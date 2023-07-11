ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео - 11.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230711/1047936309.html
ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео
ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео - 11.07.2023 Украина.ру
ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о своих поездках в ДНР, сообщил, какая гуманитарная помощь сейчас... Украина.ру, 11.07.2023
2023-07-11T11:20
2023-07-11T11:21
антонов
видео
россия (рф)
украина
третья мировая война
нато
запорожская аэс
всу
сво
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047936170_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87c678790e60c834a476ac3915c6afee.jpg
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о своих поездках в ДНР, сообщил, какая гуманитарная помощь сейчас наиболее востребована в регионе и оценил ситуацию на фронте: 0:43 – что изменилось в водоснабжении Донецка; 2:06 – какова ситуация с обстрелами Донецка; 4:11 – на какое расстояние нужно отбросить украинские войска, чтобы обезопасить Донецк; 5:54 – какая гуманитарная помощь сейчас наиболее востребована в зоне СВО; 11:15 – итоги месяца наступления ВСУ: огромные потери и нулевой результат; 15:20 – наиболее актуальные угрозы: остается ли опасность подрыва Запорожской АЭС;18:55 – зачем Украине формальное вступление в НАТО, если они и так фактически в него входят?
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0b/1047936170_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0a62b5cbd37ef3bf95cd8702ce7eec76.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
антонов, видео, россия (рф), украина, третья мировая война, нато, запорожская аэс, всу, сво, донецк, гуманитарная помощь, волонтеры, видео
Антонов, Видео, Россия (РФ), Украина, третья мировая война, НАТО, Запорожская АЭС, ВСУ, СВО, Донецк, гуманитарная помощь, волонтеры

ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео

11:20 11.07.2023 (обновлено: 11:21 11.07.2023)
 
Читать в
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о своих поездках в ДНР, сообщил, какая гуманитарная помощь сейчас наиболее востребована в регионе и оценил ситуацию на фронте:
0:43 – что изменилось в водоснабжении Донецка;
2:06 – какова ситуация с обстрелами Донецка;
4:11 – на какое расстояние нужно отбросить украинские войска, чтобы обезопасить Донецк;
5:54 – какая гуманитарная помощь сейчас наиболее востребована в зоне СВО;
11:15 – итоги месяца наступления ВСУ: огромные потери и нулевой результат;
15:20 – наиболее актуальные угрозы: остается ли опасность подрыва Запорожской АЭС;
18:55 – зачем Украине формальное вступление в НАТО, если они и так фактически в него входят?
 
АнтоновВидеоРоссия (РФ)Украинатретья мировая войнаНАТОЗапорожская АЭСВСУСВОДонецкгуманитарная помощьволонтеры
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:01Карасин: Помянут ли на саммите НАТО зверства украинских националистов в Волынской резне?
11:42Украине предложат "облегчённую защиту НАТО" вместо полноправного членства - СМИ
11:37В МИД Бельгии отреагировали на решение США о поставках кассетных боеприпасов на Украину
11:23Сергей Сардыко: Так называемый "Дом Зеленского" в Ливадии надо срочно снести
11:20ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео
10:54"Польша предаёт свой народ". Володин рассказал, к чему приводит поддержка нацизма
10:39"Талибан"* приостанавливает деятельность Швеции в Афганистане из-за акта сожжения Корана
10:31Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО
10:12Как украинцев везли на "маленькую победоносную войну" и где будет новый Бахмут: Кофман о деталях. Видео
10:08Глава делегации в Вене: цель саммита НАТО - поддержка режима Зеленского
09:41Науседа призвал НАТО строить военные базы вблизи России - Times
09:28Лично против. Почему люди в разных странах выступают против НАТО
09:24Убийство подводника. Украинские неонацисты мстят России и ее героям
09:00"Спектакль" на саммите, успехи ВС РФ, избавление от кассетных бомб. Главное на Украине на утро 11 июля
08:40"Эрдоган хочет вернуться к Западу": что движет президентом Турции, когда он идет против России
08:20Алексей Зубец: НАТО - это клуб белых людей, в который Украина не входит
08:00Как началась "Волынская резня"
07:45Ярослав Манцевич: Возвращение командиров "Азова"* на Украину не помешает продлить зерновую сделку
07:41Владимир Васильев: Байден не допустит Украину в НАТО, но продолжит накачивать ее оружием
07:30"Не лезьте в наши дела". Макрон поссорился с Евросоюзом на фоне массовых беспорядков
Лента новостейМолния