https://ukraina.ru/20230713/1047979114.html

Кирилл Фролов о захвате Киево-Печерской лавры: Лучше потерять здание, чем душу

Кирилл Фролов о захвате Киево-Печерской лавры: Лучше потерять здание, чем душу - 13.07.2023 Украина.ру

Кирилл Фролов о захвате Киево-Печерской лавры: Лучше потерять здание, чем душу

Война на Украине носит религиозный характер войны Святой Руси с Речью Посполитой. Режим Зеленского — нацистский и колониальный. Для него важно уничтожение... Украина.ру, 13.07.2023

2023-07-13T04:11

2023-07-13T04:11

2023-07-13T04:15

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Война на Украине носит религиозный характер войны Святой Руси с Речью Посполитой. Режим Зеленского — нацистский и колониальный. Для него важно уничтожение Киево-Печерской лавры как оплота русского национального самосознания и отправка мощей русских святых в униатский монастырь в Риме, основанный нацистом-духовником Иосифом Слипым. Об этом изданию Украина.ру рассказал глава Ассоциации Православных экспертов, завотделом по взаимодействию с Русской православной Церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов.В Киеве начался второй этап силового захвата лавры: прошло изъятие гостиничных корпусов у канонической Украинской православной церкви. Об этом 11 июля сообщили в Telegram-канале монастыря.— Кирилл Александрович, власти Украины решили отобрать у Украинской православной церкви (УПЦ) Киево-Печерскую лавру. В чем политическая и историческая важность этого монастыря для Зеленского?— Уничтожение Киево-Печерской лавры — это важнейший духовно-политический цивилизационный акт. Во-первых, это не просто первый русский монастырь, основанный при святом князе Ярославе Мудром в XI веке. Это родина русского национального самосознания. И, кстати, в Повести временных лет, написанной монахом лавры Нестором-летописцем, четко запротоколировано, что это русская земля — никакой Украиной и близко не пахнет.Во-вторых, именно в Киево-Печерской лавре появились 2 других манифеста русского национального самосознания. Первый — трактат "Палинодия, или Книга обороны кафолической святой апостольской всходней церкви", который в 1621 году написал архимандрит Киево-Печерской лавры Захария Копыстенский. Там четко и ясно говорится, что в Киеве и Москве живет один православный русский народ.Второй русский национальный манифест, называемый первым черновиком русской истории, — это "Киевский синопсис или повесть о начале славянского народа…". Его написал также архимандрит лавры, принявший православие голландец Иннокентий Гизель. В синопсисе автор предлагает библейскую концепцию происхождения Москвы и опровергает концепцию, взятую украинскими сепаратистами от польских реваншистов. Последняя говорит о том, что якобы украинцы — это настоящие русские, которые переименовались, потому что москали, великороссы, будучи не славянам, а угрофинами и чурками, украли их русское имя.Иннокентий пишет, что Москва основана сыном и Иофета Мосохом и является библейским городом. Понятно, что это метафора, идеологический момент в синопсисе, показывающий, что в сознании русских никакого отделения Москвы от Киева не было, и к ней относились с высочайшим пиететом. Соответственно, это великий русский город. И в 1654 году произошло не объединение Украины с Россией, а воссоединение разделённого русского народа.Поэтому уничтожение лавры для Зеленского и тех, кто строит проект Украины как АнтиРоссии, является важнейшим делом.— Почему Киево-Печерскую лавру забирают у УПЦ постепенно, по частям?— Они хотят это сделать максимально красиво: не просто выгнать монахов, а найти побольше предателей; переманить как можно больше людей на сторону раскольничьих группировок. Сначала предателей искали среди братии лавры, но откликнулся лишь один человек из сотни монахов. Поэтому сейчас киевские приспешники берут корпуса постепенно, а монахов выгонят в ближайшее время.Для начала власти Украины "отжали" резиденцию митрополита Онуфрия, чтобы показать, что он уже в лавру не вернётся. Ранее митрополит пошёл на беспрецедентные уступки укронацистскому режиму за гранью церковных канонов, поставил Украинскую православную церковь на грань раскола, но власть показала, что это не поможет. Идет полное уничтожение православия: сколько не прогибайся — это не даст результатов.Теперь у лавры забрали паломническую гостиницу, чтобы никто не мог приехать из других епархий на защиту святыни. Следующие на очереди — монашеские корпуса. Последними будут выгонять студентов киевских духовных семинарий и академий — и вот здесь они решили внести смуту.— Как именно планируют повлиять на студентов?— Недавно ректор Киевской духовной академии и семинарии, архиепископ Сильвестр (Стойчев) и митрополит Нежинский Климент (Вечерей), которые считаются ещё большими, чем Онуфрий, сторонниками капитуляции перед антихристианской властью Зеленского, посетили особую службу Виктора Еленского. Это главный специалист в уничтожении православия — не униат, но член секты саентологов.[Униаты — последователи церковной Брестской унии 1596 года об объединении православной и католической церквей с подчинением Папе Римскому; признают догматы католической церкви, но с сохранением православных обрядов.]Указанная встреча состоялась пред визитом Зеленского в Турцию, где он не только посетил Эрдогана и забрал нацистов, но и нанес визит патриарху Константинопольскому Варфоломею, который контролируется США.— Зачем Зеленский пошел к Варфоломею?— Ключевой темой их разговора было обсуждение, кому отдать Киево-Печерскую лавру. Монахи на это дело не пошли, а вот студенты киевских духовных школ, как более светские люди, не все из которых принимают монашество, могут согласиться перейти не в ПЦУ, а в Константинопольский патриархат.Такого решения ожидают на основании того, что до 1686 [1688] года Киево-Печерская лавра находилась в прямом подчинении у Константинопольского патриархата, а после вместе с Киевской митрополией на основании церковных канонов была передана Русской православной церкви Московского и всей Великой, Малой и Белой России Патриархата.С точки зрения церковных канонов, переход лавры в ПЦУ или под Константинопольский патриархат — одно и то же, и является расколом. Власть Константинопольского патриархата заканчивается за пределами Стамбула и севера Греции; он не имеет никакого права в лавре что-либо учреждать и вторгаться на территорию, юридически принадлежащую московскому патриархату.— Уйдет ли ректор Киевской духовной академии и семинарии, архиепископ Сильвестр (Стойчев) в Константинопольский патриархат ради того, чтобы остаться в Киево-Печерской лавре?— Не знаю. Будем надеяться, что не уйдет. Пусть лучше киевскую духовную школу выгонят из лавры на улицу, и они по квартирам будут собираться, чем предадут православие; чем сохранят здание, но погубят душу. Пока же Зеленский пытается всех купить, а архиепископ Сильвестр (Стойчев) "шатается" и находится на грани того, чтобы согласиться перейти в Константинопольский патриархат.— Что можете сказать о самом патриархе Варфоломее и его влиянии на Украине?— Варфоломея, на мой взгляд, правильнее будет назвать ересиархом и раскольником. Создав ПЦУ из людей, которые не имеют апостольского преемства, назвав их митрополитами и епископами, он нарушил православное вероучение и церковные каноны. Согласно последним, епископы — это не совсем обычные люди; они имеют право "вязать и решить" грехи людей, рукополагать других священников и так далее. То есть существует некая череда церковных таинств и обрядов, которая идёт к епископам от самих апостолов. У ПЦУ такого нет.Епископы ПЦУ — это, простите, просто мужики, которые одели на себя архиерейские облачения. Например, я пойду в церковный магазин "Софрино", куплю себе митрополичье облачение, одену его, заплачу взятку Варфоломею, и он скажет, что я митрополит Ленинского проспекта.В 20–е годы, но весьма актуально, митрополит Антоний (Храповицкий) писал, что шайка еретиков захватила Фанар — так называется квартал, где находится резиденция Константинопольских патриархов.— Митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снегирев), который находится под домашним арестом за поддержку канонической УПЦ, публично призвал православных сопротивляться безбожной власти Зеленского. Как вы считает мнение одного митрополита что-то значит?— Целый митрополит-проповедник, который критикует решение собора в Феофании и предлагает УПЦ уйти в катакомбы, нежели предать православие — это много, я считаю. На него сейчас ориентируются люди, которые еще не приняли окончательного решения, и, возможно, они не предадут православие, благодаря его призывам.Если мы вспомним историю церкви, то в Малороссии были времена ещё хуже, например, когда с 1612 по 1620 год не было вообще православной иерархии и люди на протяжении 8 лет ездили креститься и венчаться в Восточно-русское государство с центром в Москве, либо в Румынию. Также есть пример из XV века, когда все митрополиты передали православие, а игумен Марк Эфесский боролся за него против Флорентийской унии.— В конце июня глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что между Украиной и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе из Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе мощей, и передаче их Италии, Франции, Германии и Ватикану. Как можете это прокомментировать? Что будет с нашим культурным и духовным наследием?— Сергей Нарышник и его источники заслуживают доверия, тем более они подтверждаются нашими данными. Согласно нашим источникам от православных христиан с Украины, мощи русских святых (Нестора летописца, Ильи Муромца) планируют передать Ватикану. Они будут расположены в Студийском монастыре — в Риме есть униатский монастырь Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).Монастырь основал нацистский преступник, так называемый духовник дивизии СС "Галичина", патриарх УГКЦ Иосиф Слипый. Это будет знак торжества унии над православием. То, что униаты и нацисты получат мощи киево-печерских преподобных — важный символический идейный акт.В России до сих пор главной ключевой угрозой является секулярное сознание. Люди, секулярно мыслящие, не понимают важности подобных символических цивилизационных религиозных шагов. А с Россией борются враги религиозные, идейные — это не только люди, которые работают за деньги. Униаты — это наши верующие враги.Поэтому так важно для них уничтожение Киево-Печерской лавры, и поэтому для них принципиально важно, чтобы мощи русских святых оказались не где-нибудь, а именно в униатском монастыре, основанном Слипым. В то время как дорогие оклады от икон из Киево-Печерской лавры будут отданы в Европейский музей.Режим Зеленского не просто нацистский — он колониальный. Киев сейчас распродаёт остатки промышленных активов и святынь с особым цинизмом.— Расскажите, о влиянии ватиканского трека на ситуацию с православием на Украине, на спецоперацию?— Опасность этого трека недооценивается. Нам говорят, что Ватикан — это мелочь, а это младший партнёр госдепа США, который действует в их парадигме. У них есть специфические методы лести, вербовки, есть свои сторонники, в том числе в православных рядах 5-й колонны.Это люди, которые мечтают вернуть Россию на ситуацию до 24 февраля 2022 года и запустили весь так называемый миротворческий трек Ватикана. Напомню, папа Франциск одновременно отправил трёх кардиналов во Львов, Минск и в Москву в конце июня.Миссия московского посланника Маттео Дзуппизаключалась в том, чтобы Русскую православную церковь втянуть в миротворчество, в остановку СВО. Он должен был получить картинку, когда они со святейшим патриархом Кириллом как бы заодно. И он получил: они встречаются и вместе говорят "мы за мир".Но тут важно прояснить, что патриарх Кирилл говорил: "Мы за справедливый мир", опираясь на Послание патриарха Тихона по поводу Брестского мира. Там четко и ясно сказано, что святая русская церковь не может признать мир, по которому Киев — мать город русских, православная Украина и другие русские земли навсегда отторгаются державой российской — такой "мир" принесёт горе православным.Второй момент: как только Дзуппи вернулся в Ватикан, он отчитался для внешних политических сил — якобы русская церковь поддерживает остановку СВО и спасение антиправославного режима Зеленского. И назвал Россию агрессором, по сути подставляя РПЦ, которая выразила ему солидарность. Вот какую картинку Ватикан дарит миру.— В коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе особая озабоченность выражена по поводу ЧВК в Белоруссии. Америка и Ватикан боятся, что Александр Лукашенко присоединится к СВО, если армия Польши войдет в униатскую Галицию?— Одновременно с поездкой Дзуппи в Москву в конце июня, итальянский архиепископ Паоло Гуджеротти отправился в Минск, где встречался с министром иностранных дел Сергеем Олейником. На приеме в честь своего визита Гуджеротти заявил, что видит Белоруссию мостом между Востоком и Западом. В переводе с ватиканского иезуитского языка на русский это предложение Минску разорвать союз с Россией и вернуться к многовекторности — то есть переориентироваться на Запад. Естественно, без Александра Лукашенко.Высказывания Бержеротти о Белоруссии без Лукашенко опубликованы на сайте белорусских католиков, которые не стесняются называть Россию агрессором и цинично выставляют себя якобы объективными миротворцами.Одновременно Бержеротти встретился с Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Вениамином, который очень жёстко принял итальянца. Митрополит Вениамин выступил против того, что Ватикан воссоздал структуру белорусских униатов. Униаты были и остаются идеологами украинства. Идеологическим центром майдана был Украинский католический университет во Львове, а теперь Ватикан создает такой же в Белоруссии.Бержеротти обещал митрополиту Вениамину, что униатская структура не будет претендовать на на православные храмы, и что белорусские униаты не являются продолжателями Брестской унии 1596 года. Как известно, белорусские малороссийские униаты были возвращены в православие в 1839 году великим человеком в Вильнюсе — митрополитом Иосифом Семашко.Обещать — не значит жениться. После встречи с белорусским митрополитом, Бержеротти пошёл служить белорусским униатам. Максимально развивать эту структуру и готовить почву для свержения Лукашенко. Боевики для этого уже готовятся киевским режимом — это полк имени униатского террориста IX века Кастуся Калиновского.— Давайте подведем итог: что ждет украинское православие в самом ближайшем будущем?— Резюмируя, я могу сказать, что украинство является политическим униатством. Проект украинской поместной церкви сформулировал львовский униатский митрополит Андрей Шептицкий, который в 1912 году написал записку австро-венгерскому императору Францу Иосифу I об отторжении Украины от России, где указал, что это неизбежно произойдет, когда западно-русской церкви навяжут унию. Украинская автокефалия, по его словам, является шагом к унии — ее признание восточными патриархами, оплаченными австро-венгерским правительством, Шептинский обещал обеспечить.Именно это сейчас и происходит: восточная патриархия в лице Варфоломея поддержала Украину, будучи оплаченной только не австро-венграми, а США. Ватикан создал государство Украина как антироссию, он от нее не откажется и все его попытки тактически изобразить из себя миротворца это тоже самообман — как минские, стамбульские и прочие соглашения.Поэтому война на Украине, безусловно, носит религиозный характер войны Святой Руси с Речью Посполитой, войны православия и унии. Скоро выйдет моя книга "Священная война — метафизика СВО", где я объяснил, почему спецоперация — это битва с Речью Посполитой, битва за православие.

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Анна Черкасова

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