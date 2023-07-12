Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике - 12.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230712/1047963999.html
Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике
Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике - 12.07.2023 Украина.ру
Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике
Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться приглашения в НАТО даже после подписанной итоговой декларации. Свои "надежды" Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале 12 июля
2023-07-12T13:12
2023-07-12T13:12
новости
украина
нато
зарубежье
саммит
вильнюс
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047964152_35:41:722:427_1920x0_80_0_0_7a2ccdaf2ea9c6b5fd9477eb5cc895c3.jpg.webp
Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор рассчитывает получить приглашение в НАТО. Страны НАТО подписали итоговое коммюнике в первый день саммита, 11 июля, без каких-либо четких формулировок по Украине. Однако у Зеленского на повестке дня 12 июля – снова приглашение в НАТО. О планах Зеленский написал в телеграм-канале.Зеленский назвал три приоритета на сегодняшний день саммита: новые пакеты военной помощи, приглашение в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.В своём телеграм-канале Зеленский ранее высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия.Зеленский настолько остался недоволен предварительным текстом итоговой декларации саммита НАТО, что попытался убедить союзников в НАТО переписать текст, прибегнув в "жесткой дипломатии", отметили журналисты британской газеты The Guardian.После того, как лидеры государств-участников Альянса подписали декларацию, в ней не оказалось чёткого графика или условий членства Украины.Журналисты The Guardian отметили, что "разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и пожаловался на то, что "не было готовности" пригласить его страну присоединиться".
https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0c/1047964152_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_e1d3d459a50a79d31d76cad7b48718bb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нато, зарубежье, саммит, вильнюс, владимир зеленский
Новости, Украина, НАТО, Зарубежье, саммит, Вильнюс, Владимир Зеленский

Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике

13:12 12.07.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться приглашения в НАТО даже после подписанной итоговой декларации. Свои "надежды" Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале 12 июля
Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор рассчитывает получить приглашение в НАТО. Страны НАТО подписали итоговое коммюнике в первый день саммита, 11 июля, без каких-либо четких формулировок по Украине. Однако у Зеленского на повестке дня 12 июля – снова приглашение в НАТО. О планах Зеленский написал в телеграм-канале.
Зеленский назвал три приоритета на сегодняшний день саммита: новые пакеты военной помощи, приглашение в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.
"Второе - считаю, это приглашение в НАТО. Нуждаемся в понимании, что у нас есть это приглашение к тому времени, когда ситуация безопасности это позволит", - написал Зеленский.
В своём телеграм-канале Зеленский ранее высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия.
Зеленский настолько остался недоволен предварительным текстом итоговой декларации саммита НАТО, что попытался убедить союзников в НАТО переписать текст, прибегнув в "жесткой дипломатии", отметили журналисты британской газеты The Guardian.
После того, как лидеры государств-участников Альянса подписали декларацию, в ней не оказалось чёткого графика или условий членства Украины.
Журналисты The Guardian отметили, что "разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и пожаловался на то, что "не было готовности" пригласить его страну присоединиться".
- РИА Новости, 1920, 12.07.2023
09:34
Саммит НАТО: победители и проигравшиеСаммит НАТО в Вильнюсе завершается. Заключительная декларация согласована. Участники разъезжаются. Можно подвести итоги.
 
НовостиУкраинаНАТОЗарубежьесаммитВильнюсВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:36"Какие красавцы!" Симоньян предложила помощь в закрытии кредитов бойцам, захватившим БМП Bradley
13:34"Пейте море": Захарова высмеяла слова фон дер Ляйен об условиях вступления Украины в ЕС
13:20Литовский парламентарий назвал условия приема Украины в НАТО "сказкой без конца"
13:15Дуда испугался "вагнеровцев" и созывает Совет нацбезопасности после саммита НАТО
13:12Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике
13:09Захарова помогла "глупышу" Кулебе разобраться, чего от Украины хотят в НАТО
13:01Цена евроатлантического выбора: неужели Зеленского готовят "на выход"
13:00Тихие дебаты о дальнобойных ракетах, провал ВСУ, новые запреты. Главное на Украине на 13:00 12 июля
12:53Александр Кофман: Как бы нам не отправили новую войну "в посылке"
12:21Кулеба так и не понял, какие условия поставили в НАТО перед Украиной
12:05Декларацию о гарантиях безопасности Украине могут подписать Польша и Румыния - Reuters
11:59Небензя: бездействие Запада по "Северным потокам" - попытка замести следы
11:57Польские депутаты призвали Киев "отречься от нацистской символики"
10:53Сейм Польши принял постановление о памяти жертв Волынской резни
10:39Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала украинского контрнаступления
10:36Договорились договариваться. Итоги визита министра финансов США в Китай
10:31Михаил Шпир: кто он
10:25Где ВСУ ударят кассетными боеприпасами и что Россия сделает с азовцами* на Украине - Живов. Видео
10:20Трамп: решение Байдена о передаче кассетных боеприпасов Киеву втягивает США в третью мировую войну
10:10Смерть на Украину придет с неба. НАТО поддержала самолетную коалицию и дает ракеты
Лента новостейМолния