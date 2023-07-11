Украина просит продлить американское финансирование на год - 11.07.2023 Украина.ру
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Украина просит продлить американское финансирование на год
Украина просит продлить американское финансирование на год - 11.07.2023 Украина.ру
Украина просит продлить американское финансирование на год
Украинские дипломаты ведут переговоры с Конгрессом США о формировании нового военного бюджета Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире общенационального телемарафона
2023-07-11T12:36
2023-07-11T12:36
новости
сша
финансирование
бюджет
украина
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Украинские дипломаты просят продлить финансирование государства из бюджета США. Финансовый год истекает в сентябре, и это значит, что с октября 2023 года Киеву потребуются дополнительные средства. Дипломаты ведут переговоры с американскими конгрессменами о продлении действия закона о ленд-лизе и "Инициативы содействия безопасности Украины", сообщила Маркарова. "В США финансовый год заканчивается в конце сентября. До конца сентября у нас еще есть в американском бюджете те средства, которые нам доступны — на военную, бюджетную, гуманитарную, энергетическую помощь и реконструкцию. Но с 1 октября нам потребуются дополнительные средства", - сказала Маркарова. Официальный Киев информирует конгрессменов о необходимости выделить больше денег Украине. По словам Маркаровой, это особенно важно сделать "до июля". Она назвала переговоры ключевыми: работа по формированию дополнительного американского бюджета Украины, по ее словам, уже началась.
https://ukraina.ru/20230622/1047491044.html
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новости, сша, финансирование, бюджет, украина
Новости, США, финансирование, бюджет, Украина

Украина просит продлить американское финансирование на год

12:36 11.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит В. Зеленского в США
Визит В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Украинские дипломаты ведут переговоры с Конгрессом США о формировании нового военного бюджета Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире общенационального телемарафона
Украинские дипломаты просят продлить финансирование государства из бюджета США. Финансовый год истекает в сентябре, и это значит, что с октября 2023 года Киеву потребуются дополнительные средства. Дипломаты ведут переговоры с американскими конгрессменами о продлении действия закона о ленд-лизе и "Инициативы содействия безопасности Украины", сообщила Маркарова.
"В США финансовый год заканчивается в конце сентября. До конца сентября у нас еще есть в американском бюджете те средства, которые нам доступны — на военную, бюджетную, гуманитарную, энергетическую помощь и реконструкцию. Но с 1 октября нам потребуются дополнительные средства", - сказала Маркарова.
Официальный Киев информирует конгрессменов о необходимости выделить больше денег Украине. По словам Маркаровой, это особенно важно сделать "до июля". Она назвала переговоры ключевыми: работа по формированию дополнительного американского бюджета Украины, по ее словам, уже началась.
17020420924333 - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
22 июня, 17:04
Нужно больше денег. €50 млрд не хватит, чтобы заткнуть дыру в бюджете Украины - PoliticoСША и другие страны должны вмешаться, чтобы помочь Киеву покрыть дефицит бюджета. Об этом рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Politico 22 июня
 
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