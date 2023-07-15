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На Украине резко подскочила цена на овощи и фрукты: названы причины
На Украине резко подскочила цена на овощи и фрукты: названы причины - 15.07.2023 Украина.ру
На Украине резко подскочила цена на овощи и фрукты: названы причины
За месяц цена на овощи в украинских магазинах подскочила на 22 процента. Такое заявление в эфире телеканала "Рада" сделал глава союза украинского крестьянства Иван Томич
2023-07-15T10:51
2023-07-15T10:51
2023-07-15T10:51
новости
овощи
украина
цены
рост
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Выкладку по росту цен дает, в частности, украинский Госстат:Картофель: +22% - с 9,9 до 12 грн (с 24,3 до 29,4 руб.) за кг;Капуста: +21% - c 37,6 до 45,6 грн (с 92,4 до 112 руб.);Яблоки: +20% - c 29,8 до 35,8 грн (с 73,2 до 87,9 руб.);Морковь: +9% - c 54,7 до 59,6 грн (с 134,4 до 146,4 руб.)Специалисты считают, что к такому подорожание привели не только боевые действия в стране, но и рост цен на топливо, миграция населения из сельской местности, затяжная прохладная весна. На этом рост цен на продукты не закончится, впереди прогнозируется подорожание мяса птицы и яиц.Как писало ранее издание Украина.ру, на Украине по требованию кредиторов с июля вернули НДС на топливо в размере 20% и акцизы, действовавшие до февраля 2022 года. Это существенно скажется на расходах фермеров и вызовет рост цен на овощи и фрукты уже с начала месяца.
https://ukraina.ru/20230701/1047666505.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, овощи, украина, цены, рост
На Украине резко подскочила цена на овощи и фрукты: названы причины
За месяц цена на овощи в украинских магазинах подскочила на 22 процента. Такое заявление в эфире телеканала "Рада" сделал глава союза украинского крестьянства Иван Томич
Выкладку по росту цен дает, в частности, украинский Госстат:
Картофель: +22% - с 9,9 до 12 грн (с 24,3 до 29,4 руб.) за кг;
Капуста: +21% - c 37,6 до 45,6 грн (с 92,4 до 112 руб.);
Яблоки: +20% - c 29,8 до 35,8 грн (с 73,2 до 87,9 руб.);
Морковь: +9% - c 54,7 до 59,6 грн (с 134,4 до 146,4 руб.)
Специалисты считают, что к такому подорожание привели не только боевые действия в стране, но и рост цен на топливо, миграция населения из сельской местности, затяжная прохладная весна.
На этом рост цен на продукты не закончится, впереди прогнозируется подорожание мяса птицы и яиц.
Как писало ранее издание Украина.ру, на Украине по требованию кредиторов с июля вернули НДС на топливо в размере 20% и акцизы, действовавшие до февраля 2022 года. Это существенно скажется на расходах фермеров и вызовет рост цен на овощи и фрукты уже с начала месяца.