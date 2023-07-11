https://ukraina.ru/20230711/1047943301.html

Дуда: НАТО не хочет принимать Украину, потому что боится войны с Россией

Дуда: НАТО не хочет принимать Украину, потому что боится войны с Россией - 11.07.2023 Украина.ру

Дуда: НАТО не хочет принимать Украину, потому что боится войны с Россией

Членство Украины в Альянсе может привести к войне с Россией из-за пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне. Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild

2023-07-11T14:39

2023-07-11T14:39

2023-07-11T14:39

новости

анджей дуда

нато

украина

хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран

владимир зеленский

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Вступление Украины в Альянс до прекращения огня может привести к войне с Россией из-за пятой статьи Североатлантического договора о коллективной обороне, указал Дуда. При этом он не исключил размещение польских войск на территории Украины после прекращения конфликта.Президент Польши допустил, что после окончания вооруженного конфликта на Украине НАТО может отправить туда миротворческую миссию.Анджей Дуда добавил, что в отличие от правительства Германии хочет как можно скорее увидеть Украину в военном союзе, хотя и понимает опасения Германии "перед войной между НАТО и Россией". Перед участием в саммите НАТО Дуда заявил, что все будет зависит от того, какие договоренности будут достигнуты на мирных переговорах, если Украина решит их вести.Ранее сообщалось, что члены Альянса на саммите в Вильнюсе представят декларацию, которая определит индивидуальные обязательства стран в отношении Украины. Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не согласна на гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО.Владимир Зеленский назвал неопределённость среди стран-членов НАТО "слабостью" и пообещал "откровенно обсудить это на саммите". Зеленский сообщил, что прибыл на саммит НАТО из уважения к "союзникам", но они не спешат приглашать Украину в НАТО, придумав для вступления "какие-то условия."Саммит НАТО имеет для Североатлантического альянса важное символическое значение, но не стоит ждать "чего-то из ряда вон". Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.Саммит Североатлантического альянса проходит 11-12 июля в Вильнюсе.

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новости, анджей дуда, нато, украина, хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран, владимир зеленский