https://ukraina.ru/20230712/1047959741.html

Смерть на Украину придет с неба. НАТО поддержала самолетную коалицию и дает ракеты

Смерть на Украину придет с неба. НАТО поддержала самолетную коалицию и дает ракеты - 12.07.2023 Украина.ру

Смерть на Украину придет с неба. НАТО поддержала самолетную коалицию и дает ракеты

Мультимедийное издание Украина.ру среди всего того словесного потока, исторгаемого на саммите НАТО в Вильнюсе, в первую очередь интересует все, что касается Украины и России

2023-07-12T10:10

2023-07-12T10:10

2023-07-12T11:30

эксклюзив

владимир скачко

нато

сша

россия (рф)

украина

германия

франция

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Потому что именно Украину НАТО по наводке США уже использует и впредь собирается использовать как главный инструмент (таран, плацдарм и полигон) для войны против России. Вообще весь этот саммит назвали «подготовкой коллективной войны НАТО с Россией». И следовательно, главному ударному механизму — неонацистской Украине — отвели на саммите немалое время.Уже во вступительной речи генсек НАТО Йенс Столтенберг коснулся украинской проблематики:— главная цель НАТО — чтобы Украина, будучи демократической нацией Европы, победила, иначе никаких гарантий безопасности быть не может;— 12 июля 2023 года состоится инаугурационный саммит совета Украина — НАТО (СУН), и на нем будет предложен план вхождения Украины в НАТО;— предложено отменить для Украины план действий по вступлению (ПДЧ) в Альянс, что позволит ей сократить процесс возможного вступления;— НАТО наблюдает за действиями России на Запорожской АЭС и осуждает размещение тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, ибо оттуда может исходить угроза и Украине;— НАТО признает наличие у Украины больших проблем при проведении контрнаступления, а значит, на этом фоне Альянс должен усилить и усилит военную поддержку Киева;— Киев получает кассетные боеприпасы из-за «колоссальной» нужды в обычных снарядах, так как страны НАТО опустошили свои запасы.И под этот запев саммит НАТО уже в первый день работы, с одной стороны, назвал Россию «самой серьезной угрозой безопасности в Евро-Атлантическом регионе». И лидеры НАТО отметили, что Альянс хоть и не стремится к конфронтации с Россией (потому как страшно), но не могут считать ее партнером из-за проводимой российскими властями политики. Плюс, конечно же, США не велят. Президент этой страны Джо Байден не зря же продрался сквозь свою старческую деменцию и приперся в Европу привычно помахать хлыстом для пущей дисциплинированности холопов, пардон, сателлитов-союзников. При этом страны НАТО согласовали новые цели по инвестициям в оборону на уровне обязательного минимума — 2% ВВП. Также утвержден план развертывания 300 тыс. военных на восточном фланге и значительного расширения оборонных закупок.С другой — НАТО, во-первых, утвердила план-пакет помощи и многолетней поддержки Украины, предполагающий упрощенный путь Киева в НАТО. Цель — полностью и окончательно перестроить сектор обороны и безопасности Украины по стандартам НАТОВо-вторых, упрощен процесс вступления Украины в Североатлантический альянс: процедура пройдет в один этап, а не в два. И действительно, для Киева отменен обязательный для всех остальных ПДЧ.Во-третьих, принято решение учредить Совет НАТО — Украина, где Киев будет заседать на равных правах с членами организации. И первое заседание совета пройдет с участием фюрера неонацистского режима и президента Украины Владимира Зеленского.Во всем этом милитаристском глянце и гламуре есть, правда, одно маленькое, но, пожалуй, самое важное «но»: никакие конкретные сроки возможного очленения Украины не называются. В коммюнике просто отмечено: приглашение Киеву направят, «когда союзники согласятся и будут выполнены условия». Зеленский по этому поводу уже и в падучей недовольства бился, и разочарованность принца датского демонстрировал при всех, бесцельно и одиноко шляясь по саммиту, и в призывах «пропало все, и надо что-то делать» заходился.Однако, чтобы подсластить пилюлю пролета, на саммите НАТО было решено: в помощь Украине в ее борьбе с Россией по заданию Запада вспомогательно-спасительная смерть придет с небес. И для начала Украина и еще 11 стран подписали меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. А и. о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что подготовка начнется в конце лета. В коалицию для организации обучения вошли Украина, Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Обучение будет происходить за пределами Украины, и страны согласились обучать технический персонал. Например, Румыния намерена открыть центр по обучению пилотов F-16.Это так называемая «самолетная», или «истребительная коалиция», которой Зеленский начал бредить еще в мае этого года, когда посетил саммит стран Северной Европы в Хельсинки, а потом, как заправская «королева попрошаек» (так его американцы точно и любовно назвали) ломанулся в Нидерланды, Ватикан, Италию, Германию, Францию и Великобританию. Ее Зеленский задумал по примеру уже созданной «танковой коалиции» с целью получения от западных стран боевой авиации. Теперь нужны боевые самолеты, заявил Зеленский на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем.Тогда, как известно, Зеленский выполнял триединую задачу, напрямую связанную с успехом контрнаступления, которое, по мнению многих, тогда уже было на мази. Многие тогда даже предположили, что Зеленский, не исключено, и сдрыснул из страны, когда "контрнаступ" начался на многих участках СВО, чтобы, во-первых, подстелить соломку под падение из-за провала операции. Дескать, вы же понимаете, меня не было в стране, а они, собаки такие безрукие, начали без меня и напортачили.Во-вторых, Зеленский однозначно отбыл в Европу, чтобы выпросить еще больше оружие и военной техники. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба тогда же назвал цель европейского турне Зеленского — "собрать оружие для контрнаступления". "Президент не ездит за границу, если нет решений по конкретным военным пакетам. Это его принципиальная позиция", — сказал Кулеба.В-третьих, самой важной была "истребительная коалиция" с рядом стран: "Мы работаем над созданием такого объединения из стран, которые готовы передать ВСУ современные западные самолеты".И самолеты забрезжили таки на горизонте Украины. Хотя бы потому, что лидеры Франции Эмманюэль Макрон и Великобритании Риши Сунак заявили, что готовы учить у себя украинских пилотов. А раз будут пилоты, то появятся и самолеты. Обязательно. К тому же война России объявлена на уничтожение.Второй момент: тогда же, в мае, Париж и Лондон пообещали Киеву и беспилотники (БПЛА), и ракеты дальнего действия, которые гарантированно перенесут боевые действия на территорию "материковой" России, если Украина получит такой заказ и приказ. Частично это уже и происходит в Белгородской, Брянской и Курской областях, не говоря уже о "новых" российских территориях. Потому что Великобританий уже поставила такие ракеты Storm Shadow:А на этом саммите не успел туда приехать президент Франции Эммануэль Макрон, как сразу объявил о передаче ВСУ ракет дальнего радиуса действия SCALP. Всего, по данным СМИ, Париж может поставить Киеву до 50 таких ракет. "Мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию. Мы приняли решение о поставке новых ракет, позволяющих наносить удары вглубь", — сказал он.Ракеты SCALP — французский аналог британской ракеты Storm Shadow, имеют дальность, сравнимую с таковой от Запорожья до Ростова-на-Дону. Носителями их станут украинские самолеты.И вот ее основные характеристики: масса — 1400 кг, скорость — 800 км/ч, дальность поражения — 400 км, боевой заряд — 300 кг.И российским войскам СВО, похоже, действительно не остается ничего другого, как снимать эти SCALP вместе с головой. Как со Storm Shadow. Российские ПВО уже имеют опыт борьбы с британскими ракетами подобного класса. Одну из них недавно захватили в зоне СВО в качестве трофея. Значит, и по французским ракетам, как и по британским, прекрасно отработают "Тор-М2", "Бук-М2", "Бук-М3".Но беда-то в том, что 100% гарантии поражения нет ни по одному виду ракет, поэтому SCALP будут представлять реальную опасность как для военных, так и для гражданских объектов.Кроме того, Россия ответит и, ракетами, и самолетами. Речь же не только о том, что Россия устами министра обороны Сергея Шойгу уже предупредила страны НАТО: в случае прилета иностранной ракеты по территории России, страна — производитель изделия получит ответ "по центрам принятия решений".Первый заместитель гендиректора корпорации "Ростех" Владимир Артяков уже сообщил о наращивании выпуска истребителей Су-34 и Су-35 для нужд СВО. Их производство увеличено вдвое. И, по словам Артякова, Су-30, Су-34 и Су-35 очень эффективны на линии соприкосновения и в значительной степени помогают выполнению задач СВО. А значит, на головы бойцов прилетит с неба и с Украины, и по Украине.А вот немцы оказались хитрее. Они пошли вслед за американцами, которые пока не поставил в Украину оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью действия 300 км, и тоже отказались от поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе подтвердил: "Если это делают отдельные партнеры, это их суверенное решение. Мы не намерены менять нашу позицию".Дальнобойные ракеты Taurus -- с радиусом поражения 500 км. И по данным СМИ, они могли подойти к истребителям F-16, которые должны в будущем поставить Киеву. Но теперь, может, обойдется. А канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос о возможных поставках Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, объяснил, почему Берлин тормозит: он не хочет передавать оружие, которое можно использовать для ударов по территории России.Но Украина, как видим, -- не Германия, а Зеленский – даже не Шольц…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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эксклюзив, владимир скачко, нато, сша, россия (рф), украина, германия, франция