Байден выступил за упрощение процесса вступления Украины в НАТО - 11.07.2023 Украина.ру
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Байден выступил за упрощение процесса вступления Украины в НАТО
Байден выступил за упрощение процесса вступления Украины в НАТО - 11.07.2023 Украина.ру
Байден выступил за упрощение процесса вступления Украины в НАТО
Президент США Джо Байден выступает за упрощение процедуры вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщило испанское агентство EFE со ссылкой на собственный источник в руководстве США
2023-07-11T16:18
2023-07-11T16:18
новости
джо байден
сша
украина
нато
зарубежье
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Президент США Джо Байден выступил за упрощение процедуры вступления Украины в Североатлантический альянс, говорится в сообщении. При этом от Киева не будут требовать необходимые для вступления в Альянс политические реформы, сообщил источник издания.С точки зрения Вашингтона вступление Киева в НАТО станет актуальным вопросом только после завершения украинского конфликта, считает источник.Выступая на открытии саммита НАТО в Вильнюсе, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберглан заявил, что план действий по членству в НАТО будет отменён для Украины, чтобы ускорить её вступление в Альянс.Членство Украины в Альянсе может привести к войне с Россией из-за пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild. Президент Польши допустил, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию.Владимир Зеленский назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите". Зеленский сообщил, что прибыл на саммит НАТО из уважения к "союзникам", но они не спешат приглашать Украину в НАТО, придумав для вступления "какие-то условия."Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что саммит НАТО не принесёт мира Украине, это агрессивная структура. Она добавила, что если на саммите будут приняты решения, несущие угрозу РФ, то Москва найдёт на это адекватный ответ.Саммит НАТО является хорошо срежиссированным спектаклем, на котором Запад постарается использовать Украину против России, не взяв на себя никаких обязательств, заявил РИА Новости политический эксперт Владимир Джаралла.
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новости, джо байден, сша, украина, нато, зарубежье
Новости, Джо Байден, США, Украина, НАТО, Зарубежье

Байден выступил за упрощение процесса вступления Украины в НАТО

16:18 11.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден выступает за упрощение процедуры вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом сообщило испанское агентство EFE со ссылкой на собственный источник в руководстве США
Президент США Джо Байден выступил за упрощение процедуры вступления Украины в Североатлантический альянс, говорится в сообщении. При этом от Киева не будут требовать необходимые для вступления в Альянс политические реформы, сообщил источник издания.
"По данным источника, Байден выступает за то, чтобы Украину освободили от участия в плане действий по членству в НАТО. Это означает, что от Киева не будут требовать участия в многолетнем плане и доказательств того, что страна проделала необходимые для вступления реформы в сфере обороны, экономики и политики", - пишет агентство.
С точки зрения Вашингтона вступление Киева в НАТО станет актуальным вопросом только после завершения украинского конфликта, считает источник.
Выступая на открытии саммита НАТО в Вильнюсе, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберглан заявил, что план действий по членству в НАТО будет отменён для Украины, чтобы ускорить её вступление в Альянс.
Членство Украины в Альянсе может привести к войне с Россией из-за пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild. Президент Польши допустил, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию.
Владимир Зеленский назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите". Зеленский сообщил, что прибыл на саммит НАТО из уважения к "союзникам", но они не спешат приглашать Украину в НАТО, придумав для вступления "какие-то условия."
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что саммит НАТО не принесёт мира Украине, это агрессивная структура. Она добавила, что если на саммите будут приняты решения, несущие угрозу РФ, то Москва найдёт на это адекватный ответ.
Саммит НАТО является хорошо срежиссированным спектаклем, на котором Запад постарается использовать Украину против России, не взяв на себя никаких обязательств, заявил РИА Новости политический эксперт Владимир Джаралла.
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