https://ukraina.ru/20230714/1048018727.html

Песков ответил на вопрос о встрече президентов РФ и Турции по зерновой сделке

Песков ответил на вопрос о встрече президентов РФ и Турции по зерновой сделке - 14.07.2023 Украина.ру

Песков ответил на вопрос о встрече президентов РФ и Турции по зерновой сделке

В графике российского лидера Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-07-14T13:45

2023-07-14T13:45

2023-07-14T13:46

зерновая сделка

зарубежье

дмитрий песков

владимир путин

эрдоган

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"Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - сказал Песков.Недавно Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно.В МИД РФ отмечали, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.Черноморская инициатива, которую летом прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.Вторая часть предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ukraina.ru/20230714/1048009957.html

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зерновая сделка, зарубежье, дмитрий песков, владимир путин, эрдоган