ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо - 13.07.2023 Украина.ру
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ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо
ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо - 13.07.2023 Украина.ру
ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо
Украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо, передает 13 июля РИА Новости
2023-07-13T07:40
2023-07-13T07:40
херсонская область
новые регионы
сальдо
всу
новости
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"Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя", - сказал Сальдо.По его словам, большая часть лодок уничтожается еще на воде.При этом, по его словам, взамен убитых украинское командование присылает новых боевиков. "Человеческого ресурса ему не жалко. Такой вот конвейер смерти. И все для того, чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Украины.
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херсонская область, новые регионы, сальдо, всу, новости
Херсонская область, Новые регионы, Сальдо, ВСУ, Новости

ВСУ пытаются высадиться на левый берег Днепра - Сальдо

07:40 13.07.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинские войска продолжают попытки высадиться на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но их методично уничтожают. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо, передает 13 июля РИА Новости
"Противник не прекращает попытки переброски мелких групп в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, но сказать, что он там закрепился, нельзя", - сказал Сальдо.
По его словам, большая часть лодок уничтожается еще на воде.
"Те же боевики, которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах. Дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами, дорога одна - от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными. Поэтому пройти с дач враг никуда не может, и там его личный состав методично уничтожает наша артиллерия", - подчеркнул Сальдо.
При этом, по его словам, взамен убитых украинское командование присылает новых боевиков.
"Человеческого ресурса ему не жалко. Такой вот конвейер смерти. И все для того, чтобы поддерживать в информационном пространстве иллюзию своего присутствия на левом берегу", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под управлением Украины.
7 июля, 12:28
Власти Херсонской области рассказали о зверствах ВСУ в отношении детей Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо 7 июля в своем телеграм-канале заявил, что из-за действий украинских войск за последнее время в регионе погибли пятеро детей
 
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