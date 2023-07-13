https://ukraina.ru/20230713/1047989943.html

На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ

На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ - 13.07.2023 Украина.ру

На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ

Пленный украинский военный Юрий Дмитриев рассказал, что его хитростью заманили в ряды Вооруженных сил Украины, передает 13 июля телеканал "Звезда"

2023-07-13T11:40

2023-07-13T11:40

2023-07-13T11:40

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На Украине призывнику прислали не повестку, а открытку с предложением явиться в военкомат. Личные данные мужчины якобы потеряли.Мужчина слеп на один глаз, второй у него видит на 40% после обстрела, причем, своих же украинских боевиков. Он не заподозрил подвоха и решил явиться.После прохождения медкомиссии его признали годным к службе, инвалид был призван в ряды ВСУ.По его словам, личный состав на 80-85% состоял из людей за 50 лет.Теперь Дмитриев благодарит российских военнослужащих за спасение - он был ранен после обстрела своих же. Россияне вывели его в безопасное место и оказали помощь.

https://ukraina.ru/20230705/1047806940.html

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инвалиды, новости, всу, повестка, служба, украина