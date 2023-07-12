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Бруно Шульц: магический реализм еврейского Дрогобыча

Бруно Шульц: магический реализм еврейского Дрогобыча - 12.07.2023 Украина.ру

Бруно Шульц: магический реализм еврейского Дрогобыча

Галичина, как известно, родина Леопольда фон Захер-Мазоха, родившегося в Лемберге (Львове). Гораздо менее известен художник и писатель из провинциального Дрогобыча Бруно Шульц, который сам по себе представляет довольно самобытное явление

2023-07-12T18:00

2023-07-12T18:00

2023-07-12T18:00

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Родился Шульц 12 июля 1892 года в семье торговца шёлком Якуба Шульца и дочери лесоторговца Генриетты Кухмеркер. Разница фамилий не случайна – родители Бруно женились уже после его рождения (при том, что он был младшим ребёнком). Семья была еврейская, но польскокультурная, на идиш Бруно не говорил, но культуру польских евреев знал хорошо и свободно владел немецким.Бруно жил в самом центре Дрогобыча – на площади Рынок (классическое название центральных площадей средневековых галицких городов), окончил гимназию и поступил на архитектурный факультет Львовской политехники, но проучился всего год из-за проблем со здоровьем.В 1914 году семья переехала в Вену – подальше от войны. Тут Бруно посещал занятия в Венском техническом университете и Венской академии художеств.Начиная с 1922 года он представляет свои картины на художественных выставках. Гравюры 1920-х годов (картину маслом он написал только одну) известны как "Книга идолопоклонства". В украинском переводе – "Книга бовванистів" (слово "бовваніти” переводиться как "виднеться издали, маячить; о том, что возвышается над чем-то"). Это мрачная готическая графика, наполненная мазохистскими фантазиями. Маячат где-то вверху прекрасные женщины, у их ног корчатся уродливые мужчины, напоминающие персонажей гойевских "Капричос". Наиболее известный автопортрет Шульца показывает его сверху вниз, с наклонённой головой и подушкой или тарелкой (иногда – с короной) в руках.С 1924 и по самый 1941 год работал учителем рисования, математики и труда в гимназии, которую ранее окончил.В 1934 году ему, при помощи друзей, удалось опубликовать сборник рассказов (иногда он трактуется как "повесть в новеллах") "Коричные лавки" ("Магазины корицы"). Произведения написаны на материале, который он собрал, наблюдая за лавкой своего отца, находившейся на первом этаже дома, где он жил (ср. с "Летом господним" Ивана Шмелёва). Сборник сразу же получил шумный успех, что, правда, не отразилась на доходах Шульца. Часть рассказов имеет автобиографический характер – одним из центральных персонажей является торговец тканями Иаков, а повествования ведётся от имени его сына Иосифа N. Действие же происходит в городе, в котором угадывается Дрогобыч. В наличии обширные отсылки к Францу Кафке, которого писатель переводил на польский язык.В 1935 году Шульц обручился Юзефиной Шелинской (соавтор его перевода кафкинского "Процесса"), но жениться на ней так и не смог – она была католичка, он – иудей. Через год их помолвка была расторгнута.В 1937 году был издан второй сборник рассказов Шульца "Санаторий под клепсидрой", удостоенный Академического лавра Польской академии литературы. Литературоведы относят его творчество к магическому реализму. В этом отношении он близок к Булгакову и латиноамериканским писателям (Маркесу, прежде всего).В 1939 году Дрогобыч был занят советскими войсками. Шульцу пришлось заняться писанием агитационных плакатов и портретов вождей.В 1941 году в город пришили немцы и Шульц оказался в гетто. Там он, правда, жил сравнительно неплохо – ему покровительствовал ценитель художественных талантов гауптшарфюрер Феликс Ландау. Шульц расписывал стены на вилле Ландау, в казино гестапо и в школе верховой езды для нацистов, а также создал несколько портретов своего покровителя.19 ноября 1942 года Шульц был застрелен на улице – по официальной версии один из эсесовцев таким образом отомстил Ландау за гибель его стоматолога… Получилась иллюстрация к "Коричным лавкам": "убийство не есть грех. Оно иногда оказывается неизбежным насилием над строптивыми и окостенелыми формами бытия, которые теряют привлекательность. Ради занимательного и солидного эксперимента убийство даже можно счесть заслугою. И тут — исходная посылка новой апологии садизма".В начале 2001 года в Дрогобыче на вилле Ландау были обнаружены фрески Шульца по мотивам сказок Братьев Гримм. Три фрески были сняты сотрудниками центра Яд ва-Шем и нелегально вывезены в Израиль, остальные пять выставлены в Дрогобыче.В Польше, Израиле и англоязычном мире Шульц считается одним из литературных гениев XXвека. На Украине он получил известность в 90-х, прежде всего – как художник. Музей Шульца – одна из главных достопримечательностей Дрогобыча. По мотивам его рассказов сняты художественный фильм (в Польше) и анимационный фильм (в США). Ему посвящён роман израильского писателя Давида Гроссмана. У австрийской группы Nebenjob есть песня "Кто стрелял в Бруно Шульца?", а в Польше существует группа "Бруно Шульц". 1992 год был объявлен ЮНЕСКО годом Бруно Шульца.

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история, история украины, польша, галичина, литература, писатель, художник, изобразительное искусство