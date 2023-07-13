"Прямая дорога к войне с РФ": Кеннеди-младший раскритиковал идею вступления Украины в НАТО - 13.07.2023 Украина.ру
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"Прямая дорога к войне с РФ": Кеннеди-младший раскритиковал идею вступления Украины в НАТО
"Прямая дорога к войне с РФ": Кеннеди-младший раскритиковал идею вступления Украины в НАТО - 13.07.2023 Украина.ру
"Прямая дорога к войне с РФ": Кеннеди-младший раскритиковал идею вступления Украины в НАТО
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против возможного приема Украины в НАТО, считая это ненужной провокацией. Об этом заявили 12 июля в пресс-службе политика
2023-07-13T07:14
2023-07-13T07:15
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"Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту", - отметили в офисе кандидата.По мнению Кеннеди, прямо сейчас необходимо работать над деэскалацией конфликта, целью которой будет "мир путем переговоров, который уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон".Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который в том числе включает создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления Киева в альянс с двух этапов до одного. При этом конкретных временах рамок по вступлению Украины выработано не было. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, приглашение в альянс Киев получит только тогда, когда все его члены подтвердят, что были выполнены соответствующие условия.
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Украина, НАТО, США, Зарубежье, Новости

"Прямая дорога к войне с РФ": Кеннеди-младший раскритиковал идею вступления Украины в НАТО

07:14 13.07.2023 (обновлено: 07:15 13.07.2023)
 
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© РИА Новости . Михаил Маркив
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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший выступает против возможного приема Украины в НАТО, считая это ненужной провокацией. Об этом заявили 12 июля в пресс-службе политика
"Господин Кеннеди выступает против членства Украины в НАТО. Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту", - отметили в офисе кандидата.
По мнению Кеннеди, прямо сейчас необходимо работать над деэскалацией конфликта, целью которой будет "мир путем переговоров, который уважает безопасность, суверенитет и права обеих сторон".
Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Вильнюсе утвердили пакет многолетней поддержки Украины, который в том числе включает создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления Киева в альянс с двух этапов до одного. При этом конкретных временах рамок по вступлению Украины выработано не было.
По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, приглашение в альянс Киев получит только тогда, когда все его члены подтвердят, что были выполнены соответствующие условия.
Вчера, 21:02
Запад не может рискнуть сохранить Зеленского у власти. Эксперты о том, почему Украину не берут в НАТОРазочарование, непонимание, досада. Такими словами можно описать общую тональность комментариев вильнюсского саммита НАТО. Фото Зеленского, одиноко стоящего в сторонке от делегатов, красноречиво проиллюстрировало, что в Альянсе приоритетом остается собственная безопасность и ее гарантии не должны быть нарушены войной.
 
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