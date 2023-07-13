https://ukraina.ru/20230713/1047991092.html

Следователи проводят проверку по взрыву мопеда в центре Феодосии

Следователи проводят проверку по взрыву мопеда в центре Феодосии - 13.07.2023 Украина.ру

Следователи проводят проверку по взрыву мопеда в центре Феодосии

Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю 12 июля проводит проверку по факту происшествия во дворе многоквартирного дома в центре Феодосии

2023-07-13T11:56

2023-07-13T11:56

2023-07-13T11:56

взрыв

феодосия

ск рф

новости

покушение

уголовное дело

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Накануне вечером у многоэтажного дома в центре Феодосии был поврежден припаркованный мопед. Две местные жительницы пострадали. В настоящее время они находятся в больнице, их жизни и здоровью ничего не угрожает.На помощь феодосийским коллегам выехали следователи управления по расследованию особо важных дел с целью установления всех обстоятельств.Устанавливается владелец транспортного средства, отрабатывается ряд версий произошедшего.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.В среду вечером глава крымского общественного движения по оказанию помощи военнослужащим в зоне спецоперации, блогер Александр Талипов в телеграм-канале сообщил о мощном взрыве возле своего дома. В здании повылетали окна, на улице взорвался мопед, его запчасти разбросало в радиусе 200 метров, сообщил он. Полиция нашла на месте взрыва поражающие элементы, что свидетельствует об умышленности случившегося, заявил Талипов. По его словам, по одной из версии это было покушение на него.

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взрыв, феодосия, ск рф, новости, покушение, уголовное дело