https://ukraina.ru/20230715/1048034666.html
Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев
Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев - 15.07.2023 Украина.ру
Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл на Украину. Сообщение об этом 15 июля опубликовало южнокорейское информационное агентство Рёнхап
2023-07-15T10:32
2023-07-15T10:32
2023-07-15T10:32
новости
южная корея
украина
президент
владимир зеленский
оружие
визит
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"Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил неожиданный визит на Украину", - говорится в сообщении. Отмечается, что у него запланированы переговоры с Владимиром Зеленским. В апреле этого года в интервью Reuters Юн Сук Ёль впервые допустил, что его страна может отправить оружие Украине. В последнее время из-за затянувшегося конфликта на Украине США и НАТО усилили давление на Сеул по вопросу поставок оружия, хотя южнокорейские политики неоднократно заявляли, что это невозможно, отмечало тогда агентство Рёнхап.Если Республика Корея все же перейдет существующую ныне черту и начнет поставки вооружений Украине, это может быть очень даже серьёзно, поскольку Южная Корея на протяжении десятилетий входит в число ключевых мировых экспортеров вооружений и обладает почти всем комплексом производства современного военного оборудования и оружия, писало издание Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230420/1045508645.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, южная корея, украина, президент, владимир зеленский, оружие, визит
Новости, Южная Корея, Украина, президент, Владимир Зеленский, оружие, визит
Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл на Украину. Сообщение об этом 15 июля опубликовало южнокорейское информационное агентство Рёнхап
"Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил неожиданный визит на Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у него запланированы переговоры с Владимиром Зеленским.
В апреле этого года в интервью Reuters Юн Сук Ёль впервые допустил, что его страна может отправить оружие Украине.
В последнее время из-за затянувшегося конфликта на Украине США и НАТО усилили давление на Сеул по вопросу поставок оружия, хотя южнокорейские политики неоднократно заявляли, что это невозможно, отмечало тогда агентство Рёнхап.
Если Республика Корея все же перейдет существующую ныне черту и начнет поставки вооружений Украине, это может быть очень даже серьёзно, поскольку Южная Корея на протяжении десятилетий входит в число ключевых мировых экспортеров вооружений и обладает почти всем комплексом производства современного военного оборудования и оружия, писало издание Украина.ру.