https://ukraina.ru/20230711/1047945583.html

"Преступный акт". В КНДР осудили решение США поставить Украине кассетные бомбы

"Преступный акт". В КНДР осудили решение США поставить Украине кассетные бомбы - 11.07.2023 Украина.ру

"Преступный акт". В КНДР осудили решение США поставить Украине кассетные бомбы

Северная Корея призвала Соединенные Штаты немедленно отказаться от своего решения предоставить Украине кассетные боеприпасы. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление МИД КНДР

2023-07-11T15:43

2023-07-11T15:43

2023-07-11T15:43

новости

кассетные боеприпасы

кндр

сша

вооружение

украина

зарубежье

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Министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй призвала Соединенные Штаты немедленно отказаться от своего решения предоставить Украине спорные кассетные бомбы, говорится в сообщении. Она назвала это "опасным преступным деянием, призванным принести миру новое бедствие".США столкнутся с катастрофическими последствиями, если позволят использовать оружие массового поражения на Украине, чего не решаются делать даже их вассальные страны, говорится в сообщении.Бельгия приняла к сведению решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы, но не поощряет производство и применение данного вооружения. Но при этом как участник Конвенции страна взяла на себя обязательство не производить и не применять кассетные боеприпасы, заявили в пресс-службе МИД Бельгии.Ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер заявил, что Берн принял к сведению решение США поставить Украине кассетные боеприпасы и призывал все государства мира не применять их. В минувшую пятницу США объявили, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина.Украина уже давно применяет кассетные боеприпасы, такие как ракеты "Точка У" с минами-лепестками, а также снаряды калибра 155-мм и мины, начиненные субэлементами, рассказал в интервью изданию Украина.ру глава Центра военно-политических исследований Андрей Клинцевич.Сейчас начинается стадия массовой передачи этих систем Киеву, убежден эксперт. Так как у американцев на складах находятся миллионы этих боеприпасов, это может решить проблему снарядного голода в ВСУ.Нашим симметричным ответом на поставки кассетных боеприпасов из США на Украину может быть использование таких же видов боеприпасов, которые мы сейчас не применяем, считает Клинцевич.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230710/1047909565.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кассетные боеприпасы, кндр, сша, вооружение, украина, зарубежье