На Украине почти слепого инвалида хитростью заманили в ряды ВСУ
Пленный украинский военный Юрий Дмитриев рассказал, что его хитростью заманили в ряды Вооруженных сил Украины, передает 13 июля телеканал "Звезда"
На Украине призывнику прислали не повестку, а открытку с предложением явиться в военкомат. Личные данные мужчины якобы потеряли.
Мужчина слеп на один глаз, второй у него видит на 40% после обстрела, причем, своих же украинских боевиков. Он не заподозрил подвоха и решил явиться.
После прохождения медкомиссии его признали годным к службе, инвалид был призван в ряды ВСУ.
После прохождения медкомиссии его признали годным к службе, инвалид был призван в ряды ВСУ.
По его словам, личный состав на 80-85% состоял из людей за 50 лет.
Теперь Дмитриев благодарит российских военнослужащих за спасение - он был ранен после обстрела своих же. Россияне вывели его в безопасное место и оказали помощь.
5 июля, 10:08Особенности украинской мобилизации. Кого Зеленский бросает в последний бойУкраинские города сейчас заметно оживают лишь с наступлением темноты. Днем на улицах и в транспорте можно встретить в основном женщин и детей, но как только вечереет, во дворах раздается шум газонокосилок, на стенах домов появляются рабочие, утепляющие стены, в супермаркетах выстраиваются очереди тоже преимущественно из мужчин