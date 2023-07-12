https://ukraina.ru/20230712/1047963769.html

Кулеба так и не понял, какие условия поставили в НАТО перед Украиной

Кулеба так и не понял, какие условия поставили в НАТО перед Украиной - 12.07.2023 Украина.ру

Кулеба так и не понял, какие условия поставили в НАТО перед Украиной

Пока нет ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО. Об этом заявил в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

2023-07-12T12:21

2023-07-12T12:21

2023-07-12T12:21

новости

дмитрий кулеба

мид украины

нато

украина

членство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102876/99/1028769914_0:0:854:480_1920x0_80_0_0_d23b2caeb31e085908a531b3f8cdb7ab.jpg

Условия для будущего вступления Украины в НАТО пока неизвестны, сказал Кулеба. Какие это условия, и кем они должны быть сформулированы - неясно, добавил дипломат.По его словам, все условия для того, чтобы Украина стала членом Альянса, выполнены. Однако, у Киева и стран-участников НАТО по этому вопросу принципиально разные позиции, отметил Кулеба.По мнению Кулебы, наиболее консервативно настроенными по поводу будущего членства Украины в НАТО были США и Германия. В то же время, по его словам, Вашингтон и Берлин сыграли важную роль в "приглашении" Украины в Альянс.Президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне назвали разочарованным, а его попытку добиться членства Украины в НАТО - отчаянной и последней. Об этом 11 июля написала британская газета The Guardian.Ранее сообщалось, что члены Альянса на саммите в Вильнюсе представят декларацию, которая определит индивидуальные обязательства стран в отношении Украины. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО.Агрессивные решения саммита НАТО в Вильнюсе не пошатнут уверенность России в правильности своих действий, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Нет никаких сомнений, что задачи специальной военной операции будут полностью выполнены, отметил дипломат.По словам дипломата, саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность Альянса на сосредоточение войск на рубежах России. Он добавил, что "на борьбу с нашей страной брошены все ресурсы блока".

https://ukraina.ru/20230712/1047959387.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий кулеба, мид украины, нато, украина, членство