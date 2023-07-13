https://ukraina.ru/20230713/1047989673.html

Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий

Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий - 13.07.2023 Украина.ру

Ситуация напряженная, 58-я армия отразила атаку ВСУ на Запорожском направлении - Балицкий

Российские военнослужащие отразили попытку ВСУ прорвать обору на Запорожском направлении. Об этом заявил врио Губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём телеграм-канале

2023-07-13T11:52

2023-07-13T11:52

2023-07-13T11:52

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Военнослужащие ВСУ попытались прорвать оборону на Запорожском направлении, но понесли существенные потери. Основные усилия ВСУ направлены на расширение плацдарма в районе поселка Пятихатки, отметил Балицкий.58-я армия и батальон имени Судоплатова нанесли по противнику огневое поражение. "Потери у противника существенные, достичь своих целей ему не удалось", добавил врио главы региона.Балицкий подчеркнул, что постоянно находится на связи с российскими подразделениями на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Вечером 12 июля командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным "Спартак" заявил, что его отстранили от службы после его доклада о проблемах в армии. Сейчас 58-й армией ЮВО командует генерал-лейтенант Денис Лямин, добавил он.

https://ukraina.ru/20230713/1047987214.html

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новости, россия (рф), запорожская область, всу, потери всу, евгений балицкий, запорожское направление