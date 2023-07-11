https://ukraina.ru/20230711/1047936309.html

ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео

ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео - 11.07.2023 Украина.ру

ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о своих поездках в ДНР, сообщил, какая гуманитарная помощь сейчас... Украина.ру, 11.07.2023

2023-07-11T11:20

2023-07-11T11:20

2023-07-11T11:21

антонов

видео

россия (рф)

украина

третья мировая война

нато

запорожская аэс

всу

сво

донецк

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Депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о своих поездках в ДНР, сообщил, какая гуманитарная помощь сейчас наиболее востребована в регионе и оценил ситуацию на фронте: 0:43 – что изменилось в водоснабжении Донецка; 2:06 – какова ситуация с обстрелами Донецка; 4:11 – на какое расстояние нужно отбросить украинские войска, чтобы обезопасить Донецк; 5:54 – какая гуманитарная помощь сейчас наиболее востребована в зоне СВО; 11:15 – итоги месяца наступления ВСУ: огромные потери и нулевой результат; 15:20 – наиболее актуальные угрозы: остается ли опасность подрыва Запорожской АЭС;18:55 – зачем Украине формальное вступление в НАТО, если они и так фактически в него входят?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

антонов, видео, россия (рф), украина, третья мировая война, нато, запорожская аэс, всу, сво, донецк, гуманитарная помощь, волонтеры, видео