https://ukraina.ru/20230713/1047894049.html

Украинцы в межвоенной Польше и их политическое представительство

Украинцы в межвоенной Польше и их политическое представительство - 13.07.2023 Украина.ру

Украинцы в межвоенной Польше и их политическое представительство

Перспективы объединения, в той или иной форме, Украины и Польши, заставляют вспомнить, а был ли у них опыт пусть не равноправного, но сотрудничества? И мы его, к некоторому удивлению, находим в межвоенной Польше, на жёсткий режим которой галичане имеют обыкновение жаловаться

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:00

2023-07-13T08:00

история

история

история украины

галичина

польша

австро-венгрия

выборы

партии

украинцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/08/1047893927_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_b87f91565ce7f583df05f077b6ffc191.jpg

11 июля 1925 года во Львове было создано Украинское национально-демократическое объединение, которое стало крупнейшей украинской партией в межвоенной Польше.Политическое движение украинцев (первоначально – русинов) началось в 1890 году, когда Иван Франко и Михаил Павлык под влиянием Михаила Драгоманова создали во Львове Русско-украинскую радикальную партию (РУРП). Именно один из её лидеров, Юлиан Бачинский, подготовил заявление о "политической самостоятельности украинского народа", которое РУРП приняла на своём съезде в 1895-м.В 1899 году РУРП раскололась. Возникли Украинская социал-демократическая и Украинская национально-демократическая (УНДП) партии. В последнюю перешли, в частности, Иван Франко, Владимир Охримович, Теофил Окуневский, а одним из её лидеров стал Михаил Грушевский, в то время пребывавший во Львове.Партия успешно принимала участие в выборах как имперского парламента в Вене, так и краевых Сеймов Буковины и Галичины и к началу второго десятилетия ХХ века стала главной политической силой украинцев Австро-Венгрии. Представитель этой партии Евгений Петрушевич был главой украинского парламентского представительства в Вене в 1916-1918 годах, а позже возглавил Украинский Национальный Совет (УНС) и провозглашённую этим органом Западно-Украинскую Народную Республику (ЗУНР).Однако после разгрома ЗУНР и польской оккупации Галичины и Волыни взгляды бывших "национал-демократов" на формат борьбы за будущую независимую Украину разделились.Часть членов УНДП ещё в 1919 году приняла решение переименовать политическую силу в Украинскую трудовую партию (УТП), и уже в условиях новой польской власти начала готовиться к парламентской борьбе. А эмигрировавший в Чехословакию Петрушевич в 1920 году создал из бывших офицеров армии УНР и Украинской Галицкой Армии подпольную "Украинскую войсковую организацию" (УВО), которая поставила на борьбу вооружённую.Поначалу более активными были "боевики".В 1921-1922 годах члены УВО, которую к тому времени взял под контроль полковник Евгений Коновалец, занимались активной пропагандистской работой, провоцирующей украинское население Польши к саботажу действий польских властей.25 ноября 1921 года во Львове состоялся первый и самый резонансный террористический акт УВО — неудавшееся покушение на львовского воеводу Казимежа Грабовского и "начальника Польши" Юзефа Пилсудского. Поскольку террористом был бывший офицер УГА и родственник Коновальца Степана Федак (кстати, в будущем — оберштурмфюрер дивизии СС "Галичина"), польские власти объявили УВО открытую войну, руководству организации пришлось срочно перебраться в Берлин.Всего же в 1921-1922 годах было совершено 2300 поджогов объектов польской собственности, зафиксированы десятки нападений на "польских пособников", полицейских и военных.Польские власти ответили массовыми репрессиями — как против подозреваемых в сотрудничестве с УВО, так и против украинского населения Галичины в целом. Было задержано более 20 тысяч человек. Это позволило арестовать практически весь актив боевиков УВО в Галичине.14 марта 1923 года Совет послов Антанты принял решение оставить Восточную Галичину под управлением Польши — в ответ на обещание польского правительства предоставить краю автономию, ввести в административных органах украинский язык и открыть во Львове украинский университет.Летом 1923 года Коновалец собрал в Праге совещание руководящего состава организации, на котором заявил, что "УВО полностью подпадает под влияние германской разведки".А вот создатель УВО, бывший "диктатор" ЗУНР Евгений Петрушевич, ставил на сотрудничество с УССР. Это вызвало кризис в УВО, длившийся более двух лет и закончившийся полным переходом организации под контроль Коновальца.Украинская трудовая партия (бывшая УНДП) поначалу квалифицировала польскую власть на Галичине и Волыни как оккупационную, и признавала законным лишь правительство ЗУНР в эмиграцииДругие политические силы, представлявшие украинское население Галичины и Волыни, признали установленные Варшавой правила игры и приняли участие в парламентских выборах 1922 года.Большинство украинских депутатов Сейма этого созыва — 18 человек — прошли в него по списку Блока национальных меньшинств, созданного Ицхаком Гринбоймом для представительства интересов евреев, немцев, белорусов и украинцев. На выборах в 1922 году Блок получил 19,5% голосов (66 депутатских мандатов) и стал второй по величине партией Сейма.Украинские депутаты этого блока были избраны от воеводств, которые раньше входили в состав Российской империи — Волынского, Полесского и Люблинского, а представитель Луцка Самуил Пидгирский стал главой "Украинской парламентской репрезентации" в Сейме. От Галичины, где подавляющее большинство украинцев выборы 1922 года бойкотировало, было избрано всего 5 украинских депутатов Сейма от мелких крестьянских партий.Основанное 11 июля 1925 года во Львове "Украинское национально-демократическое объединение" (УНДО) было создано на основе Украинской трудовой партии, Украинской партии народной работы и Волынской группы "Украинской парламентской репрезентации". Председателем УНДО был избран Дмитрий Левицкий, который с 1921 года был главным редактором газеты "Діло", печатного органа УТП, и принадлежал в этой партии к "группе политических реалистов".УНДО сразу же взяло под контроль основные культурные и хозяйственные организации украинцев Галичины и Волыни — общество "Просвита", "Рідна школа", "Союз украинок", Ревизионный союз украинских кооперативов, Центросоюз, кооперативный банк "Днестр".Расширение влияния новой партии происходило под мощным медийным прикрытием: газета "Діло" была тогда флагманом украинской журналистики в Польше, на который ориентировались другие украинские СМИ.За короткое время УНДО удалось объединить до 3/4 всех украинских активистов Галичины. Партия пыталась распространить влияние и на Волынь, но вследствие противодействия польских властей это не удалось.Уже первые парламентские выборы, в которых приняло участие УНДО, было для него успешными: в 1928 году партия получила 26 мандатов в Сейме (всего украинцев было избрано 40) и 9 в Сенате (из 11 украинских сенаторов). Представитель УНДО Владимир Загайкевич, стал вице-спикером Сейма, а Левицкий возглавил "Украинско-белорусский клуб" в нижней палате парламента Польши.В конце лета 1930 года Юзеф Пилсудский фактически осуществил в Польше очередной государственный переворот.Под его давлением президент II Речи Посполитой Игнаций Мосьцицкий распустил парламент и назначил новые выборы на ноябрь 1930 года. Этим решила воспользоваться ОУН*, организовав в Галичине массовые акции саботажа и бойкота выборов. Но всё получилось с точностью до наоборот: Пилсудский провёл в Галичине "пацификацию". Подразделения польской полиции и армии были введены в более чем 800 украинских сёл, было арестовано более 2 тысяч человек, ликвидированы украинские организации, сожжено около 500 домов.УНДО и её депутаты антипольскую акцию ОУН публично осудили, это им не помогло.Были арестованы 19 из 26 депутатов Сейма от УНДО, избранных в 1928 году, в том числе и сам Левицкий. Несмотря на это последний был зарегистрирован кандидатом в депутаты Сейма и выиграл выборы, а всего УНДО провело в нижнюю палату парламента Польши 17 депутатов (из 30 избранных туда украинцев). Правда, свой мандат Левицкий получил только 15 июля 1931 года, когда его выпустили под залог в 30 тысяч злотых (огромная для межвоенной Польши сумма).В начале 1935 года Левицкий высказался за конструктивное сотрудничество с государством на основе удовлетворения справедливых потребностей украинцев. Идею "нормализации" поддержали верхи украинских финансово-экономических и культурно-просветительных учреждений, епископат греко-католической церкви.В результате "соглашения о нормализации", действие которого распространялось только на Восточную Галичину, украинские хозяйствующие субъекты в этой части Польши получили большие кредиты от государственных банков, из концлагеря в Берёзе Картузской и других мест заключения были освобождены многие члены УВО и ОУН*.Правда, обязательства о создании украинских педагогических лицеев и увеличении количества украинцев в наблюдательных советах школ и местном самоуправлении так и не были выполнены.Соглашение было подписано накануне очередных парламентских выборов в Польше, которые состоялись в начале сентября 1935 года. Хотя представительство украинцев в парламенте уменьшилось, зато теперь почти все депутаты и сенаторы были выдвиженцами УНДО: в Сейме таких было 13 из 14, в Сенате — 4 из 5. Правда, Левицкого польские власти к выборам не допустили, и 12 октября он подал в отставку с поста председателя УНДО, обвинив новых депутатов Сейма от своей партии в "соглашательстве с властями" из-за голосований за госбюджет и военные законы.Новый председатель УНДО Василий Мудрый стал вице-спикером Сейма, а представитель этой партии Антин Горбачевский — вице-спикером Сената.После внеочередных парламентских выборов в начале ноября 1938-го, на которых УНДО опять получило 13 мандатов в Сейме, более радикальными стали как украинцы, так и поляки.Польское правительство фактически признало национальные меньшинства угрозой для государства, и начало реализацию программы "усиления польскости восточных воеводств" (кстати, именно в рамках этой программе в военном лагере под Львовом в августе 1939-го оказался краковский студент Кароль Войтыла, будущий папа Римский Иоанн Павел II). А украинские депутаты, в свою очередь, внесли в Сейм закон об автономии Галичины и Волыни, который был провален.В декабре 1938 года председатель УНДО Василий Мудрый объявил "соглашение о нормализации" недействительным. Он попытался спасти партию, договорившись с частью внутренней оппозиции, вследствие чего Дмитрий Левицкий в январе 1939-го стал одним из заместителей председателя УНДО. Но вот спасти Польшу не мог уже никто.21 (по другим данным — 25) сентября 1939 года в уже советском Львове "Украинское национально-демократическое объединение" официально объявило о своём роспуске.* — организация запрещённая в Российской Федерации

https://ukraina.ru/20190829/1024766851.html

https://ukraina.ru/20230614/1047124265.html

https://ukraina.ru/20190730/1024437460.html

https://ukraina.ru/20220916/1038812314.html

https://ukraina.ru/20230519/1046290588.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история украины, галичина, польша, австро-венгрия, выборы, партии, украинцы