Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов - 12.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230712/1047968906.html
Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов - 12.07.2023 Украина.ру
Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 12 июля прокомментировал передачу командиров "Азов"* Киеву, передает телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
2023-07-12T14:53
2023-07-12T14:53
"азов"
украина
турция
эрдоган
зарубежье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_651:132:2637:1249_1920x0_80_0_0_5a3b967734995a21dd37d77246b5b823.jpg.webp
"[Президенту Турции Реджепу Тайипу]Эрдогану они надоели, он их и сдал на утилизацию. Позиция Эрдогана - это лидер независимого государства, которое работает в интересах своего государства, не наших интересах. Поэтому его позиция - это позиция лидера государства. Другом он нашим никогда не был и вряд ли будет. У него четко стоят задачи, и он их выполняет", - сказал депутат.Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции.В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.На прошлой неделе Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с Эрдоганом. После украинский лидер написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.*запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20230710/1047908683.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_454743040f6d6ab9bbc8ff2f4ac1ff94.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"азов", украина, турция, эрдоган, зарубежье, новости
"Азов", Украина, Турция, Эрдоган, Зарубежье, Новости

Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов

14:53 12.07.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 12 июля прокомментировал передачу командиров "Азов"* Киеву, передает телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
"[Президенту Турции Реджепу Тайипу]Эрдогану они надоели, он их и сдал на утилизацию. Позиция Эрдогана - это лидер независимого государства, которое работает в интересах своего государства, не наших интересах. Поэтому его позиция - это позиция лидера государства. Другом он нашим никогда не был и вряд ли будет. У него четко стоят задачи, и он их выполняет", - сказал депутат.
Глава ДНР Денис Пушилин осенью прошлого года заявлял, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и президент Турции.
В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
На прошлой неделе Зеленский прибыл в Турцию, где провел переговоры с Эрдоганом. После украинский лидер написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова" в нарушение существующих договоренностей напрямую связано с провалами в контрнаступлении Украины.
*запрещенная в РФ террористическая организация.
Бойцы спецназа МВД Чечни в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
10 июля, 07:43
Делимханов рассказал о незавидном будущем вернувшихся на Украину главарей Азова*Депутат Госдумы Адам Делимханов, 9 июля комментируя в телеграм-канале решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"*, заявил, что на поле боя "азовцев" ждет "билет в один конец"
 
"Азов"УкраинаТурцияЭрдоганЗарубежьеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:33Алексей Леонков: После обстрела Токмака кассетными снарядами шансы солдат ВСУ выживать в бою сократились
15:32Володин поручил организовать выставку разбитой натовской техники в Москве
15:27"Лондон хочет поджечь всё". Как Великобритания действует на Балканах
15:13Столтенберг: победа Путина станет трагедией для Киева и ослабит НАТО
15:11Столтенберг открыл заседание Совета НАТО-Украина
15:09Как разложить реваншистское движение на Украине и русифицировать новые регионы - Ищенко. Видео
14:53Президент Турции сдал азовцев* Киеву на утилизацию - депутат Картаполов
14:36"Рассуждали, что же делать с Украиной". Нарышкин провёл телефонный разговор с главой ЦРУ
14:30Зеленский оценил результаты саммита НАТО и снова попросился в Альянс
14:13Лидеры НАТО не понимают сути российско-китайских отношений — Песков
14:00"Чрезвычайно ошибочно": Кремль отреагировал на предоставление гарантий безопасности Украине
13:59"Пусть покажет, что Украина принадлежит НАТО". Запад ждет от Зеленского благодарности - Уоллес
13:41NYT: администрация Байдена тайно обсуждает поставки Украине ракет ATACMS
13:36"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП Bradley
13:34"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС
13:20Литовский парламентарий назвал условия приема Украины в НАТО "сказкой без конца"
13:15Дуда испугался "вагнеровцев" и созывает Совет нацбезопасности после саммита НАТО
13:12Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике
13:09Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО
13:01Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход"
Лента новостейМолния