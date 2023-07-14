Украина ждет удара. Что происходит на Белгородско-Харьковском направлении - 14.07.2023 Украина.ру
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Украина ждет удара. Что происходит на Белгородско-Харьковском направлении
Украина ждет удара. Что происходит на Белгородско-Харьковском направлении - 14.07.2023 Украина.ру
Украина ждет удара. Что происходит на Белгородско-Харьковском направлении
Приграничные районные центры Волчанск и Купянск, включая Харьков, гудят как разорённые ульи. А точнее, как типичные города при подготовке к обороне. Местные чиновники и силовики в спешке вывозят архивы и жгут всё, что вывезти не успеют. Коммерсанты эвакуируют свой бизнес на Западную Украину
2023-07-14T07:19
2023-07-14T09:17
эксклюзив
украина
россия (рф)
спецоперация
всу
вс рф
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Впрочем, такой процесс начался еще весной 2022 года, с начала проведения специальной военной операции на Украине.Несколько крупных градообразующих предприятий уже перевезены на Западенщину. В частности, уже «отбыли» авиационный завод «Хартрон», частично Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (выпускал танки и поезда), Харьковский подшипниковый завод, «Турбоатом», завод «Коммунар» (изготавливавший ракеты «Нептун»), машиностроительный завод ФЭД, производивший аэрокосмическую аппаратуру. И даже заводы мирного и нестратегического хлебопекарного концерна «Кулиничи» отправились на Галичину, хотя в западных областях Украины нет запасов зерна, которые бы позволяли ему успешно работать на своей земле.Мэр Харькова Терехов постоянно сообщает на всевозможных каналах, что Харьков — форпост незалежной Украины, и уже многие харьковчане говорят, что это не к добру. То же самое говорили по Мариуполю, Северодонецку и Артёмовску. Между Харьковом и Белгородом, где еще совсем недавно находилась своеобразная «серая» зона, бойцы ВСУ совместно с теробороной роют окопы, в частности, в районе Волчанска. В районе железнодорожных станций Слатино и Казачья Лопань враг энергично минирует территорию противопехотными и противотанковыми снарядами. Эту информацию подтвердил и глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он также поведал о том, что украинские власти вынуждают местных жителей покинуть родную землю.Похожая картина, кстати, наблюдается и в Сумской области, просто Сумы несопоставимы по размерам и промышленному потенциалу с миллионником Харьковом. Потому процесс там не столь очевиден. Не отстаёт от соседей в суете и Черниговщина. Впрочем, эвакуация в приграничных территориях области началась ещё в конце мая этого года. «Находясь в одном из поселений, лично уговорил одну семью местных жителей немедленно уехать, потому что существовала непосредственная опасность. Призываю в данный момент всех граждан, которые проживают в приграничных районах Сумской области, уехать», — врал спустя месяц, в конце июня командующий ВСУ Сергей Наев, заявляя о том, что Россия постоянно обстреливает приграничные с Украиной территории.Напомним: российская армия уже заходила на территорию Сумской и Харьковской областей. Но первую, наряду с Черниговской и Киевской, оставила после стамбульских переговоров, по итогам которых Россию обманули и подставили. А вторую — после перегруппировки, когда в сентябре минувшего года ВСУ ударили по двум направлениям и заняли ключевые города Харьковской области — Купянск, Изюм, Балаклею и Волчанск.Но вернуться туда придётся. Ведь после отхода с этих территорий мы оголили наше приграничье — Брянскую, Курскую и Белгородскую области. И враг не преминул этим воспользоваться. Неслучайно в ходе недавней встречи с военкорами президент Владимир Путин говорил о необходимости создания санитарной зоны. А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос о том, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию, предупредил президент России.Кстати, сразу после перегруппировки нашей армии из Харьковской и Сумской областей активно началось создание и подготовка бойцов территориальной самообороны Белгородской и Курской областей. Если во время попыток прорывов диверсионных групп противника на территорию Белгородчины (конец мая —&nbsp;начало июня) ополченцам оружие выдать побоялись, то сейчас этот вопрос в стадии утверждения. Об этом губернатор Белгородской области Гладков заявил во время прямой линии с жителями региона. То, что ситуация на границах, с одной стороны, Харьковской, Сумской, Черниговской, а с другой — Белгородской, Курской и Брянской областей не может оставаться прежней, очевидно. Потому как там ежедневно происходят обстрелы ВСУ, горят дома, гибнут и травмируются люди.Взять, к примеру, Шебекинский городской округ, непосредственно граничащий с Харьковской областью. За минувшие два месяца сам районный центр и близлежащие хутора и села подвергались массированному обстрелу со стороны ВСУ. Противник применял реактивные установки залпового огня «Град», ствольную артиллерию, минометы, дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, начиненные взрывчаткой. В отдельные дни число обстрелов и выпущенных снарядов превышало количество обстрелов Донецка, Горловки и других населенных пунктов ДНР.Затем наступило относительное затишье. Жители Шебекино стали постепенно возвращаться в свои дома, начались восстановительные и ремонтные работы, заработали магазины. На днях нацисты снова ударили по Шебекино «Градами». Пострадали городской рынок, овощебаза, стадион, гражданские и административные здания, жилые частные дома и несколько многоэтажек. После ночного удара в Шебекино было принято решение приостановить восстановительные работы, строителей ждет отдых. Жильцы пострадавших домов останутся пока в пунктах временного размещения. При этом не прекращаются обстрелы и других приграничных районов Белгородской области.Наша артиллерия, ударные вертолеты ВКС продолжают наносить огневое поражение некоторым военным объектам харьковской области и в городе Харьков. В первую очередь нарушая и уничтожая логистику противника - районы сосредоточения и опорные пункты, базы хранения оружия и склады боеприпасов, цеха по ремонту техники и вооружения. Хорошо работают наши артиллерийские разведчики и корректировщики. К примеру, на днях была поражена огневая позиция старых комплексов С-200, которых на Украине после распада Советского союза осталось большое количество, а также ракет к ним. Они за эти годы успели модернизировать их — специалисты там есть, достаточно запрограммировать дальность, высоту и направление полёта, и такие комплексы могут работать не только по воздушным целям, но и по наземным. Так вот, этот комплекс С-200, который находился в населённом пункте Кочеток, недалеко от Чугуева, наносил удары по нашим военным объектам на территории Луганской области — дальность позволяет. Огневая позиция была накрыта. По-прежнему передвигается украинская военная техника в сторону Купянска, там у ВСУ создана вторая линия обороны, и мы наносим удары, не давая проводить фортификационные работы в районе Купянска, то есть ведётся такая боевая работа.Есть еще некоторые интересные моменты по Харькову. Во-первых, сейчас такая негласная установка Киева, — любыми способами усилить мобилизацию. Поставлена задача провести очередную волну мобилизации в крупных городах юго-востока Украины, включая, в первую очередь, город Харьков. И вот вылавливают мужиков где только можно. Военкоматчики пошли на такую уловку: они маскируются под такие конторы, которые якобы помогают откосить от мобилизации, и наивные будущие мобилизованные за какую-то мзду готовы откосить. Тут приходят представители военкомата и предоставляют выбор: или давай денег в два раза больше и отмажем от армии, или вперёд на фронт, — вот такой в Харькове нынче бизнес.Тем временем, в городские морги Харькова поступают тела погибших из 92-й аэромобильной бригады ВСУ, сформированной преимущественно из жителей Харькова и области. Военное кладбище уже закрыто, хоронят за городом, в районе Безлюдовки. А наступление ВСУ, которое Киев анонсировал еще зимой, терпит неудачу. Даже перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который завершился на днях, украинским националистам не удалось достичь значительных успехов на фронте. Более того, уничтожено сотни единиц военной техники, которую НАТО передало Киеву, и потери в людской силе катастрофически велики.НА Запорожском и Южнодонбасском направлениях продолжаются упорные бои. ВСУ бросают на передовую свои резервы, наиболее боеспособные бригады. Однако противнику не удается добиться каких-либо существенных тактических успехов. Более того, украинская армия каждый день теряет бронированную технику (танки, БМП иностранного производства). На Купянском направлении (Харьковская область), наоборот, усилилась активность со стороны частей и подразделений российских войск Западной группировки. Они методично наносят огневое поражение командных пунктов, узлов обороны ВСУ. Противник пытается закрепиться на второй линии обороны, в спешном порядке перебрасывая в зону боев инженерные подразделения и иностранных наемников.Судя по всему, Белгородско-Харьковское направление становится приоритетным в ходе предстоящих боевых действий. Ведь в обороне невозможно в полном объеме выполнить стоящие задачи по денацификации и демилитаризации Украины.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20230704/1047779832.html
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Геннадий Алёхин
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эксклюзив, украина, россия (рф), спецоперация, всу, вс рф
Эксклюзив, Украина, Россия (РФ), Спецоперация, ВСУ, ВС РФ

Украина ждет удара. Что происходит на Белгородско-Харьковском направлении

07:19 14.07.2023 (обновлено: 09:17 14.07.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Приграничные районные центры Волчанск и Купянск, включая Харьков, гудят как разорённые ульи. А точнее, как типичные города при подготовке к обороне. Местные чиновники и силовики в спешке вывозят архивы и жгут всё, что вывезти не успеют. Коммерсанты эвакуируют свой бизнес на Западную Украину
Впрочем, такой процесс начался еще весной 2022 года, с начала проведения специальной военной операции на Украине.
Несколько крупных градообразующих предприятий уже перевезены на Западенщину. В частности, уже «отбыли» авиационный завод «Хартрон», частично Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (выпускал танки и поезда), Харьковский подшипниковый завод, «Турбоатом», завод «Коммунар» (изготавливавший ракеты «Нептун»), машиностроительный завод ФЭД, производивший аэрокосмическую аппаратуру. И даже заводы мирного и нестратегического хлебопекарного концерна «Кулиничи» отправились на Галичину, хотя в западных областях Украины нет запасов зерна, которые бы позволяли ему успешно работать на своей земле.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Мэр Харькова Терехов постоянно сообщает на всевозможных каналах, что Харьков — форпост незалежной Украины, и уже многие харьковчане говорят, что это не к добру. То же самое говорили по Мариуполю, Северодонецку и Артёмовску. Между Харьковом и Белгородом, где еще совсем недавно находилась своеобразная «серая» зона, бойцы ВСУ совместно с теробороной роют окопы, в частности, в районе Волчанска. В районе железнодорожных станций Слатино и Казачья Лопань враг энергично минирует территорию противопехотными и противотанковыми снарядами. Эту информацию подтвердил и глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он также поведал о том, что украинские власти вынуждают местных жителей покинуть родную землю.

«Нам известно, что в Харькове и области сейчас проводятся определённые действия, о чём нам также сообщают и местные жители. Людей выселяют из домов, принуждают покинуть область, а тем временем так называемые защитники вывозят предприятия и всё, что находят в опустевших домах», — сказал Ганчев в интервью ТАСС.

Похожая картина, кстати, наблюдается и в Сумской области, просто Сумы несопоставимы по размерам и промышленному потенциалу с миллионником Харьковом. Потому процесс там не столь очевиден. Не отстаёт от соседей в суете и Черниговщина. Впрочем, эвакуация в приграничных территориях области началась ещё в конце мая этого года. «Находясь в одном из поселений, лично уговорил одну семью местных жителей немедленно уехать, потому что существовала непосредственная опасность. Призываю в данный момент всех граждан, которые проживают в приграничных районах Сумской области, уехать», — врал спустя месяц, в конце июня командующий ВСУ Сергей Наев, заявляя о том, что Россия постоянно обстреливает приграничные с Украиной территории.
Напомним: российская армия уже заходила на территорию Сумской и Харьковской областей. Но первую, наряду с Черниговской и Киевской, оставила после стамбульских переговоров, по итогам которых Россию обманули и подставили. А вторую — после перегруппировки, когда в сентябре минувшего года ВСУ ударили по двум направлениям и заняли ключевые города Харьковской области — Купянск, Изюм, Балаклею и Волчанск.
Но вернуться туда придётся. Ведь после отхода с этих территорий мы оголили наше приграничье — Брянскую, Курскую и Белгородскую области. И враг не преминул этим воспользоваться. Неслучайно в ходе недавней встречи с военкорами президент Владимир Путин говорил о необходимости создания санитарной зоны. А если это будет продолжаться, тогда мы должны, видимо, будем рассмотреть вопрос о том, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию, предупредил президент России.
Кстати, сразу после перегруппировки нашей армии из Харьковской и Сумской областей активно началось создание и подготовка бойцов территориальной самообороны Белгородской и Курской областей.
Если во время попыток прорывов диверсионных групп противника на территорию Белгородчины (конец мая — начало июня) ополченцам оружие выдать побоялись, то сейчас этот вопрос в стадии утверждения. Об этом губернатор Белгородской области Гладков заявил во время прямой линии с жителями региона. То, что ситуация на границах, с одной стороны, Харьковской, Сумской, Черниговской, а с другой — Белгородской, Курской и Брянской областей не может оставаться прежней, очевидно. Потому как там ежедневно происходят обстрелы ВСУ, горят дома, гибнут и травмируются люди.
Гладков
4 июля, 08:48
Гладков уволил заместителя, а жителям Шебекино предложил вернуться домойГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что отстранил от работы своего заместителя Константина Полежаева. Причиной стало некачественное выполнение последним своих обязанностей по организации восстановления Шебекино и Новой Таволжанки. Соответствующее сообщение Гладков разместил 4 июля в своем Телеграм-канале
Взять, к примеру, Шебекинский городской округ, непосредственно граничащий с Харьковской областью. За минувшие два месяца сам районный центр и близлежащие хутора и села подвергались массированному обстрелу со стороны ВСУ. Противник применял реактивные установки залпового огня «Град», ствольную артиллерию, минометы, дроны-камикадзе и беспилотники самолетного типа, начиненные взрывчаткой. В отдельные дни число обстрелов и выпущенных снарядов превышало количество обстрелов Донецка, Горловки и других населенных пунктов ДНР.
Затем наступило относительное затишье. Жители Шебекино стали постепенно возвращаться в свои дома, начались восстановительные и ремонтные работы, заработали магазины. На днях нацисты снова ударили по Шебекино «Градами». Пострадали городской рынок, овощебаза, стадион, гражданские и административные здания, жилые частные дома и несколько многоэтажек. После ночного удара в Шебекино было принято решение приостановить восстановительные работы, строителей ждет отдых. Жильцы пострадавших домов останутся пока в пунктах временного размещения. При этом не прекращаются обстрелы и других приграничных районов Белгородской области.
пострадавший от удара ВСУ дом в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 05:00
Военный эксперт объяснил, чем ответят ВС РФ за разрушенный Украиной "хороший город Шебекино"Очевидно, что за то, что ВСУ натворили на белгородской земле, со стороны России будет мощная ответка. Поэтому сейчас Украине надо присматривать и за Харьковским направлением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1 ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Наша артиллерия, ударные вертолеты ВКС продолжают наносить огневое поражение некоторым военным объектам харьковской области и в городе Харьков. В первую очередь нарушая и уничтожая логистику противника - районы сосредоточения и опорные пункты, базы хранения оружия и склады боеприпасов, цеха по ремонту техники и вооружения.
Хорошо работают наши артиллерийские разведчики и корректировщики. К примеру, на днях была поражена огневая позиция старых комплексов С-200, которых на Украине после распада Советского союза осталось большое количество, а также ракет к ним. Они за эти годы успели модернизировать их — специалисты там есть, достаточно запрограммировать дальность, высоту и направление полёта, и такие комплексы могут работать не только по воздушным целям, но и по наземным.
Так вот, этот комплекс С-200, который находился в населённом пункте Кочеток, недалеко от Чугуева, наносил удары по нашим военным объектам на территории Луганской области — дальность позволяет. Огневая позиция была накрыта. По-прежнему передвигается украинская военная техника в сторону Купянска, там у ВСУ создана вторая линия обороны, и мы наносим удары, не давая проводить фортификационные работы в районе Купянска, то есть ведётся такая боевая работа.
Есть еще некоторые интересные моменты по Харькову. Во-первых, сейчас такая негласная установка Киева, — любыми способами усилить мобилизацию. Поставлена задача провести очередную волну мобилизации в крупных городах юго-востока Украины, включая, в первую очередь, город Харьков. И вот вылавливают мужиков где только можно. Военкоматчики пошли на такую уловку: они маскируются под такие конторы, которые якобы помогают откосить от мобилизации, и наивные будущие мобилизованные за какую-то мзду готовы откосить. Тут приходят представители военкомата и предоставляют выбор: или давай денег в два раза больше и отмажем от армии, или вперёд на фронт, — вот такой в Харькове нынче бизнес.
Тем временем, в городские морги Харькова поступают тела погибших из 92-й аэромобильной бригады ВСУ, сформированной преимущественно из жителей Харькова и области. Военное кладбище уже закрыто, хоронят за городом, в районе Безлюдовки. А наступление ВСУ, которое Киев анонсировал еще зимой, терпит неудачу. Даже перед саммитом НАТО в Вильнюсе, который завершился на днях, украинским националистам не удалось достичь значительных успехов на фронте. Более того, уничтожено сотни единиц военной техники, которую НАТО передало Киеву, и потери в людской силе катастрофически велики.
Брифинг официального представителя Минобороны России И. Конашенкова
19 июня, 16:02
ВС РФ разбили склады с иностранной военной техникой ВСУ ударами с моряВооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам хранения военной техники иностранного производства. Об этом 19 июня сообщили в телеграмм-канале Минобороны РФ
НА Запорожском и Южнодонбасском направлениях продолжаются упорные бои. ВСУ бросают на передовую свои резервы, наиболее боеспособные бригады. Однако противнику не удается добиться каких-либо существенных тактических успехов.
Более того, украинская армия каждый день теряет бронированную технику (танки, БМП иностранного производства). На Купянском направлении (Харьковская область), наоборот, усилилась активность со стороны частей и подразделений российских войск Западной группировки. Они методично наносят огневое поражение командных пунктов, узлов обороны ВСУ. Противник пытается закрепиться на второй линии обороны, в спешном порядке перебрасывая в зону боев инженерные подразделения и иностранных наемников.
Судя по всему, Белгородско-Харьковское направление становится приоритетным в ходе предстоящих боевых действий. Ведь в обороне невозможно в полном объеме выполнить стоящие задачи по денацификации и демилитаризации Украины.
 
ЭксклюзивУкраинаРоссия (РФ)СпецоперацияВСУВС РФ
 
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08:41Польской полиции запретили часто пить чай на работе из экономии
08:28В НАТО понимают, что прием Украины в альянс обернется катастрофой - МИД РФ
08:14Шеф Пентагона признал угрозу кассетных снарядов для мирных жителей
08:00Дивизия "Галичина" "защищала Украину" неделю
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