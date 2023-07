https://ukraina.ru/20230715/1048034789.html

На Украине резко подскочила цена на овощи и фрукты: названы причины

На Украине резко подскочила цена на овощи и фрукты: названы причины - 15.07.2023 Украина.ру

На Украине резко подскочила цена на овощи и фрукты: названы причины

За месяц цена на овощи в украинских магазинах подскочила на 22 процента. Такое заявление в эфире телеканала "Рада" сделал глава союза украинского крестьянства Иван Томич

2023-07-15T10:51

2023-07-15T10:51

2023-07-15T10:51

новости

овощи

украина

цены

рост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103246/99/1032469916_0:42:833:511_1920x0_80_0_0_f82367a5a45618347efa543452e96ecc.png

Выкладку по росту цен дает, в частности, украинский Госстат:Картофель: +22% - с 9,9 до 12 грн (с 24,3 до 29,4 руб.) за кг;Капуста: +21% - c 37,6 до 45,6 грн (с 92,4 до 112 руб.);Яблоки: +20% - c 29,8 до 35,8 грн (с 73,2 до 87,9 руб.);Морковь: +9% - c 54,7 до 59,6 грн (с 134,4 до 146,4 руб.)Специалисты считают, что к такому подорожание привели не только боевые действия в стране, но и рост цен на топливо, миграция населения из сельской местности, затяжная прохладная весна. На этом рост цен на продукты не закончится, впереди прогнозируется подорожание мяса птицы и яиц.Как писало ранее издание Украина.ру, на Украине по требованию кредиторов с июля вернули НДС на топливо в размере 20% и акцизы, действовавшие до февраля 2022 года. Это существенно скажется на расходах фермеров и вызовет рост цен на овощи и фрукты уже с начала месяца.

https://ukraina.ru/20230701/1047666505.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, овощи, украина, цены, рост