https://ukraina.ru/20230711/1047938273.html

Украина просит продлить американское финансирование на год

Украина просит продлить американское финансирование на год - 11.07.2023 Украина.ру

Украина просит продлить американское финансирование на год

Украинские дипломаты ведут переговоры с Конгрессом США о формировании нового военного бюджета Украины. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в эфире общенационального телемарафона

2023-07-11T12:36

2023-07-11T12:36

2023-07-11T12:36

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Украинские дипломаты просят продлить финансирование государства из бюджета США. Финансовый год истекает в сентябре, и это значит, что с октября 2023 года Киеву потребуются дополнительные средства. Дипломаты ведут переговоры с американскими конгрессменами о продлении действия закона о ленд-лизе и "Инициативы содействия безопасности Украины", сообщила Маркарова. "В США финансовый год заканчивается в конце сентября. До конца сентября у нас еще есть в американском бюджете те средства, которые нам доступны — на военную, бюджетную, гуманитарную, энергетическую помощь и реконструкцию. Но с 1 октября нам потребуются дополнительные средства", - сказала Маркарова. Официальный Киев информирует конгрессменов о необходимости выделить больше денег Украине. По словам Маркаровой, это особенно важно сделать "до июля". Она назвала переговоры ключевыми: работа по формированию дополнительного американского бюджета Украины, по ее словам, уже началась.

https://ukraina.ru/20230622/1047491044.html

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новости, сша, финансирование, бюджет, украина