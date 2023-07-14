https://ukraina.ru/20230714/1048020747.html
Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Киево-Печерской лавры
Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Киево-Печерской лавры - 14.07.2023 Украина.ру
Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Киево-Печерской лавры
Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Украиной Киево-Печерской лавры. Об этом заявил руководитель пресс-службы патриарха Николаос Папахристу
2023-07-14T14:33
2023-07-14T14:33
2023-07-14T14:33
новости
киево-печерская лавра
константинопольский патриархат
православие
переговоры
служба внешней разведки
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Патриархат Константинополя не подтвердил информацию о переговорах с представителями Украины об уступке Киево-Печерской лавры. Слухи по поводу передачи Лавры Константинополю не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе.В патриархате не стали комментировать ситуацию с захватом Лавры, отметив, что не комментируют отдельные события на Украине. "Иногда патриарх говорит об украинской проблеме в целом", - добавил Николаос Папахристу.Ранее агентство "Ромфея" сообщило о том, что в ходе переговоров с патриархом Варфоломеем обсуждался вопрос о присвоении Киево-Печерской лавре статуса присоединения к Вселенскому патриархату "и других действий по объединению украинского православия". В Службе внешней разведки России сообщили о том, что украинские власти договариваются с Константинопольским патриархатом о вывозе христианских ценностей якобы из-за угрозы их уничтожения.Киев пытается договориться с Константинопольским патриархатом о передачи христианских святынь "на хранения" из-за якобы угрозы уничтожения, сообщил директор ведомства Сергей Нарышкин.По данным СВР, патриарх Варфоломей во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул договорился согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмы Константинопольской православной церкви.Ранее французские СМИ сообщали, что шестнадцать полотен из киевского Национального музея искусств имени Ханенко были секретно вывезены с территории Украины. Часть из них якобы была представлена на выставке в парижском Лувре.
https://ukraina.ru/20230713/1047980264.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киево-печерская лавра, константинопольский патриархат, православие, переговоры, служба внешней разведки
Новости, Киево-Печерская лавра, Константинопольский патриархат, Православие, переговоры, Служба внешней разведки
Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Киево-Печерской лавры
Константинопольский патриархат опроверг слухи о передаче Украиной Киево-Печерской лавры. Об этом заявил руководитель пресс-службы патриарха Николаос Папахристу
Патриархат Константинополя не подтвердил информацию о переговорах с представителями Украины об уступке Киево-Печерской лавры. Слухи по поводу передачи Лавры Константинополю не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе.
В патриархате не стали комментировать ситуацию с захватом Лавры, отметив, что не комментируют отдельные события на Украине. "Иногда патриарх говорит об украинской проблеме в целом", - добавил Николаос Папахристу.
Ранее агентство "Ромфея" сообщило о том, что в ходе переговоров с патриархом Варфоломеем обсуждался вопрос о присвоении Киево-Печерской лавре статуса присоединения к Вселенскому патриархату "и других действий по объединению украинского православия".
В Службе внешней разведки России сообщили о том, что украинские власти договариваются с Константинопольским патриархатом о вывозе христианских ценностей якобы из-за угрозы их уничтожения.
Киев пытается договориться с Константинопольским патриархатом о передачи христианских святынь "на хранения" из-за якобы угрозы уничтожения, сообщил директор ведомства Сергей Нарышкин.
По данным СВР, патриарх Варфоломей во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Стамбул договорился согласовать список предметов для передачи на "хранение" в храмы Константинопольской православной церкви.
Ранее французские СМИ сообщали, что шестнадцать полотен из киевского Национального музея искусств имени Ханенко были секретно вывезены с территории Украины. Часть из них якобы была представлена на выставке в парижском Лувре.