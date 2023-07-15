Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев - 15.07.2023 Украина.ру
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Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев
Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев - 15.07.2023 Украина.ру
Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев
Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл на Украину. Сообщение об этом 15 июля опубликовало южнокорейское информационное агентство Рёнхап
2023-07-15T10:32
2023-07-15T10:32
новости
южная корея
украина
президент
владимир зеленский
оружие
визит
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"Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил неожиданный визит на Украину", - говорится в сообщении. Отмечается, что у него запланированы переговоры с Владимиром Зеленским. В апреле этого года в интервью Reuters Юн Сук Ёль впервые допустил, что его страна может отправить оружие Украине. В последнее время из-за затянувшегося конфликта на Украине США и НАТО усилили давление на Сеул по вопросу поставок оружия, хотя южнокорейские политики неоднократно заявляли, что это невозможно, отмечало тогда агентство Рёнхап.Если Республика Корея все же перейдет существующую ныне черту и начнет поставки вооружений Украине, это может быть очень даже серьёзно, поскольку Южная Корея на протяжении десятилетий входит в число ключевых мировых экспортеров вооружений и обладает почти всем комплексом производства современного военного оборудования и оружия, писало издание Украина.ру.
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новости, южная корея, украина, президент, владимир зеленский, оружие, визит
Новости, Южная Корея, Украина, президент, Владимир Зеленский, оружие, визит

Украина получит оружие? СМИ сообщили о неожиданном визите президента Южной Кореи в Киев

10:32 15.07.2023
 
© APЮн Сок Ёль
Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© AP
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Президент Республики Корея Юн Сок Ёль прибыл на Украину. Сообщение об этом 15 июля опубликовало южнокорейское информационное агентство Рёнхап
"Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль совершил неожиданный визит на Украину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что у него запланированы переговоры с Владимиром Зеленским.
В апреле этого года в интервью Reuters Юн Сук Ёль впервые допустил, что его страна может отправить оружие Украине.
В последнее время из-за затянувшегося конфликта на Украине США и НАТО усилили давление на Сеул по вопросу поставок оружия, хотя южнокорейские политики неоднократно заявляли, что это невозможно, отмечало тогда агентство Рёнхап.
Если Республика Корея все же перейдет существующую ныне черту и начнет поставки вооружений Украине, это может быть очень даже серьёзно, поскольку Южная Корея на протяжении десятилетий входит в число ключевых мировых экспортеров вооружений и обладает почти всем комплексом производства современного военного оборудования и оружия, писало издание Украина.ру.
Совместные десантные учения США и Южной Кореи Ssangyong - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
20 апреля, 15:34
США давят, Россия предупреждает. Почему Южная Корея не отправляет оружие УкраинеИнтервью президента Республики Корея Юн Сок Ёля агентству Reuters, опубликованное 19 апреля, вызвало большой резонанс как внутри страны, так и далеко за её пределами
 
НовостиЮжная КореяУкраинапрезидентВладимир Зеленскийоружиевизит
 
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