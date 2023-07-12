https://ukraina.ru/20230712/1047968906.html
Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов - 12.07.2023 Украина.ру
Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 12 июля прокомментировал передачу командиров "Азов"* Киеву, передает телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
2023-07-12T14:53
2023-07-12T14:53
2023-07-12T14:53
"азов"
украина
турция
эрдоган
зарубежье
новости
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"[Президенту Турции Реджепу Тайипу]Эрдогану они надоели, он их и сдал на утилизацию. Позиция Эрдогана - это лидер независимого государства, которое работает в интересах своего государства, не наших интересах. Поэтому его позиция - это позиция лидера государства. Другом он нашим никогда не был и вряд ли будет. У него четко стоят задачи, и он их выполняет", - сказал депутат.Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции.В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.На прошлой неделе Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с Эрдоганом. После украинский лидер написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.*запрещенная в РФ террористическая организация.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
"азов", украина, турция, эрдоган, зарубежье, новости
Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 12 июля прокомментировал передачу командиров "Азов"* Киеву, передает телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
"[Президенту Турции Реджепу Тайипу]Эрдогану они надоели, он их и сдал на утилизацию. Позиция Эрдогана - это лидер независимого государства, которое работает в интересах своего государства, не наших интересах. Поэтому его позиция - это позиция лидера государства. Другом он нашим никогда не был и вряд ли будет. У него четко стоят задачи, и он их выполняет", - сказал
депутат.
Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции.
В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
На прошлой неделе Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с Эрдоганом. После украинский лидер написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.
*запрещенная в РФ террористическая организация.