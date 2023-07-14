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Министр обороны США назвал главную трудность для ВСУ при контрнаступлении

Министр обороны США назвал главную трудность для ВСУ при контрнаступлении - 14.07.2023 Украина.ру

Министр обороны США назвал главную трудность для ВСУ при контрнаступлении

Минные поля представляют наибольшую трудность в ходе контрнаступления Украины. Об этом заявил 13 июля американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN

2023-07-14T07:40

2023-07-14T07:40

2023-07-14T07:40

контрнаступление

трудности

всу

сша

зарубежье

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"Зачистка минных полей является тем, что представляет для них наибольшую трудность", - сказал он.Остин добавил, что в распоряжении ВСУ все еще остаются "большие силы" для продолжения контрнаступления.Накануне директор по операциям объединенного штаба Пентагона генерал Дуглас Симс заявил, что контрнаступление Украины идет не с той скоростью, которую предпочли бы США, добавив, что Киеву приходится вести "довольно суровые сражения".Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard.Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов.По словам Шойгу, западные разведки отмечают высокую эффективность российской обороны и упреждающих ударов ВС РФ. В связи же с поставками ВСУ американских кассетных боеприпасов, отметил министр, ВС РФ вынуждены будут использовать такие же снаряды – только "гораздо более эффективные".

https://ukraina.ru/20230712/1047960828.html

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контрнаступление, трудности, всу, сша, зарубежье