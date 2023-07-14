https://ukraina.ru/20230714/1048018727.html
Песков ответил на вопрос о встрече президентов РФ и Турции по зерновой сделке
Песков ответил на вопрос о встрече президентов РФ и Турции по зерновой сделке - 14.07.2023 Украина.ру
Песков ответил на вопрос о встрече президентов РФ и Турции по зерновой сделке
В графике российского лидера Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-07-14T13:45
2023-07-14T13:45
2023-07-14T13:46
зерновая сделка
зарубежье
дмитрий песков
владимир путин
эрдоган
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"Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - сказал Песков.Недавно Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно.В МИД РФ отмечали, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.Черноморская инициатива, которую летом прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.Вторая часть предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ukraina.ru/20230714/1048009957.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
зерновая сделка, зарубежье, дмитрий песков, владимир путин, эрдоган
зерновая сделка, Зарубежье, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Эрдоган
Песков ответил на вопрос о встрече президентов РФ и Турции по зерновой сделке
13:45 14.07.2023 (обновлено: 13:46 14.07.2023)
В графике российского лидера Владимира Путина пока нет телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом 14 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован", - сказал Песков.
Недавно Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке, как по телефону, так и очно.
В МИД РФ отмечали, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.
Черноморская инициатива, которую летом прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.