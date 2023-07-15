https://ukraina.ru/20230715/1048034666.html

Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев

Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев - 15.07.2023 Украина.ру

Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев

Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл на Украину. Сообщение об этом 15 июля опубликовало южнокорейское информационное агентство Рёнхап

2023-07-15T10:32

2023-07-15T10:32

2023-07-15T10:32

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южная корея

украина

президент

владимир зеленский

оружие

визит

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"Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил неожиданный визит на Украину", - говорится в сообщении. Отмечается, что у него запланированы переговоры с Владимиром Зеленским. В апреле этого года в интервью Reuters Юн Сук Ёль впервые допустил, что его страна может отправить оружие Украине. В последнее время из-за затянувшегося конфликта на Украине США и НАТО усилили давление на Сеул по вопросу поставок оружия, хотя южнокорейские политики неоднократно заявляли, что это невозможно, отмечало тогда агентство Рёнхап.Если Республика Корея все же перейдет существующую ныне черту и начнет поставки вооружений Украине, это может быть очень даже серьёзно, поскольку Южная Корея на протяжении десятилетий входит в число ключевых мировых экспортеров вооружений и обладает почти всем комплексом производства современного военного оборудования и оружия, писало издание Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230420/1045508645.html

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новости, южная корея, украина, президент, владимир зеленский, оружие, визит