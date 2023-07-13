На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ - 13.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230713/1047989943.html
На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ
На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ - 13.07.2023 Украина.ру
На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ
Пленный украинский военный Юрий Дмитриев рассказал, что его хитростью заманили в ряды Вооруженных сил Украины, передает 13 июля телеканал "Звезда"
2023-07-13T11:40
2023-07-13T11:40
инвалиды
новости
всу
повестка
служба
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_860345e198eca82e0d67be1b3a2225c6.jpg.webp
На Украине призывнику прислали не повестку, а открытку с предложением явиться в военкомат. Личные данные мужчины якобы потеряли.Мужчина слеп на один глаз, второй у него видит на 40% после обстрела, причем, своих же украинских боевиков. Он не заподозрил подвоха и решил явиться.После прохождения медкомиссии его признали годным к службе, инвалид был призван в ряды ВСУ.По его словам, личный состав на 80-85% состоял из людей за 50 лет.Теперь Дмитриев благодарит российских военнослужащих за спасение - он был ранен после обстрела своих же. Россияне вывели его в безопасное место и оказали помощь.
https://ukraina.ru/20230705/1047806940.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103357/25/1033572510_55:0:944:667_1920x0_80_0_0_82464f40596592d74dd7acaeb6e88353.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
инвалиды, новости, всу, повестка, служба, украина
инвалиды, Новости, ВСУ, повестка, служба, Украина

На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ

11:40 13.07.2023
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
Читать в
Пленный украинский военный Юрий Дмитриев рассказал, что его хитростью заманили в ряды Вооруженных сил Украины, передает 13 июля телеканал "Звезда"
На Украине призывнику прислали не повестку, а открытку с предложением явиться в военкомат. Личные данные мужчины якобы потеряли.
Мужчина слеп на один глаз, второй у него видит на 40% после обстрела, причем, своих же украинских боевиков. Он не заподозрил подвоха и решил явиться.

После прохождения медкомиссии его признали годным к службе, инвалид был призван в ряды ВСУ.
По его словам, личный состав на 80-85% состоял из людей за 50 лет.
Теперь Дмитриев благодарит российских военнослужащих за спасение - он был ранен после обстрела своих же. Россияне вывели его в безопасное место и оказали помощь.
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
5 июля, 10:08
Особенности украинской мобилизации. Кого Зеленский бросает в последний бойУкраинские города сейчас заметно оживают лишь с наступлением темноты. Днем на улицах и в транспорте можно встретить в основном женщин и детей, но как только вечереет, во дворах раздается шум газонокосилок, на стенах домов появляются рабочие, утепляющие стены, в супермаркетах выстраиваются очереди тоже преимущественно из мужчин
 
инвалидыНовостиВСУповесткаслужбаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:59"Самолётная коалиция" приблизила ядерную войну
13:56Родина-мать с американским флагом и Щорс в латексе. Как Украина издевается над историей и ее памятниками
13:52"Укрпочта" потратит 22,7 млн ​​кредитных евро на закупку электровелосипедов
13:30Бундесвер заказал у Rheinmetall 120-мм танковые боеприпасы на 4 млрд евро
13:24Володин предложил всем миром помочь Байдену поправить здоровье
13:22ООН предлагает доступ к SWIFT для Россельхозбанка в обмен на продление зерновой сделки — Reuters
13:22Дмитрий Выдрин о феномене украинской власти и тайных пружинах "зерновой сделки"
13:15Всеукраинский совет церквей призвал Раду отклонить закон о каннабисе
13:08Ищенко о том, что будет с азовцами*, которых вернули на Украину, и как России относиться к Эрдогану
13:00Теракты и диверсанты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 июля
12:40Василий "Ариец" Гречишкин о минной войне, провале наступления ВСУ и угрозе кассетных боеприпасов
12:31Денисенко признался в убийстве Ржицкого, следствие ходатайствует об аресте
12:30"Война в этом году не закончится". Польский генерал недоволен саммитом НАТО
12:19Лавров и Ван И обсудили международные усилия по запуску мирных переговоров
11:59МИД РФ: саммит НАТО показал возврат Альянса к схеме холодной войны
11:58Вашингтон и Сеул хотят обсудить ядерный удар по Северной Корее - СМИ
11:56Следователи проводят проверку по взрыву мопеда в центре Феодосии
11:54Депутат Гурулев превратил обращение Попова об отстранении в шоу — Турчак
11:52Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий
11:40На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ
Лента новостейМолния