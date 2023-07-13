https://ukraina.ru/20230713/1047989673.html
Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий
Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий - 13.07.2023 Украина.ру
Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий
Российские военнослужащие отразили попытку ВСУ прорвать обору на Запорожском направлении. Об этом заявил врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
2023-07-13T11:52
2023-07-13T11:52
2023-07-13T11:52
новости
россия (рф)
запорожская область
всу
потери всу
евгений балицкий
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Военнослужащие ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, но понесли существенные потери. Основные усилия ВСУ направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки, отметил Балицкий.58-я армия и батальон имени Судоплатова нанесли по противнику огневое поражение. "Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удалось", добавил врио главы региона.Балицкий подчеркнул, что постоянно находится на связи с российскими подразделениями на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Вечером 12 июля командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Сейчас 58-й армией ЮВО командует генерал-лейтенант Денис Лямин, добавил он.
https://ukraina.ru/20230713/1047987214.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия (рф), запорожская область, всу, потери всу, евгений балицкий, запорожское направление
Новости, Россия (РФ), Запорожская область, ВСУ, потери ВСУ, Евгений Балицкий, Запорожское направление
Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий
Российские военнослужащие отразили попытку ВСУ прорвать обору на Запорожском направлении. Об этом заявил врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
Военнослужащие ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, но понесли существенные потери. Основные усилия ВСУ направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки, отметил Балицкий.
"Обстановка остается стабильно напряженной. Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое - Малые Щербаки в Васильевском районе […]В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58 армии и батальона Судоплатова", - написал Балицкий.
58-я армия и батальон имени Судоплатова нанесли по противнику огневое поражение. "Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удалось", добавил врио главы региона.
Балицкий подчеркнул, что постоянно находится на связи с российскими подразделениями на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения.
Вечером 12 июля командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Сейчас 58-й армией ЮВО командует генерал-лейтенант Денис Лямин, добавил он.