https://ukraina.ru/20230712/1047968906.html

Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов

Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов - 12.07.2023 Украина.ру

Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 12 июля прокомментировал передачу командиров "Азов"* Киеву, передает телеграм-канал "Вы слушали Маяк"

2023-07-12T14:53

2023-07-12T14:53

2023-07-12T14:53

"азов"

украина

турция

эрдоган

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новости

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"[Президенту Турции Реджепу Тайипу]Эрдогану они надоели, он их и сдал на утилизацию. Позиция Эрдогана - это лидер независимого государства, которое работает в интересах своего государства, не наших интересах. Поэтому его позиция - это позиция лидера государства. Другом он нашим никогда не был и вряд ли будет. У него четко стоят задачи, и он их выполняет", - сказал депутат.Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции.В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.На прошлой неделе Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с Эрдоганом. После украинский лидер написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.*запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20230710/1047908683.html

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"азов", украина, турция, эрдоган, зарубежье, новости