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ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо

ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо - 13.07.2023 Украина.ру

ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо

Украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо, передает 13 июля РИА Новости

2023-07-13T07:40

2023-07-13T07:40

2023-07-13T07:40

херсонская область

новые регионы

сальдо

всу

новости

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"Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя", - сказал Сальдо.По его словам, большая часть лодок уничтожается еще на воде.При этом, по его словам, взамен убитых украинское командование присылает новых боевиков. "Человеческого ресурса ему не жалко. Такой вот конвейер смерти. И все для того, чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Украины.

https://ukraina.ru/20230707/1047868675.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсонская область, новые регионы, сальдо, всу, новости