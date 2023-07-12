https://ukraina.ru/20230712/1047963999.html

Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике

Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике - 12.07.2023 Украина.ру

Зеленский пытается получить приглашение в НАТО после подписанного коммюнике

Президент Украины Владимир Зеленский пытается добиться приглашения в НАТО даже после подписанной итоговой декларации. Свои "надежды" Зеленский опубликовал в своём телеграм-канале 12 июля

2023-07-12T13:12

2023-07-12T13:12

2023-07-12T13:12

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владимир зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор рассчитывает получить приглашение в НАТО. Страны НАТО подписали итоговое коммюнике в первый день саммита, 11 июля, без каких-либо четких формулировок по Украине. Однако у Зеленского на повестке дня 12 июля – снова приглашение в НАТО. О планах Зеленский написал в телеграм-канале.Зеленский назвал три приоритета на сегодняшний день саммита: новые пакеты военной помощи, приглашение в НАТО и гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.В своём телеграм-канале Зеленский ранее высказал недовольство касательно того, что НАТО не приглашают Украину, а придумывают какие-то условия.Зеленский настолько остался недоволен предварительным текстом итоговой декларации саммита НАТО, что попытался убедить союзников в НАТО переписать текст, прибегнув в "жесткой дипломатии", отметили журналисты британской газеты The Guardian.После того, как лидеры государств-участников Альянса подписали декларацию, в ней не оказалось чёткого графика или условий членства Украины.Журналисты The Guardian отметили, что "разочарованный украинский президент обвинил Джо Байдена и других лидеров, присутствовавших на саммите в столице Литвы Вильнюсе, в проявлении неуважения и пожаловался на то, что "не было готовности" пригласить его страну присоединиться".

https://ukraina.ru/20230712/1047958930.html

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новости, украина, нато, зарубежье, саммит, вильнюс, владимир зеленский