви как последней скрепы исторической России.
Ключевым средством этой борьбы, как я уже говорил в наших интервью, стал Ватикан, который засылает в Москву своих лжемиротворцев, с тем чтобы втянуть РПЦ в свои пацифисткие игры, направленные на капитуляцию России и завершение спецоперации. Так называемым боевым конем здесь стал Константинопольский патриархат, создавший и признавший ПЦУ, и имеющий целью лишить РПЦ суверенитета. И это только начало.
Чтобы осуществить свои цели, в Париже готовят псевдонаучные обоснования: есть группа лжеисториков. Это либеральные эмигранты из России: митрополит Григорий Лурье, а также его адепты Константин Ветошников из Сорбонны и бывшая сотрудница Института российской истории РАН Вера Ченцова. Именно они готовили так называемый томос ПЦУ и сочинили под него фантастическую теорию. будто Константинопольский патриарх Дионисий IV не отдал в 1686 году Киевскую и Малой России митрополию Московскому, Великой, Малой и Белой России Патриархату безусловно и навечно, как это было на самом деле, а "передал её в концессию".
Теперь эта троица выдумывает новую аферу о том, что, дескать, установление Московского патриаршества в 1589 году было фиктивным. Константинопольский патриарх Иеремия II якобы установил некий титулярный патриархат, символический, не имеющий церковной власти. Это мифы украинского сепаратизма, это грубая фальсификация, которая легко опровергается историческими актами и церковными преданиями.
Напомню, что патриарх Иеремия II не просто установил Московский патриархат автокефальным русским центром поместной Русской церкви, равным восточным греческим патриархатам и занявшим 4 место в диптихе (порядке поминания за богослужением). Он подтвердил это решение двумя соборами восточных патриархов и в своей "Установительной грамоте" на Московское Патриаршество четко и ясно назвал Москву "Третьим Римом", то есть преемником Константинополя.
Следовательно, именно Московский, а не Константинопольский патриархат является имперским, вселенским и первым по чести. Сейчас этот великий документ, я считаю, должен быть представлен на всеобщее обозрение.
— На какие регионы России и страны СНГ сейчас нацелился Константинопольский патриархат?
— Константинопольский патриархат (орудие США) лезет в дела Московской епархии. Например, патриарх Варфоломей принял бывшего священника московского храма Иоанна Коваля, который недавно был лишен сана за переиначивание молитвы. По моим сведениям, Варфоломей пытается влезть и в Татарстан и сейчас прощупывает почву в Казанском храме России через лишенного сана за построение финансовой пирамиды бывшего священника Владимира Головина.
Более определенная информация у меня есть из Казахстана, где Константинопольский патриархат уже заслал эмиссаров и мобилизовал 5 колонну русской церкви, которую представляет московский либеральный радикал иеромонах Димитрий (Першин). Ранее за активную поддержку Навального он попал в поле зрения правоохранительных органов, вследствие чего переехал в Казахстан, где ему дали шанс продолжить служение церкви.
По факту Першин создал в Казахстанском митрополичьем округе сообщество либеральных ненавистников России и принял ключевое участие в духовном соблазнении отца Иакова (Воронцова) и в его превращении в борца с СВО, а теперь и с Русской церковью. Последний публично обозвал РПЦ сектой, признал ПЦУ и потребовал автономного статуса для Казахстанского митрополичьего округа.
Таким образом Татарстан и Казахстан хотят превратить в горячую точку раскола РПЦ. Вторжение Константинопольского патриархата в Казахстан является важной частью политики США и Фанара по полному демонтажу Русской церкви и лишению ее автокефалии Это опровергает пропаганду элитной 5 колонны в Москве о приближении договоренностей с США по украинскому и другим вопросам.
Американские лжемиротворцы хотят развалить Россию через религиозную сферу. Достаточно вспомнить "Закон о порабощенных народах", который в 1959 году националист из Галиции Лев Добрянский продвинул в конгрессе США, и по которому Россия и русские признавались агрессорами, а все остальные якобы порабощенные народы СССР призывались бороться с русскими.
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