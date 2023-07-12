Кулеба так и не понял, какие условия поставили в НАТО перед Украиной
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
Пока нет ясности относительно условий будущего членства Украины в НАТО. Об этом заявил в интервью министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Условия для будущего вступления Украины в НАТО пока неизвестны, сказал Кулеба. Какие это условия, и кем они должны быть сформулированы - неясно, добавил дипломат.
"Неизвестно. Нет. Вот в этом и проблема. То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?", - сказал Кулеба.
По его словам, все условия для того, чтобы Украина стала членом Альянса, выполнены. Однако, у Киева и стран-участников НАТО по этому вопросу принципиально разные позиции, отметил Кулеба.
"Еще раз наша позиция: существуют все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция - что есть какие-то условия, которые нужно выполнить", - подчеркнул министр.
По мнению Кулебы, наиболее консервативно настроенными по поводу будущего членства Украины в НАТО были США и Германия. В то же время, по его словам, Вашингтон и Берлин сыграли важную роль в "приглашении" Украины в Альянс.
"Зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль в том, чтобы слово "приглашение" вообще появилось в тексте. Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не сопротивлялась. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое", - добавил глава МИД.
Президента Украины Владимира Зеленского в Лондоне назвали разочарованным, а его попытку добиться членства Украины в НАТО - отчаянной и последней. Об этом 11 июля написала британская газета The Guardian.
Ранее сообщалось, что члены Альянса на саммите в Вильнюсе представят декларацию, которая определит индивидуальные обязательства стран в отношении Украины. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО.
Агрессивные решения саммита НАТО в Вильнюсе не пошатнут уверенность России в правильности своих действий, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Нет никаких сомнений, что задачи специальной военной операции будут полностью выполнены, отметил дипломат.
По словам дипломата, саммит НАТО в Вильнюсе показал нацеленность Альянса на сосредоточение войск на рубежах России. Он добавил, что "на борьбу с нашей страной брошены все ресурсы блока".