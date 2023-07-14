https://ukraina.ru/20230714/1048005575.html

Украина ждет удара. Что происходит на Белгородско-Харьковском направлении

Украина ждет удара. Что происходит на Белгородско-Харьковском направлении - 14.07.2023 Украина.ру

Украина ждет удара. Что происходит на Белгородско-Харьковском направлении

Приграничные районные центры Волчанск и Купянск, включая Харьков, гудят как разорённые ульи. А точнее, как типичные города при подготовке к обороне. Местные чиновники и силовики в спешке вывозят архивы и жгут всё, что вывезти не успеют. Коммерсанты эвакуируют свой бизнес на Западную Украину

2023-07-14T07:19

2023-07-14T07:19

2023-07-14T09:17

эксклюзив

украина

россия (рф)

спецоперация

всу

вс рф

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Впрочем, такой процесс начался еще весной 2022 года, с начала проведения специальной военной операции на Украине.Несколько крупных градообразующих предприятий уже перевезены на Западенщину. В частности, уже «отбыли» авиационный завод «Хартрон», частично Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (выпускал танки и поезда), Харьковский подшипниковый завод, «Турбоатом», завод «Коммунар» (изготавливавший ракеты «Нептун»), машиностроительный завод ФЭД, производивший аэрокосмическую аппаратуру. И даже заводы мирного и нестратегического хлебопекарного концерна «Кулиничи» отправились на Галичину, хотя в западных областях Украины нет запасов зерна, которые бы позволяли ему успешно работать на своей земле.Мэр Харькова Терехов постоянно сообщает на всевозможных каналах, что Харьков — форпост незалежной Украины, и уже многие харьковчане говорят, что это не к добру. То же самое говорили по Мариуполю, Северодонецку и Артёмовску. Между Харьковом и Белгородом, где еще совсем недавно находилась своеобразная «серая» зона, бойцы ВСУ совместно с теробороной роют окопы, в частности, в районе Волчанска. В районе железнодорожных станций Слатино и Казачья Лопань враг энергично минирует территорию противопехотными и противотанковыми снарядами. Эту информацию подтвердил и глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он также поведал о том, что украинские власти вынуждают местных жителей покинуть родную землю.Похожая картина, кстати, наблюдается и в Сумской области, просто Сумы несопоставимы по размерам и промышленному потенциалу с миллионником Харьковом. Потому процесс там не столь очевиден. Не отстаёт от соседей в суете и Черниговщина. Впрочем, эвакуация в приграничных территориях области началась ещё в конце мая этого года. «Находясь в одном из поселений, лично уговорил одну семью местных жителей немедленно уехать, потому что существовала непосредственная опасность. Призываю в данный момент всех граждан, которые проживают в приграничных районах Сумской области, уехать», — врал спустя месяц, в конце июня командующий ВСУ Сергей Наев, заявляя о том, что Россия постоянно обстреливает приграничные с Украиной территории.Напомним: российская армия уже заходила на территорию Сумской и Харьковской областей. Но первую, наряду с Черниговской и Киевской, оставила после стамбульских переговоров, по итогам которых Россию обманули и подставили. А вторую — после перегруппировки, когда в сентябре минувшего года ВСУ ударили по двум направлениям и заняли ключевые города Харьковской области — Купянск, Изюм, Балаклею и Волчанск.Но вернуться туда придётся. Ведь после отхода с этих территорий мы оголили наше приграничье — Брянскую, Курскую и Белгородскую области. И враг не преминул этим воспользоваться. Неслучайно в ходе недавней встречи с военкорами президент Владимир Путин говорил о необходимости создания санитарной зоны. А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос о том, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию, предупредил президент России.Кстати, сразу после перегруппировки нашей армии из Харьковской и Сумской областей активно началось создание и подготовка бойцов территориальной самообороны Белгородской и Курской областей. Если во время попыток прорывов диверсионных групп противника на территорию Белгородчины (конец мая — начало июня) ополченцам оружие выдать побоялись, то сейчас этот вопрос в стадии утверждения. Об этом губернатор Белгородской области Гладков заявил во время прямой линии с жителями региона. То, что ситуация на границах, с одной стороны, Харьковской, Сумской, Черниговской, а с другой — Белгородской, Курской и Брянской областей не может оставаться прежней, очевидно. Потому как там ежедневно происходят обстрелы ВСУ, горят дома, гибнут и травмируются люди.Взять, к примеру, Шебекинский городской округ, непосредственно граничащий с Харьковской областью. За минувшие два месяца сам районный центр и близлежащие хутора и села подвергались массированному обстрелу со стороны ВСУ. Противник применял реактивные установки залпового огня «Град», ствольную артиллерию, минометы, дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, начиненные взрывчаткой. В отдельные дни число обстрелов и выпущенных снарядов превышало количество обстрелов Донецка, Горловки и других населенных пунктов ДНР.Затем наступило относительное затишье. Жители Шебекино стали постепенно возвращаться в свои дома, начались восстановительные и ремонтные работы, заработали магазины. На днях нацисты снова ударили по Шебекино «Градами». Пострадали городской рынок, овощебаза, стадион, гражданские и административные здания, жилые частные дома и несколько многоэтажек. После ночного удара в Шебекино было принято решение приостановить восстановительные работы, строителей ждет отдых. Жильцы пострадавших домов останутся пока в пунктах временного размещения. При этом не прекращаются обстрелы и других приграничных районов Белгородской области.Наша артиллерия, ударные вертолеты ВКС продолжают наносить огневое поражение некоторым военным объектам харьковской области и в городе Харьков. В первую очередь нарушая и уничтожая логистику противника - районы сосредоточения и опорные пункты, базы хранения оружия и склады боеприпасов, цеха по ремонту техники и вооружения. Хорошо работают наши артиллерийские разведчики и корректировщики. К примеру, на днях была поражена огневая позиция старых комплексов С-200, которых на Украине после распада Советского союза осталось большое количество, а также ракет к ним. Они за эти годы успели модернизировать их — специалисты там есть, достаточно запрограммировать дальность, высоту и направление полёта, и такие комплексы могут работать не только по воздушным целям, но и по наземным. Так вот, этот комплекс С-200, который находился в населённом пункте Кочеток, недалеко от Чугуева, наносил удары по нашим военным объектам на территории Луганской области — дальность позволяет. Огневая позиция была накрыта. По-прежнему передвигается украинская военная техника в сторону Купянска, там у ВСУ создана вторая линия обороны, и мы наносим удары, не давая проводить фортификационные работы в районе Купянска, то есть ведётся такая боевая работа.Есть еще некоторые интересные моменты по Харькову. Во-первых, сейчас такая негласная установка Киева, — любыми способами усилить мобилизацию. Поставлена задача провести очередную волну мобилизации в крупных городах юго-востока Украины, включая, в первую очередь, город Харьков. И вот вылавливают мужиков где только можно. Военкоматчики пошли на такую уловку: они маскируются под такие конторы, которые якобы помогают откосить от мобилизации, и наивные будущие мобилизованные за какую-то мзду готовы откосить. Тут приходят представители военкомата и предоставляют выбор: или давай денег в два раза больше и отмажем от армии, или вперёд на фронт, — вот такой в Харькове нынче бизнес.Тем временем, в городские морги Харькова поступают тела погибших из 92-й аэромобильной бригады ВСУ, сформированной преимущественно из жителей Харькова и области. Военное кладбище уже закрыто, хоронят за городом, в районе Безлюдовки. А наступление ВСУ, которое Киев анонсировал еще зимой, терпит неудачу. Даже перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который завершился на днях, украинским националистам не удалось достичь значительных успехов на фронте. Более того, уничтожено сотни единиц военной техники, которую НАТО передало Киеву, и потери в людской силе катастрофически велики.НА Запорожском и Южнодонбасском направлениях продолжаются упорные бои. ВСУ бросают на передовую свои резервы, наиболее боеспособные бригады. Однако противнику не удается добиться каких-либо существенных тактических успехов. Более того, украинская армия каждый день теряет бронированную технику (танки, БМП иностранного производства). На Купянском направлении (Харьковская область), наоборот, усилилась активность со стороны частей и подразделений российских войск Западной группировки. Они методично наносят огневое поражение командных пунктов, узлов обороны ВСУ. Противник пытается закрепиться на второй линии обороны, в спешном порядке перебрасывая в зону боев инженерные подразделения и иностранных наемников.Судя по всему, Белгородско-Харьковское направление становится приоритетным в ходе предстоящих боевых действий. Ведь в обороне невозможно в полном объеме выполнить стоящие задачи по денацификации и демилитаризации Украины.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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https://ukraina.ru/20230619/1047372940.html

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Геннадий Алёхин

Геннадий Алёхин

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин

эксклюзив, украина, россия (рф), спецоперация, всу, вс рф