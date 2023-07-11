ВСУ и Запад не знают, что делать: почему российские военные перестали отступать - Антонов. Видео
11:20 11.07.2023 (обновлено: 11:21 11.07.2023)
Депутат Совета депутатов города Новосибирска Ростислав Антонов в эфире Украина.ру рассказал о своих поездках в ДНР, сообщил, какая гуманитарная помощь сейчас наиболее востребована в регионе и оценил ситуацию на фронте:
0:43 – что изменилось в водоснабжении Донецка;
2:06 – какова ситуация с обстрелами Донецка;
4:11 – на какое расстояние нужно отбросить украинские войска, чтобы обезопасить Донецк;
5:54 – какая гуманитарная помощь сейчас наиболее востребована в зоне СВО;
11:15 – итоги месяца наступления ВСУ: огромные потери и нулевой результат;
15:20 – наиболее актуальные угрозы: остается ли опасность подрыва Запорожской АЭС;
18:55 – зачем Украине формальное вступление в НАТО, если они и так фактически в него входят?
2:06 – какова ситуация с обстрелами Донецка;
4:11 – на какое расстояние нужно отбросить украинские войска, чтобы обезопасить Донецк;
5:54 – какая гуманитарная помощь сейчас наиболее востребована в зоне СВО;
11:15 – итоги месяца наступления ВСУ: огромные потери и нулевой результат;
15:20 – наиболее актуальные угрозы: остается ли опасность подрыва Запорожской АЭС;
18:55 – зачем Украине формальное вступление в НАТО, если они и так фактически в него входят?