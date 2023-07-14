https://ukraina.ru/20230714/1048020747.html

Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Киево-Печерской лавры

Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Киево-Печерской лавры - 14.07.2023 Украина.ру

Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Киево-Печерской лавры

Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Украиной Киево-Печерской лавры. Об этом заявил руководитель пресс-службы патриарха Николаос Папахристу

2023-07-14T14:33

2023-07-14T14:33

2023-07-14T14:33

новости

киево-печерская лавра

константинопольский патриархат

православие

переговоры

служба внешней разведки

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Патриархат Константинополя не подтвердил информацию о переговорах с представителями Украины об уступке Киево-Печерской лавры. Слухи по поводу передачи Лавры Константинополю не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе.В патриархате не стали комментировать ситуацию с захватом Лавры, отметив, что не комментируют отдельные события на Украине. "Иногда патриарх говорит об украинской проблеме в целом", - добавил Николаос Папахристу.Ранее агентство "Ромфея" сообщило о том, что в ходе переговоров с патриархом Варфоломеем обсуждался вопрос о присвоении Киево-Печерской лавре статуса присоединения к Вселенскому патриархату "и других действий по объединению украинского православия". В Службе внешней разведки России сообщили о том, что украинские власти договариваются с Константинопольским патриархатом о вывозе христианских ценностей якобы из-за угрозы их уничтожения.Киев пытается договориться с Константинопольским патриархатом о передачи христианских святынь "на хранения" из-за якобы угрозы уничтожения, сообщил директор ведомства Сергей Нарышкин.По данным СВР, патриарх Варфоломей во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул договорился согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмы Константинопольской православной церкви.Ранее французские СМИ сообщали, что шестнадцать полотен из киевского Национального музея искусств имени Ханенко были секретно вывезены с территории Украины. Часть из них якобы была представлена на выставке в парижском Лувре.

https://ukraina.ru/20230713/1047980264.html

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новости, киево-печерская лавра, константинопольский патриархат, православие, переговоры, служба внешней разведки