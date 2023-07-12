Зеленский оценил результаты саммита НАТО и снова попросился в Альянс
© Инсайдер UA телеграм-каналВладимир Зеленский
© Инсайдер UA телеграм-канал
Украинский лидер Владимир Зеленский 12 июля на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что считает результаты саммита, на котором Украину не пригласили в альянс, "хорошими"
"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными", - сказал он и улыбнулся Столтенбергу.
Ранее лидеры стран НАТО утвердили пакет поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного.
По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
13:59"Пусть покажет, что Украина принадлежит НАТО". Запад ждет от Зеленского благодарности - УоллесУкраине следует скрывать свое недовольство и разочарование по поводу формулировок о вступлении в НАТО. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на полях саммита НАТО в Вильнюсе, пишут журналисты издания Politico