https://ukraina.ru/20230713/1047983916.html

Осуждение Волынской резни. Будет ли Киев сворачивать культ УПА

Осуждение Волынской резни. Будет ли Киев сворачивать культ УПА - 13.07.2023 Украина.ру

Осуждение Волынской резни. Будет ли Киев сворачивать культ УПА

На этой неделе по всей Польше отмечают 80-летие Волынской резни, в ходе которой украинские националисты убили до 100 тысяч поляков на территории оккупированной нацистами западной Украины.

2023-07-13T07:24

2023-07-13T07:24

2023-07-13T07:24

эксклюзив

украина

польша

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В Польше прошли памятные шествия, а местные власти рекомендовали украинским беженцам держаться от них подальше и не провоцировать поляков в эти дни. Тем не менее, без стычек не обошлось, хотя их удалось оперативно замять, чтобы не портить общую картину польско-украинской дружбы. Памятные мероприятия в Польше проходят как раз на фоне саммита НАТО в Вильнюсе, где президент Польши обнимается с президентом Украины, обещая дальнейшую военную помощь.В День памяти жертв этой бойни 11 июля Сейм Польши единогласно принял резолюцию к 80-летию Волынской резни, в которой присутствует и формулировка, которую переводят, как "украинский геноцид". Однако использован там специфический польский термин ludobojstwo (массовое убийство людей), но его сложно использовать в международных юридических документах.По поводу этой формулировки в польском парламенте уже долгие годы идут прения. Партия экс-президента Леха Качинского ранее предлагала формулировку "этнические чистки с элементами геноцида". Назвать геноцид геноцидом в Польше годами требовала Аграрная партия – ее избиратели преимущественно фермеры восточной Польши, где память о Волынской резне сохранилась отчетливее.Со времен начала Евромайдана, где массовой использовалась символика ОУН-УПА, польские политики и СМИ мучились вопросом: что для поляков важнее – историческая правда или сиюминутные политические интересы, которые часто сводятся к русофобии. Призвать Киев осудить бандеровцев или использовать их против РФ? Официальная Варшава просила граждан не раскачивать эту тему. Еще в 2016 году нижняя палата польского Сейма единогласно приняла резолюцию, называвшую резню геноцидом. Экс-президент Украины Петр Порошенко тогда выразил сожаление. Польский депутат Михал Дворчик, представляя проект постановления, заявил, что украинские власти выстраивают национальную идентификацию на основе действий националистов. Но в этом году польский Сейм решился на ужесточение формулировок и требований к Киеву.Варшава сейчас призывает Киев признать вину за Волынскую резню. "Польско-украинское примирение, которое годами выстраивали представители обоих народов, должно также включать в себя признание вины и увековечение памяти жертв Второй мировой войны", - говорится в новой резолюции. В ней подчеркивается, что бойню спланировали руководители ОУН, а совершили войска ОУН/УПА, "часто поддерживаемые гражданским населением Украины".С другой стороны, говорится в резолюции, особого признания заслуживают те представители украинской нации, которые с риском для жизни выступили против преступлений своих соотечественников. Кто же были эти представители украинской нации, которые с риском для жизни выступили против преступлений бандеровцев? Очевидно, что выступить против них в период оккупации могли только советские украинские партизаны, включая отряды Сидора Ковпака, действовавшие в этом регионе в тот момент. Однако упомянуть их в одобрительном ключе сейчас совершенно недопустимо, как для Варшавы, так и для Киева.Сейм также подчеркнул, что важно "провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида". Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ в ответ на снос памятника УПА в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока монумент не восстановят.При обсуждении резолюции депутат польского Сейма потребовал от Киева отказаться от использования символики ОУН-УПА. "Мы также требуем, чтобы компетентные украинские власти смогли осудить это преступление и отречься от символики, относящейся к тем, кто подпитывал эти преступления", - заявил депутат Збигнев Гирзинский. Означает ли польская резолюция, что Киев теперь должен как-то "прижать" украинских националистов с их культом ОУН-УПА, который вызывает напряженность в отношениях сразу с Польшей, Россией и Израилем? Сомнительно. Украинский национализм еще долго можно использовать для разжигания русофобии, просто теперь его будут активнее "канализировать", ретушируя антипольскую и антисемитскую направленность, подчеркивая антисоветский и антироссийский вектор.В украинских СМИ псевдоисторики теперь чаще будут со ссылками на воспоминания анонимных и умерших свидетелей юлить, рассказывая о "дружбе" отдельных бандеровцев с отдельными поляками, упоминая также нынешнее сотрудничество польских наемников с украинскими националистами в Донбассе. Как в Польше, так и на Украине для затирания противоречий будут использовать давление на СМИ, зачистку неудобных упоминаний в соцсетях. Проще говоря, марши в честь УПА на Украине никуда не денутся, памятники Степану Бандере останутся, улицу Шухевича никто не переименует. Владимир Зеленский сделает вид, что извинился, спрятав смысл в размытых формулировках. Поляки объявят о своей "победе" и призовут население забыть о прошлых обидах и объединиться против России.

https://ukraina.ru/20230712/1047978239.html

https://ukraina.ru/20230712/1047970944.html

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эксклюзив, украина, польша