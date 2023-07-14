https://ukraina.ru/20230714/1048006603.html
Министр обороны США назвал главную трудность для ВСУ при контрнаступлении
Министр обороны США назвал главную трудность для ВСУ при контрнаступлении - 14.07.2023 Украина.ру
Министр обороны США назвал главную трудность для ВСУ при контрнаступлении
Минные поля представляют наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины. Об этом заявил 13 июля американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN
2023-07-14T07:40
2023-07-14T07:40
2023-07-14T07:40
контрнаступление
трудности
всу
сша
зарубежье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103279/36/1032793604_0:277:5479:3359_1920x0_80_0_0_35a5c3e17b676083e97dad0477fda11a.jpg
"Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность", - сказал он.Остин добавил, что в распоряжении ВСУ все еще остаются "большие силы" для продолжения контрнаступления.Накануне директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Украины идет не с той скоростью, которую предпочли бы США, добавив, что Киеву приходится вести "довольно суровые сражения".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".
https://ukraina.ru/20230712/1047960828.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103279/36/1032793604_12:0:4883:3653_1920x0_80_0_0_97af6fb73feb000c33e7c4cf31d2464c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
контрнаступление, трудности, всу, сша, зарубежье
Министр обороны США назвал главную трудность для ВСУ при контрнаступлении
Минные поля представляют наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины. Об этом заявил 13 июля американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN
"Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность", - сказал он.
Остин добавил, что в распоряжении ВСУ все еще остаются "большие силы" для продолжения контрнаступления.
Накануне директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Украины идет не с той скоростью, которую предпочли бы США, добавив, что Киеву приходится вести "довольно суровые сражения".
Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.
Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.
По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".