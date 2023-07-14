Посольство РФ рассказало о "неуклюжей" попытке чиновников США оправдаться за провокации на Украине - 14.07.2023 Украина.ру
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Посольство РФ рассказало о "неуклюжей" попытке чиновников США оправдаться за провокации на Украине
Посольство РФ рассказало о "неуклюжей" попытке чиновников США оправдаться за провокации на Украине - 14.07.2023 Украина.ру
Посольство РФ рассказало о "неуклюжей" попытке чиновников США оправдаться за провокации на Украине
Слова чиновников США об "аккуратном" использовании кассетных снарядов Украиной представляют собой неуклюжую попытку оправдать свои провокационные действия. Об этом 14 июля заявило российское посольство в Вашингтоне
2023-07-14T09:24
2023-07-14T09:24
кассетные боеприпасы
сша
зарубежье
украина
посольство рф
жертвы
новости
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Дипломаты обратили внимание на заявления представителей администрации США о неких "обещаниях" киевского режима использовать эти вооружения "аккуратно" и в "подходящих районах".Как отмечается, российское посольство не берется предположить, сколько будет жертв среди мирного населения, включая украинцев, когда "киевские преступники" начнут применять американские кассетные боеприпасы."Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте", - резюмировали в посольстве. На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
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кассетные боеприпасы, сша, зарубежье, украина, посольство рф, жертвы, новости
кассетные боеприпасы, США, Зарубежье, Украина, посольство РФ, жертвы, Новости

Посольство РФ рассказало о "неуклюжей" попытке чиновников США оправдаться за провокации на Украине

09:24 14.07.2023
 
© CC0, PixabayСША флаг
США флаг
© CC0, Pixabay
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Слова чиновников США об "аккуратном" использовании кассетных снарядов Украиной представляют собой неуклюжую попытку оправдать свои провокационные действия. Об этом 14 июля заявило российское посольство в Вашингтоне
Дипломаты обратили внимание на заявления представителей администрации США о неких "обещаниях" киевского режима использовать эти вооружения "аккуратно" и в "подходящих районах".

"Такие высказывания американских чиновников - неуклюжая попытка оправдать собственные провокационные действия. Все, кто следит за развитием конфликта, знают, что Киев использует помощь из США для поражения гражданских объектов в надежде запугать нас и "уничтожить как можно больше русских"", - говорится в заявлении дипмиссии.

Как отмечается, российское посольство не берется предположить, сколько будет жертв среди мирного населения, включая украинцев, когда "киевские преступники" начнут применять американские кассетные боеприпасы.
"Нет никаких сомнений в том, что ВСУ не станут соблюдать какие-либо "ограничения" при выборе целей, поскольку находятся в отчаянии из-за колоссальных потерь и неспособности достичь успехов на фронте", - резюмировали в посольстве.
На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
- РИА Новости, 1920, 14.07.2023
07:13
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кассетные боеприпасыСШАЗарубежьеУкраинапосольство РФжертвыНовости
 
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