Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий - 13.07.2023 Украина.ру
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Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий
Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий - 13.07.2023 Украина.ру
Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий
Российские военнослужащие отразили попытку ВСУ прорвать обору на Запорожском направлении. Об этом заявил врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
2023-07-13T11:52
2023-07-13T11:52
новости
россия (рф)
запорожская область
всу
потери всу
евгений балицкий
запорожское направление
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Военнослужащие ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, но понесли существенные потери. Основные усилия ВСУ направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки, отметил Балицкий.58-я армия и батальон имени Судоплатова нанесли по противнику огневое поражение. "Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удалось", добавил врио главы региона.Балицкий подчеркнул, что постоянно находится на связи с российскими подразделениями на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Вечером 12 июля командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Сейчас 58-й армией ЮВО командует генерал-лейтенант Денис Лямин, добавил он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия (рф), запорожская область, всу, потери всу, евгений балицкий, запорожское направление
Новости, Россия (РФ), Запорожская область, ВСУ, потери ВСУ, Евгений Балицкий, Запорожское направление

Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий

11:52 13.07.2023
 
© Евгений Балицкий телеграм-канал 58-я армия и батальон имени Судоплатова нанесли огонь по ВСУ
 58-я армия и батальон имени Судоплатова нанесли огонь по ВСУ
© Евгений Балицкий телеграм-канал
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Российские военнослужащие отразили попытку ВСУ прорвать обору на Запорожском направлении. Об этом заявил врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
Военнослужащие ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, но понесли существенные потери. Основные усилия ВСУ направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки, отметил Балицкий.
"Обстановка остается стабильно напряженной. Противник пытался прорвать оборону на участке Луговое - Малые Щербаки в Васильевском районе […]В ходе артиллерийского огня противнику нанесено огневое поражение силами нашей 58 армии и батальона Судоплатова", - написал Балицкий.
58-я армия и батальон имени Судоплатова нанесли по противнику огневое поражение. "Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удалось", добавил врио главы региона.
Балицкий подчеркнул, что постоянно находится на связи с российскими подразделениями на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения.
Вечером 12 июля командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Сейчас 58-й армией ЮВО командует генерал-лейтенант Денис Лямин, добавил он.
10:06
Генерал-майор Иван Попов отстранён от командования армиейКомандующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы России, бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев
 
НовостиРоссия (РФ)Запорожская областьВСУпотери ВСУЕвгений БалицкийЗапорожское направление
 
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