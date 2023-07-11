Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО - 11.07.2023 Украина.ру
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Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО
Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО - 11.07.2023 Украина.ру
Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время передаст турецкому парламенту заявку Швеции в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции и премьером Швеции в Вильнюсе 10 июля
2023-07-11T10:31
2023-07-11T10:31
новости
нато
швеция
турция
эрдоган
йенс столтенберг
сша
зарубежье
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Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приёме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент, сообщил Столтенберг. Турецкая сторона согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.Столтенберг добавил, что в ходе переговоров удалось "достичь общего понимания, как реализовать все достигнутые ранее договоренности, включая борьбу с терроризмом и снятие эмбарго на поставки оружия".Однако глава Альянса не назвал конкретные даты ратификации заявки парламентом Турции и окончательного присоединения Швеции к альянсу.Президент США Джозеф Байден попытается обменять расположение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на американские самолеты F-16, пишут журналисты британского издания The Guardian. Американский лидер предпримет попытку договориться с четырьмя странами ради Анкары, при этом боевые машины могут продать Турции, чтобы Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО, говорится в материале издания. 10 июля Эрдоган заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для его страны дорогу в ЕС, после чего и членство Швеции в НАТО станет возможным.Турецкий лидер отметил, что процесс вступления в НАТО также зависит от исполнения Швецией взятых на себя обязательств. В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.
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новости, нато, швеция, турция, эрдоган, йенс столтенберг, сша, зарубежье
Новости, НАТО, Швеция, Турция, Эрдоган, Йенс Столтенберг, США, Зарубежье

Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО

10:31 11.07.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга
Пресс-конференция генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время передаст турецкому парламенту заявку Швеции в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции и премьером Швеции в Вильнюсе 10 июля
Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приёме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент, сообщил Столтенберг.
"Я рад сообщить, что президент Эрдоган согласился направить протокол о присоединении Швеции на ратификацию в Великую национальную ассамблею как можно быстрее… Это исторический день", - сказал генсек НАТО.
Турецкая сторона согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.
Столтенберг добавил, что в ходе переговоров удалось "достичь общего понимания, как реализовать все достигнутые ранее договоренности, включая борьбу с терроризмом и снятие эмбарго на поставки оружия".
Однако глава Альянса не назвал конкретные даты ратификации заявки парламентом Турции и окончательного присоединения Швеции к альянсу.
Президент США Джозеф Байден попытается обменять расположение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на американские самолеты F-16, пишут журналисты британского издания The Guardian.
Американский лидер предпримет попытку договориться с четырьмя странами ради Анкары, при этом боевые машины могут продать Турции, чтобы Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО, говорится в материале издания.
10 июля Эрдоган заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для его страны дорогу в ЕС, после чего и членство Швеции в НАТО станет возможным.
"Вначале откройте путь для вступления Турции в ЕС, а мы затем расчистим дорогу для заявки Швеции (На вступление в НАТО. - Ред.), так же, как сделали это в случае с Финляндией", - сказал он.
Турецкий лидер отметил, что процесс вступления в НАТО также зависит от исполнения Швецией взятых на себя обязательств. В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.
Эрдоган Байден Столтенберг Джонсон - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Вчера, 17:06
США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The GuardianПрезидент Турции Реджеп Эрдоган намерен смягчить международные споры с Грецией, но и закупить американские самолеты F-16. Договоренности с Россией он якобы нарушил ради того, чтобы показать жест доброй воли Западу. Об этом пишут журналисты британского издания The Guardian
 
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