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Песков: конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США

Песков: конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США - 14.07.2023 Украина.ру

Песков: конфликт на Украине закончится, когда этого захотят США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с мнением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что окончание конфликта на Украине зависит от решения США. Аудиокомментарий Пескова опубликовали авторы телеграм-канала "Вы слушали Маяк"

2023-07-14T13:40

2023-07-14T13:40

2023-07-14T13:40

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дмитрий песков

кремль

виктор орбан

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Украинский конфликт закончится, когда этого захотят США, сказал Песков. Он добавил, что именно США являются инициатором поставок боеприпасов и вооружений на Украину. Песков подчеркнул, что именно США подталкивают Украину к тому, чтобы воевать до последнего украинца.Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Соединённые Штаты могут немедленно прекратить конфликт на Украине, но в Вашингтоне этого не хотят.По словам премьер-министра, Украина смотрит на мировые события с определённой точки зрения, однако Венгрия не может принять подобную позицию, поскольку это затянет ее в конфликт.Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее отмечал, что США выгодно затягивание украинского конфликта, так как они хотят, чтобы Россия повторила судьбу Советского Союза. По его мнению, благодаря этому Запад "вышел из острого экономического кризиса и напитался самыми разными ресурсами".

https://ukraina.ru/20230711/1047939861.html

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новости, дмитрий песков, кремль, виктор орбан, сша, украина