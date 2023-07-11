https://ukraina.ru/20230711/1047950051.html

"Смерть под ногами на десятилетия". Эксперты о передаче кассетных бомб ВСУ

"Смерть под ногами на десятилетия". Эксперты о передаче кассетных бомб ВСУ - 11.07.2023 Украина.ру

"Смерть под ногами на десятилетия". Эксперты о передаче кассетных бомб ВСУ

В конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM

2023-07-11T16:55

2023-07-11T16:55

2023-07-11T16:55

эксклюзив

сша

украина

нато

россия (рф)

владимир зеленский

кассетные боеприпасы

всу

артиллерия

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Эти кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера — от нескольких десятков до 600 и более. Часть из них не срабатывает по техническим причинам.Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей в течение долгого времени после завершения боевых действий.В то же время даже в США, в рядах республиканцев, нашлись противники передачи Украине кассетных бомб.Эксперты и лидеры мнений в своих соцсетях объяснили, чем опасно такое оружие, а также почему мы сейчас видим двойную американскую мораль в действии.Общественный деятель Александр Скубченко:Обеспокоенности о последствиях использования кассетных бомб для гражданских не перевешивают тревоги о победе России в украинском конфликте — Пентагон о передаче Украине кассетных боеприпасов.Прямым текстом: победа России перевешивает любое количество жертв среди мирного населения Украины. То есть США готовы уничтожить хоть всё население Украины ради поражения России. У Зеленского это называют "стратегическим партнёрством".Я же, как и все, у кого голова на месте, называю это оккупацией. В НАТО не берут, НАТО воевать за Украину не намерено, и жизни украинцев НАТО в своей войне с Россией щадить не будет. С такими "партнёрами" Украине и врагов не нужно.Общественный деятель Татьяна Поп:США заявили о том, что "помогут" ВСУ кассетным бомбами.Даже прихлебатели США такие как Германия, Испания, Австрия и сама ООН вздыбились и заявили свой протест решению американцев поставить "кассете" Украине.Америка будет поставлять то, что не столько имеет военное значение, сколько принесёт увечья и смерти простому гражданскому населению, обычным людям. Причём, с обеих сторон.Эти бомбы могут убивать или калечить гражданских лиц ещё долгое время после окончания военных действий – десятилетиями. А их обнаружение и ликвидация требуют больших затрат, что в данной ситуации вообще маловероятно для нищей страны.Это – снаряды исключительно против гражданских, оружие против мирных, бомба для воспроизводства калек. Как можно радоваться поставкам кассетных снарядов? Прошлась по укропабликам – как будто навестила психбольницу. Больше угнетает, что из орущих "Ура!", никто не задаётся вопросом – а зачем это делают США?Это поможет ВСУ продвигать фронт? Нет. Всё, в чем эффективны данные снаряды, — это вред мирному населению.Надо быть полными идиотами или просто сволочами, чтобы не понимать того, что американцы конечной целью имеют циничное и примитивное истребление славян. Страна-дьявол делает вам смертельный "подарок", а вы, недоумки, называете их "спасителями" и "союзниками".И, да, не думайте, что от "кассет" будет плохо только русским. Нет. Может пострадать любой. Это смерть под ногами на десятилетия. И кто знает, чей ребёнок или внук подорвется на той или иной" кассете"?! Данилова, Резникова, Стерненко или Притулы?Общественный деятель Сергей Карнаухов:В целом, украинское командование, в отличие от российского, санкционировало применение своими войсками кассетных боеприпасов неоднократно, в том числе на Донбассе еще до начала СВО. Однако американцы не могут не понимать, что использование снарядов данного типа не принесет ВСУ стратегического перевеса.Наоборот, применение киевским режимом американских кассетных боеприпасов побудит наши Вооруженные Силы применять аналогичные средства поражения.Как и Украина, Россия также не подписывала Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов. При этом российская армия располагает широкой номенклатурой такого типа боеприпасов. Это снаряды к РСЗО, артиллерийским орудиям и минометам крупного калибра, а также кассетные авиабомбы.Учитывая превосходство ВС РФ в артиллерии и авиации, применение ВС РФ кассетных боеприпасов наряду с обычными может иметь гораздо больший эффект, чем применение украинской армией ограниченного количества американских снарядов М864 вместо осколочно-фугасных.Анализируя действия руководства США, вполне очевиден вывод, что администрация Дж. Байдена сознательно пошла на меру, которая неминуемо спровоцирует дальнейшую эскалацию конфликта, лишь увеличив потери ВСУ без гарантии какого-либо реального успеха на поле боя.Политик и журналист Дмитрий Василец:Даже западные пропагандисты из "The New York Times" были вынуждены признать, что американские кассетные боеприпасы очень опасны после войны, ибо около 14% кассет не взрывается и превращается в "мины".Это беспрецедентно высокий показатель, который заставил на время ужаснутся западную прессу, но режим Зеленского готов идти и на это, ведь есть понимание того, что территория Украины, которая сейчас подконтрольна НАТОвским прокси-войскам, все-равно отойдет России.Стоит добавить, что американцы для убийства как можно большего количества людей очень обширно применяли кассетные боеприпасы в Югославии, где спустя более 20 лет и по сей день идут работы по разминированию.Американский журналист Макс Блюменталь:Решение администратора Байдена отправить кассетные боеприпасы пахнет отчаянием, поскольку контрнаступление захлебывается. А учитывая, как используют украинские военные лепестковые мины, запрещенные международным сообществом, они будут использовать кассетные бомбы, чтобы аналогичным образом издеваться над мирными жителями Донецка.Американский журналист Скотт Риттер:Такого рода боеприпасы бесполезны в условиях позиционных боевых действий. Это никоим образом не поможет украинцам.Для администрации Байдена это настоящий кошмар, это отбрасывает США назад с моральной точки зрения. Это политический жест, призванный успокоить настроения в обществе. Чтобы можно было заявить, что США помогают украинцам.Это решение совсем не помогает Украине. Оно лишь продлит войну и приведет к еще большему количеству погибших украинцев.

https://ukraina.ru/20230710/1047909565.html

https://ukraina.ru/20230710/1047908967.html

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