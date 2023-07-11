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Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО

Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО - 11.07.2023 Украина.ру

Столтенберг: Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время передаст турецкому парламенту заявку Швеции в НАТО. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи с президентом Турции и премьером Швеции в Вильнюсе 10 июля

2023-07-11T10:31

2023-07-11T10:31

2023-07-11T10:31

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Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приёме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент, сообщил Столтенберг. Турецкая сторона согласилась снять вето на приём Швеции в НАТО после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем.Столтенберг добавил, что в ходе переговоров удалось "достичь общего понимания, как реализовать все достигнутые ранее договоренности, включая борьбу с терроризмом и снятие эмбарго на поставки оружия".Однако глава Альянса не назвал конкретные даты ратификации заявки парламентом Турции и окончательного присоединения Швеции к альянсу.Президент США Джозеф Байден попытается обменять расположение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на американские самолеты F-16, пишут журналисты британского издания The Guardian. Американский лидер предпримет попытку договориться с четырьмя странами ради Анкары, при этом боевые машины могут продать Турции, чтобы Эрдоган одобрил вступление Швеции в НАТО, говорится в материале издания. 10 июля Эрдоган заявил, что на саммите НАТО призовет европейские страны открыть для его страны дорогу в ЕС, после чего и членство Швеции в НАТО станет возможным.Турецкий лидер отметил, что процесс вступления в НАТО также зависит от исполнения Швецией взятых на себя обязательств. В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали Турция и Венгрия.

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новости, нато, швеция, турция, эрдоган, йенс столтенберг, сша, зарубежье