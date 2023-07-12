https://ukraina.ru/20230712/1047968362.html

Зеленский оценил результаты саммита НАТО и снова попросился в Альянс

Зеленский оценил результаты саммита НАТО и снова попросился в Альянс - 12.07.2023 Украина.ру

Зеленский оценил результаты саммита НАТО и снова попросился в Альянс

Украинский лидер Владимир Зеленский 12 июля на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что считает результаты саммита, на котором Украину не пригласили в альянс, "хорошими"

2023-07-12T14:30

2023-07-12T14:30

2023-07-12T14:30

нато

украина

владимир зеленский

саммит

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новости

зарубежье

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"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, они были бы идеальными", - сказал он и улыбнулся Столтенбергу.Ранее лидеры стран НАТО утвердили пакет поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

https://ukraina.ru/20230712/1047967847.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, украина, владимир зеленский, саммит, столтенберг, новости, зарубежье