"Прямая дорога к войне с РФ": Кеннеди-младший раскритиковал идею вступления Украины в НАТО

Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти. Эксперты о том, почему Украину не берут в НАТО

Разочарование, непонимание, досада. Такими словами можно описать общую тональность комментариев вильнюсского саммита НАТО. Фото Зеленского, одиноко стоящего в сторонке от делегатов, красноречиво проиллюстрировало, что в Альянсе приоритетом остается собственная безопасность и ее гарантии не должны быть нарушены войной.